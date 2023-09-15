ثردز تتيح الآن اقتباس المنشورات

قال مدير إنستاجرام (آدم موسيري) يوم الخميس إن منصة التواصل الاجتماعي النصي (ثردز) أصبحت تدعم «اقتباس» المنشورات على الويب.

وكانت (ثردز) قد أُطلقت مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي؛ بهدف سحب البساط من منصة إكس، وهو الاسم الرسمي الجديد لشركة تويتر، التي عانت من كثير من الفوضى منذ استحواذ الملياردير (إيلون ماسك) عليها أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

ومع أن انطلاقة ثردز كانت بسيطة، وقد افتقرت إلى العديد من المزايا التي توفرها إكس، فقد حققت نجاحًا هائلًا، ذلك أنها جذبت أكثر من 100 مليون تسجيل في أسبوعها الأول.

وحرصت ميتا، منذ إطلاق ثردز، على إضافة مزايا جديدة كل أسبوع تقريبًا، وقد أطلقت في شهر آب/ أغسطس الماضي نسخة الويب التي طال انتظارها.

ولكن نسخة الويب من ثردز جاءت بدون ميزة مهمة، وهي إمكانية اقتباس المنشورات، ذلك أنها كانت تتيح إعادة النشر فقط دون التعليق على المنشورات.

ولاقتباس منشور، يكفيك أن تنقر على رمز السهمين، ثم النقر على خيار (اقتباس) quote.

وقال موسيري أيضًا إنه أصبح بإمكان لمستخدمي ثردز في الأجهزة المحمولة متابعة سلسلة منشورات والحصول على إشعارات عند إضافة منشور جديد في السلسلة.

يُشار إلى أن ثردز، التي توصف بأنها «تطبيق لإنستاجرام»، حصلت خلال الأيام الماضية على عدد من التحديثات، مثل: منع البحث عن المواضيع الحساسة، وميزة البحث في المنشورات.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق ثردز للأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد من متجر جوجل بلاي، وللأجهزة العاملة بنظام التشغيل (آي أو إس) من متجر آب ستور التابع لشركة آبل. ويمكن أيضًا الوصول إلى الخدمة عبر الويب.