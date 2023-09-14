iOS 17… ما المزايا الجديدة في تطبيقي الملاحظات والتذكيرات؟

يحتوي نظام التشغيل iOS 17 الأحدث من آبل على عدد من المزايا الجديدة في تطبيقي الملاحظات والتذكيرات لتحسين تجربة استخدامهما خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون استخدام تطبيقات آبل الافتراضية لتدوين الملاحظات وإضافة التذكيرات، ولا يفكرون في استخدام تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

سيكون الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 17 متاحًا لجميع المستخدمين الذين لديهم هواتف آيفون متوافقة بدءًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، وذلك بحسب ما أعلنته آبل يوم الثلاثاء في حدثها السنوي.

وإلى حين وصول الإصدار النهائي من النظام لهاتف، إليك كل ما هو جديد في كل من تطبيقي الملاحظات والتذكيرات في نظام التشغيل iOS 17:

أولًا: المزايا الجديدة في تطبيق الملاحظات:

أضافت آبل المزايا التالية إلى تطبيق (الملاحظات) Notes في آيفون في نظام iOS 17:

1- مزية ربط الملاحظات:

يتيح لك نظام iOS 17 ربط ملاحظة بملاحظة أخرى بإضافة رابط خاص بملاحظة معينة داخل ملاحظة أخرى، وهذه المزية مفيدة لربط ملاحظتين تتحدثان عن الموضوع نفسه أو مواضيع ذات صلة ببعضها، وقد يكون في رابط الملاحظة الثانية تفصيل لنقطة معينة موجودة في الملاحظة الأولى.

2- دعم ملفات PDF والمستندات الممسوحة ضوئيًا:

في نظام iOS 17 سيدعم تطبيق الملاحظات ملفات PDF الداخلية، مما يعني أنه يمكنك إضافة ملف PDF إلى الملاحظات، ثم قراءة هذه الملفات، وإضافة تعليقات إليها والتعاون عليها. وستعمل هذه المزية أيضًا في المستندات الممسوحة ضوئيًا، وستكون متوفرة في كل من آيفون وآيباد.

3- تحديثات في تنسيقات النص:

ستتمكن في نظام iOS 17 من إضافة نص بتنسيق جديد يُسمى (block quotes)، بالإضافة إلى وجود تحديث لتنسيق Monospaced يُسمى Monostyled.

4- إمكانية فتح الملاحظات في تطبيق الصفحات:

في نظام iOS 17 ستتمكن من فتح أي ملاحظة من آيفون أو آيباد في تطبيق الصفحات (Pages) من آبل، مما يمنحك خيارات إضافية لتنسيق الملاحظات.

ثانيًا: المزايا الجديدة في تطبيق التذكيرات:

أضافت آبل المزايا الجديدة التالية إلى تطبيق (التذكيرات) Reminders في نظام iOS 17:

1- تسهيل تنظيم قائمة التسوق:

عند إنشاء قائمة من نوع (Groceries) الجديدة في تطبيق التذكيرات في نظام iOS 17، يمكنك إدخال العديد من الأطعمة والمستلزمات المنزلية الأخرى وتنظيمها تلقائيًا حسب الفئة.

وتشمل أنواع الفئات المتاحة: الخبز والحبوب والأطعمة المجمدة والوجبات الخفيفة والحلوى واللحوم ومنتجات الألبان والبيض والجبن والأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية. وإذا لم يتعرف هاتف آيفون الفئة المناسبة للعنصر الذي أضفته، فإنه يبقى غير مصنف.

2- مزية الأقسام المخصصة:

تعمل مزية الفئات أو الأقسام المخصصة افتراضيًا في قائمة البقالة، ولكن أي قائمة تذكير تضيفها في تطبيق التذكيرات في نظام iOS 17‌ يمكن أن تضيف إليها أقسام جديدة.

فعند إنشاء أي قائمة جديدة، انقر فوق الزر الثلاثي النقاط للوصول إلى قائمة الخيارات. من هناك، انقر فوق (قسم الجديد) New Section لإضافة قسم إلى القائمة. ستحتاج إلى تنظيم العناصر يدويًا في كل قسم، ولكن يمكن القيام بذلك بإيماءات السحب والإفلات.

3- عرض الأقسام في القوائم كأعمدة:

في قائمة الخيارات نفسها التي يمكنك الوصول إليها عند إنشاء قائمة جديدة، هناك خيار جديد يُسمى (عرض كأعمدة) View as Columns سيظهر كل قسم في القائمة بجانب القسم الآخر وليس تحته، ويمكنك التبديل بين طرق العرض هذه في أي وقت.

4- الويدجات التفاعلية:

يحتوي نظام ‌iOS 17‌ على مزية الويدجات التفاعلية التي يمكن إضافتها إلى شاشة القفل والشاشة الرئيسية، والتذكيرات من التطبيقات المدمجة التي تدعم هذه المزية. إذ يمكنك التحقق من التذكيرات الموجودة في ويدجت تطبيق التذكيرات مباشرة من الشاشة الرئيسية (Home Screen‌) أو شاشة القفل دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

5- التذكيرات الباكرة:

إذا أضفت تذكيرًا بتاريخ محدد، فيمكنك اختيار تلقي تذكير قبل الموعد المحدد، إذ يمكنك الحصول على إشعار قبل يوم واحد، أو قبل يومين، أو قبل أسبوع، أو قبل أسبوعين، أو قبل شهر، أو قبل ثلاثة أشهر، أو قبل ستة أشهر، بالإضافة إلى وجود خيار لتعيين وقت تذكير باكر مخصص.