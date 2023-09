إكس تتيح لمن يدفع إخفاء إعجاباتهم عن الآخرين

قالت شركة إكس (تويتر سابقًا) يوم الخميس إنه أصبح بإمكان المشتركين في خدمتها المأجورة (إكس بريميوم) X Premium إخفاء المنشورات التي أُعجبوا بها عن أعين المستخدمين الآخرين.

وبعد تفعيل الميزة، فإن علامة التبويب التي تعرض المنشورات التي أُعجب بها المشتركون في (إكس بريميوم) تختفي من صفحة الملف الشخصي الخاصة بهم.

يُشار إلى أن إكس كانت قد أعلنت نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي إمكانية إخفاء الإعجابات للمستخدمين المشتركين في خدمتها المأجورة، لذا، قد يكون الإطلاق السابق محدودًا، والآن بدأ الإطلاق على نطاق أوسع.

وكان الملياردير (إيلون ماسك)، الذي استحوذ على الشركة أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد قال في الماضي إنه يريد أن تكون المنشورات التي يُعجب بها المستخدمون خاصةً.

وقد تُستخدم ميزة العلامات المرجعية المتاحة لمستخدمي المنصة جميعهم تُستخدم بطريقة مشابهة إن هم أرادوا حفظ الأشياء التي يفضلونها في مكان لا يراه المستخدمون الآخرون.

وقالت إكس في منشور إعلان الميزة: «حافظ على خصوصية الإعجابات ’الحارة’ عن طريق إخفاء علامة تبويب الإعجابات». وأضافت أن الميزة متاحة للمشتركين في خدمة بريميوم فقط.

ومع ذلك، كشفت لقطة الشاشة التي نشرتها المنصة أن الإعجابات لن تكون مخفية تمامًا، إذ لا تزال إعجابات المستخدمين المشتركين في خدمة (إكس بريميوم) مرئية في المنشورات الفردية.

keep spicy likes private by hiding your likes tab 👀🌶️

available to Premium subscribers

Premium > preferences > early access pic.twitter.com/52eJ6r2feG

— X (@X) September 14, 2023