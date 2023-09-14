هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق “معسكر تحدي الفضاء”

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية “معسكر تحدي الفضاء” في مجال علوم وهندسة الفضاء لتدريب طلاب مرحلة البكالوريوس وحديثي التخرج، وذلك ضمن دور الهيئة الممكّن للقدرات البشرية الوطنية في مجال الفضاء، وبهدف تنمية معارف المشاركين ومهاراتهم، وتعريفهم بفرص المستقبل، ورفع قدرات الكفاءات الوطنية، وإلهام الأجيال القادمة للاهتمام بالوظائف العلمية التي تختص بعلوم الفضاء.

وبينت الهيئة أن المعسكر الذي تمتد فعالياته على مدى أسبوعين في شهر أكتوبر المقبل، وستقام أعماله على مرحلتين افتراضية عبر الموقع الإلكتروني المخصص وحضورية بمقر مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية (مسك) بمدينة الرياض.

كما تتمحور أعمال المعسكر على إفادة المشاركين فيه بمقدمة عن رحلات الفضاء وإدارة البرامج الفضائية والتعريف بأنظمة المركبات الفضائية، وإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، وآليات الاقتراب والهبوط.

وأكدت الهيئة على أن المعسكر سيسهم في تنمية مهارات المشاركين ومعارفهم من خلال تدريبهم على إدارة البرامج الفضائية، ومعرفة أساسيات تصميم الرحلات المأهولة، ومهارات التصميم وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات العمل الجماعي وإدارة فرق العمل، كما سيشهد المعسكر تنافس المشاركين على تصميم حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه رواد الفضاء والمشاركين في الرحلات المأهولة.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط للانضمام لمعسكر تحدي الفضاء من الجنسين أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون من المسجلين حاليًا في مرحلة البكالوريوس في تخصص علمي أو هندسي، وفي حال كان المتقدم من حديثي التخرج فلا بد أن يكون حاصلا على بكالوريوس في أحد التخصصات العلمية أو الهندسية، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وإتمام متطلبات القبول الخاصة بالبرنامج.

ولفتت الهيئة إلى أن معسكر تحدي الفضاء سيقدم محاضرات تعتمد على تجربة التعليم التطبيقي من قبل مختصين وخبراء في مجال الفضاء، كما سيمنح شهادات حضورية معتمدة من الهيئة، فيما يمكن الانضمام إليه من خلال التسجيل عبر هذا الموقع الإلكتروني.

يشار إلى أن معسكر تحدي الفضاء يأتي ضمن مساعي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية واختصاصاتها التنظيمية لقطاع الفضاء، التي ترمي إلى تحفيز الابتكار وإلهام الأجيال وتعزيز مستهدفات المملكة للريادة في قطاع الفضاء وتبنّي أنشطته الناشئة وتوفير الخبرات والقدرات التنظيمية الوطنية فيه.