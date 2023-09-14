موتورولا تعلن هاتفها «الصديق للبيئة» Edge 40 Neo

أعلنت شركة موتورولا هاتفًا جديدًا في سلسلة (إيدج 40) Edge 40، وهو (إيدج 40 نيو) Edge 40 Neo، وذلك بعد هاتفين آخرين أُطلقا في وقت سابق من هذا العام.

وكانت موتورولا، المملوكة لشركة لينوفو الصينية، قد أعلنت هاتف (إيدج 40 برو) في شهر نيسان/ أبريل الماضي، ثم أعقبته بهاتف (إيدج 40) بعد شهر.

ويحتوي هاتف (إيدج 40 نيو) الجديد على شريحة (دايمنسيتي 7030) Dimensity 7030، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 4 إكس) LPDDR4X بحجم 12 جيجابايت.

ويأتي الهاتف مع ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، وهو يعمل بالإصدار الخام من نظام التشغيل أندرويد 13.

ويقدم (إيدج 40 نيو) شاشة من نوع (10-بت بي أولد) 10-bit pOLED بمقاس 6.55 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسلًا مع معدل تردد قدره 144 هرتزًا، ومعدل سطوع قدره 1,300 شمعة. وتدعم الشاشة أيضًا تقنية +HDR10. وتأتي مع حساس لبصمات الأصابع تحتها، وكاميرا أمامية في ثقب مع دقة 32 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا أخرى للتصوير الفائق بدقة 13 ميجابكسل وبزاوية 120 درجة.

ويأتي (إيدج 40 نيو) بثلاثة ألوان، وهي: الأسود، وطيفان من الأزرق، وصُنع ظهر النسخة السوداء من مادة الأكريليك، في حين صُنع ظهر النسختين الأخريين من الجلد النباتي، مما يجعلهما أسمك وأثقل من النسخة السوداء.

ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، كما يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

ويأتي (إيدج 40 نيو) مع مكبري صوت إستريو، وتقنية (دولبي آتموس) Dolby Atmos، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 68 واطًا، وبحسب الشركة، فإن البطارية تُشحن بنسبة من 0 في المئة إلى 50 في المئة في غضون 15 دقيقة فقط.

وقالت موتورولا أيضًا إن هاتف (إيدج 40 نيو) «مصمم ليدوم ويُحِب»، ولتعزيز التزام الشركة بمستقبل أكثر استدامة، يُباع الهاتف الذكي في عبوات خالية من البلاستيك بنسبة 100 في المئة، وتتميز بحبر الصويا ومواد معاد تدويرها بنسبة 60 في المئة.

ودخلت الشركة أيضًا في شراكة مع شركة (أجود) Agood لأغطية الحماية الخاصة بالهاتف التي تأتي بألوان مناسبة. وهي قابلة للتحلل الحيوي بالكامل ومصنوعة من النباتات بنسبة 100 في المئة. وعندما يحين وقت تغيير الغطاء، سوف تعيد (أجود) استخدام الغطاء القديم وتحويله إلى شيء جديد لتجنب الهدر.

هذا، وسوف يُباع هاتف (إيدج 40 نيو) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا اعتبارًا من اليوم بسعر يبدأ من 399 يورو.