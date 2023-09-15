تقرير: جوجل تقترب من إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي المتطور Gemini

منحت شركة جوجل مجموعة صغيرة من الشركات إمكانية الوصول إلى نسخة مبكرة من برنامج (جيميني) Gemini، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي للدردشة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة (ذي إنفورميشن) The Information يوم الخميس نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ووفقًا للتقرير، يهدف برنامج (جيميني) إلى التنافس مع نموذج اللغة الكبير (جي بي تي-4) GPT-4 التابع لشركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI، التي تدعمها بقوة مايكروسوفت واستثمرت فيها مليارات الدولارات.

بالنسبة لشركة جوجل، فإن المخاطر التي ينطوي عليها إطلاق (جيميني) عالية، لذا فقد كثفت جوجل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام في إطار سعيها للحاق بالركب بعد أن أدى إطلاق (أوبن أي آي) روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT العام الماضي إلى ثورة في عالم التقنية.

وقال التقرير إن (جيميني) مجموعة من نماذج اللغات الكبيرة التي تعمل على تشغيل كل شيء بدءًا من برامج الدردشة الآلية، وحتى الميزات التي إما تُلخِّص النص أو تُولِّد نصًا أصليًا بناءً على ما يريد المستخدمون قراءته، مثل: مسودات البريد الإلكتروني، أو كلمات الأغاني، أو القصص الإخبارية.

ومن المتوقع أيضًا أن يساعد (جيميني) مهندسي البرمجيات على كتابة التعليمات البرمجية، وإنشاء صور أصلية بناءً على ما يطلب المستخدمون رؤيته.

وقال التقرير إن جوجل تمنح المطورين حاليًا إمكانية الوصول إلى إصدار كبير نسبيًا من (جيميني)، ولكن ليس الإصدار الأكبر الذي تطوره، والذي سيكون على قدر المساواة مع (جي بي تي – 4).

وتخطط شركة البحث والإعلان العملاقة لإتاحة (جيميني) للشركات من خلال خدمتها السحابية (جوجل كلاود فيرتكس أي آي) Google Cloud Vertex AI.

وفي الشهر الماضي، أطلقت الشركة تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لأداة البحث الخاصة بها للمستخدمين في الهند واليابان، التي سوف تعرض نتائج نصية أو مرئية للمطالبات، ومن ذلك: الملخصات. كما أنها أتاحت أيضًا أدواتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لعملاء المؤسسات برسوم شهرية قدرها 30 دولارًا لكل مستخدم.