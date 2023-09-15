الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك بسبب بيانات الأطفال

فرض المنظمون الأوروبيون غرامة قدرها 345 مليون يورو (نحو 367 مليون دولار) على تيك توك لفشلها في حماية خصوصية الأطفال، وهي المرة الأولى التي يعاقب فيها تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات الصارمة في أوروبا.

وأوضحت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الجهة المنظمة الرئيسية للخصوصية لشركات التكنولوجيا الكبرى الواقع مقرها الأوروبي في دبلن، أنها فرضت غرامة مالية على تيك توك مع توبيخ بسبب الانتهاكات العائد تاريخها إلى النصف الثاني من عام 2020.

وتأتي الغرامة في أعقاب تحقيق بدأته لجنة حماية البيانات الأيرلندية في عام 2021، الذي نظر في امتثال تيك توك لقوانين اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.

وذكرت صحيفة بوليتيكو في شهر أغسطس أن لجنة حماية البيانات الأيرلندية كانت تستعد لإصدار عقوبتها، حيث ركز التحقيق على بعض مزايا تيك توك، منها الإعدادات الافتراضية للحساب، وإعدادات الاقتران العائلي، والتحقق من العمر.

وبعد التشاور مع المجلس الأوروبي لحماية البيانات، وجدت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أن تيك توك جعلت حسابات الأطفال عامة بشكل افتراضي عند تسجيلهم في المنصة.

ويعني هذا أن مقاطع فيديو الأطفال قابلة للعرض افتراضيًا للعامة وأن مزايا التعليقات و Duets و Stitch تعمل بشكل افتراضي.

وتتيح الاقتران العائلي، وهي الميزة التي قدمتها المنصة في عام 2020، ربط حسابات الأطفال بحساب منفصل للبالغين لإدارة إعدادات التطبيق، مثل الحد من وقت الشاشة وتقييد الرسائل المباشرة والمحتوى الذي قد لا يكون مناسبًا.

ووجدت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أن ميزة الاقتران العائلي لم تكن صارمة بما فيه الكفاية، حيث يمكن ربط حسابات تيك توك للأطفال بحسابات لم تتحقق الشركة من ملكيتها لأحد الوالدين أو الوصي.

وبمجرد الارتباط، يمكن للمستخدم البالغ تخفيف إعدادات الحساب للطفل من أجل السماح بالرسائل المباشرة.

ووجد القرار أن طرق التحقق من العمر في تيك توك لا تنتهك قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات، لكن لجنة حماية البيانات الأيرلندية قررت أن الشركة لم تحمي بشكل كافٍ خصوصية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا والذين تمكنوا من التسجيل للحصول على حساب.

وشددت المنصة في عام 2021 إعدادات الخصوصية للحسابات المملوكة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا، مما يجعلها أكثر خصوصية بشكل افتراضي.

وأوضحت الشركة أنها لا توافق على القرار، وخاصة مستوى الغرامة المفروضة، وأشارت إلى أن انتقادات الهيئة التنظيمية ركزت على الميزات والإعدادات العائد تاريخها إلى ثلاث سنوات.

وقالت تيك توك: “أجرينا التغييرات قبل وقت طويل من بدء التحقيق، منها جعل جميع الحسابات للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا خاصة افتراضيًا وتعطيل المراسلة المباشرة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا”.