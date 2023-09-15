آبل تفتح باب الحجز الأولي لهواتف آيفون 15 في السعودية والإمارات
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آبل تفتح باب الحجز الأولي لهواتف آيفون 15 في السعودية والإمارات .. عاجل

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بدأت آبل إتاحة الحجز الأولي لسلسلة هواتف آيفون 15، اليوم الجمعة، في عدد من الدول حول العالم، ومنها دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومن بين الدول الأخرى التي أتاحت فيها آبل الحجز الأولي لهواتفها الجديدة: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وغيرها.

ومن المنتظر أن يبدأ توفر هواتف آيفون 15 في الأسواق التي أتاحت الحجز الأولي بدايةً من يوم الجمعة المقبل الموافق 22 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتبدأ أسعار سلسلة هواتف آيفون 15 في المملكة العربية السعودية من 3800 ريال لهاتف آيفون 15 الأساسي، و 4200 ريال لهاتف آيفون 15 بلس، و 4750 ريالًا لهاتف آيفون 15 برو، و 5750 ريالًا لهاتف آيفون 15 برو ماكس.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تتيح آبل هاتف آيفون 15 بسعر يبدأ 3400 درهم، وهاتف آيفون 15 بلس بسعر يبدأ من 3800 درهم، في حين تبدأ أسعار هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس من 4300 و 5100 درهم على الترتيب.

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وتبدأ السعة التخزينية لكافة الإصدارات من 128 جيجابايت، في حين أن سعة التخزين المبدئية في إصدار آيفون 15 برو ماكس هي 256 جيجابايت.

ومن المنتظر أن تطلق آبل هواتفها الجديدة في أكثر من 20 دولة أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.

ويمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية حجز هواتف آيفون 15 من شركات الاتصالات المحلية مثل موبايلي وزين و STC بالإضافة إلى مكتبة جرير ومتجر ألف، أما المقيمين في الإمارات العربية المتحدة يمكنهم حجز الهواتف مباشرةً من متجر آبل مباشرةً.

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