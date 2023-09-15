سامسونج تفتح طلب أول شاشة ألعاب فائقة الاتساع والدقة في العالم في الإمارات

أعلنت شركة سامسونج يوم الخميس فتح باب طلب شاشة Odyssey Neo G9 بمقاس 57 بوصة، وذلك في مسعى منها لتعزيز ريادتها لقطاع الشاشات في المنطقة.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها إن الشاشة الجديدة تتوفر حصريًا عبر الموقع الإلكتروني Samsung.com، ويمكن للمستخدمين في دولة الإمارات طلبها سابقًا حتى 1 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع الاستفادة من خصم بقيمة ألف درهم، والحصول على 15 ضعفًا من نقاط مكافآت سامسونج Samsung Rewards.

ووفقًا للشركة، فإن شاشة Odyssey Neo G9، الحائزة على جائزة أفضل ابتكار خلال معرض (الإلكترونيات الاستهلاكية 2023) CES 2023، تعيد تعريف مستقبل شاشات الألعاب، ذلك أنها صُممت لتقديم تجارب بصرية فريدة للاعبين الذين يتطلعون إلى تحسين أدائهم وزيادة قدرتهم التنافسية.

وتُعدّ Odyssey Neo G9 أول شاشة (فائقة الاتساع والدقة) DUHD في العالم مزودة بمجموعة من خيارات الاتصال العالية السرعة.

وتبلغ درجة انحناء شاشة Odyssey Neo G9، بمقاس 57 بوصة، 1000R مع نسبة طول إلى عرض قدرها 32:9، وبذلك يعادل اتساعها عرض شاشتين بمقاس 32 بوصة وبدقة UHD، متيحةً للمستخدمين صورًا شديدة الوضوح ومجال رؤية أوسع لخوض غمار اللعب على نحو غير مسبوق، وفق تعبير الشركة.

وتستخدم الشاشة تقنية (كوانتوم ماتريكس) Quantum Matrix الثورية مع مصابيح (كوانتوم ميني لد) Quantum Mini LED، التي توفر مستوى سطوع مثاليًا مع مناطق تعتيم أصغر حجمًا.

وتقول سامسونج إن ذلك يحقق تمييزًا أفضل بين المناطق الفاتحة والداكنة من الشاشة مع تباين حاد وصورة أكثر وضوحًا.

ووفقًا للشركة، يتوافق أداء Odyssey Neo G9 مع مستوى الجودة البصرية التي يحتاج إليها اللاعبون لبلوغ أقصى إمكاناتهم في اللعب، حيث تمتاز الشاشة بمعدل تردد فائق قدره 240 هرتزًا وزمن استجابة قدره ميلي ثانية، ويتيح ذلك الانتقال من مشهد إلى آخر بمستوى أقل من الضبابية والتشويش، مما يمنح اللاعبين تجربة لعب سلسة إلى أبعد الحدود.

وعلاوةً على ذلك، تعمل تقنية AMD FreeSync Premium Pro على مزامنة الشاشة للحصول على صورة مستقرة دون أي تأخير.

ومع مثل هذه الشاشة الفائقة الاتساع والدقة ومدخلاتها المتطورة الجديدة، تقول سامسونج إنه يمكن للاعبين استخدامها بدلًا من الشاشات المتعددة، مما يساعدهم في الحفاظ على نظافة وترتيب مكاتبهم مع بيئة مريحة للعب عبر شاشة واحدة متعددة المهام.

وتدعم شاشة Odyssey Neo G9 مقاس 57 بوصة منفذ DisplayPort 2.1، مما يضمن للاعبين انسيابية أكبر في اللعب مع تشغيل الفيديو بدقة DUHD ومعدل تردد قدره 240 هرتزًا.

وبالإضافة إلى منفذ DP2.1، توفر الشاشة أيضًا منفذ HDMI 2.1 ولوحة منافذ USB حتى يتمكن اللاعبون من توصيل جميع أجهزتهم واللعب بدون فوضى.