آبل تواجه طلبًا قويًا على تشكيلة آيفون 15

حصلت شركة آبل على علامة مبكرة على الطلب القوي بالنسبة لتشكيلة آيفون 15 بعد أن بدأت اليوم بتلقي الطلبات الأولية، حيث قد يضطر مشترو آيفون 15 برو ماكس الجديد من الشركة في بعض البلدان، منها الصين واليابان والولايات المتحدة، إلى الانتظار حتى شهر نوفمبر للحصول على الهاتف الذكي

ومن المرجح أن تخفف هذه المؤشرات بعض المخاوف بشأن الطلب على الجهاز الرئيسي لشركة آبل بعد تراجع السوق العالمية للهواتف الذكية، مما أدى إلى استنزاف مبيعات آيفون في الربع الثاني من العام الحالي.

وقد تؤدي فترة الانتظار التي تتراوح بين أربعة أسابيع وخمسة أسابيع للحصول على آيفون 15 برو ماكس في الصين إلى تهدئة المخاوف من حدوث مشكلة مالية في المنطقة المهمة لشركة آبل وسط منافسة متزايدة من هواوي والقيود المتزايدة التي تفرضها بكين على استخدام الموظفين الحكوميين لأجهزة آيفون.

وتعد فترة الانتظار أقصر قليلاً بالنسبة إلى آيفون 15 برو في الصين، حيث تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، الذي أوضح إمكانية تسليم هواتف آيفون 15 في 22 سبتمبر، وهو اليوم نفسه الذي يُطرح فيه الهاتف للبيع في المتاجر.

ويتعين على المشترين في الولايات المتحدة الانتظار لمدة تتراوح بين ستة أسابيع وسبعة أسابيع قبل الحصول على آيفون 15 برو ماكس، وهو أغلى نموذج في مجموعة آيفون 15 التي أطلقتها في الأسبوع الماضي الشركة.

في حين يجب على المستهلكين في اليابان الانتظار لمدى زمنية تتراوح بين خمسة أسابيع وستة أسابيع للحصول على آيفون 15 برو ماكس.

وكما هو الحال في الصين، فإن فترة الانتظار أقصر بالنسبة لنموذج آيفون 15 برو، حيث تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للإصدار بسعة 128 جيجابايت في الولايات المتحدة واليابان.

وأشار بعض المحللين إلى أن فترة الانتظار الطويلة تعكس أيضًا انخفاض العرض الأولي لجهاز آيفون 15 برو ماكس، حيث واجهت آبل عقبات في تأمين إمدادات الشاشات المستخدمة في الطرز ذات الحواف الأقل سمكًا بالمقارنة مع أجهزة آيفون السابقة.

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في مجموعة التتبع العالمية في IDC: “آبل حلت هذه المشكلات، ونتوقع أن تصل الشركة إلى كامل طاقتها بحلول نهاية العام مع توجه الشحنات بشكل كبير نحو طرز آيفون 15 برو ماكس، الأمر الذي من شأنه أن يمنح آبل زيادة جيدة في متوسط سعر البيع”.

وذكرت تقارير إعلامية محلية صينية أن نموذجي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بيعا بالكامل في متجر آبل ضمن سوق Tmall التابع لشركة علي بابا في غضون دقيقة من طرحهما للبيع.

وأجرى المستهلكون عبر موقع JD.com، إحدى قنوات البيع الكبرى لشركة آبل في الصين، أكثر من 3.4 مليون حجز إجمالاً لنماذج آيفون 15 الأربعة في الفترة التي سبقت فتح طلبات منصة التجارة الإلكترونية.

وجذب آيفون عددًا كبيرًا من المستهلكين في الشريحة التي تزيد قيمتها عن 600 دولار منذ تراجع شركة هواوي، وتمثل تشكيلة آيفون 15 الجديدة خيارًا مناسبًا للمستهلكين الذين يستخدمون هواتف آيفون 11 وآيفون 12 ويبحثون عن بديل للتحديث.