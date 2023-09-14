هوندا تكشف عن سكوترها الكهربائي Motocompacto

كشفت هوندا عن سكوترها الكهربائي موتوكومباكتو Motocompacto المستوحى من سكوترها المسمى موتوكومبو Motocompo العامل بالوقود من الثمانينيات الذي كان قابلًا للطي إلى حد كبير.

ويعيد سكوتر هوندا الجديد تعريف وسائل النقل الشخصية الكهربائية بالكامل بأسعار معقولة مع تصميم أنيق وبسيط ومبتكر وقابل للطي.

وتبدأ المبيعات في شهر نوفمبر حصريًا عبر الموقع الإلكتروني للشركة، ولدى وكلاء سيارات هوندا وأكورا بسعر 995 دولارًا.

وصممت الشركة موتوكومباكتو العديم الانبعاثات ليناسب الواقع الحديث للتنقل الحضري، مما يوفر للركاب وسيلة نقل بديلة سهلة تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون مع توفير راحة كبيرة.

ومع وزن يبلغ 18.7 كغ وسرعة قصوى تبلغ 24 كم في الساعة وانبعاثات صفرية ومدى قيادة يصل إلى 20 كم، يمكن شحن موتوكومباكتو بالكامل خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة في كل من الوضع المطوي والجاهز للركوب باستخدام منفذ مشترك 110 فولط.

وقالت جين ناكاجاوا، نائبة رئيس وحدة أعمال البحث والتطوير في شركة هوندا الأمريكية: “يمثل موتوكومباكتو الجانب الممتع والمبتكر وغير المتوقع لإستراتيجية هوندا الكبرى في مجال الكهرباء”.

ويدعم موتوكومباكتو هدف الشركة المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني من خلال مساعدة العملاء في النقل الشامل دون انبعاثات. وطورت هوندا سكوترها الكهربائي كنهج مبتكر للنقل الكهربائي الشخصي الذي حصل على 32 براءة اختراع.

ويتحول موتوكومباكتو القابل للطي إلى حقيبة محمولة صغيرة وخفيفة الوزن يسهل اصطحابها في السيارة أو في وسائل النقل العام أو تخزينها في الأماكن الضيقة.

ويعد موتوكومباكتو مكانًا مثاليًا للتجول في مناظر المدينة والحرم الجامعي، وصممته الشركة مع وضع راحة الراكب في الاعتبار مع مقعد مريح، ومسند قدم آمن، ومساحة تخزين، وعداد سرعة رقمي، ومقياس شحن، ومقبض حمل مريح.

ويتيح تطبيق الهاتف الذكي للركاب إمكانية ضبط الإعدادات الشخصية، منها الإضاءة وأوضاع الركوب، عبر تقنية البلوتوث.

ويستخدم موتوكومباكتو إطارًا من الألمنيوم المعالج بالحرارة، وعجلات قوية تبرز من الأسفل، ومصابيح أمامية وخلفية ساطعة، وعاكسات جانبية، وحلقة قفل فولاذية ملحومة على المسند المتوافق مع معظم أقفال الدراجة.

ويعد الشحن سريعًا ومريحًا باستخدام الشاحن القياسي الصغير القابل للتخزين. وصممت الشركة موتوكومباكتو ليكون قابلًا للتخصيص بشكل مثالي للشارات والملصقات.

وأوضحت هوندا أنها توفر مجموعة عملية من ملحقات موتوكومباكتو ذات العلامة التجارية، منها الخوذة وحقيبة الظهر والملابس والمزيد.