مقارنة بين هاتفي iPhone 15 و iPhone 14.. هل يستحق الأمر الترقية؟

أعلنت شركة آبل سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة خلال حدثها السنوي يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب إعلان ساعة (Apple Watch Series 9) الجديدة، والجيل الثاني من ساعتها الرائدة (Apple Watch Ultra 2)، والجيل الثاني من سماعات (AirPods Pro) الذي يأتي مع علبة شحن بمنفذ USB-C.

تضم سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة، 4 هواتف جديدة بأحجام مختلفة، وهي: iPhone 15، و iPhone 15 Plus، و iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max، وتدعم جميع الهواتف منفذًا جديدًا للشحن من نوع USB-C، بدلًا من منفذ (Lightning) الذي تقدمه آبل في هواتفها منذ عام 2012.

كما حصل هاتفا iPhone 15، و iPhone 15 Plus على ترقية مهمة في التصميم، إذ تخلت آبل عن النتوء (Notch) الموجود في الواجهة الأمامية واستبدلته بثقب مستطيل، وضعت فيه الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة بخاصية تعرّف الوجه، ليدعم الهاتفان خاصية (Dynamic Island)، التي كانت مقتصرة العام الماضي على هاتفي آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس فقط.

ولكن في الوقت نفسه، لا يزال iPhone 14 هاتفًا رائعًا، ويبدأ سعره الآن من 700 دولارٍ فقط، مما يتيح لك توفير ما يصل إلى 100 دولارٍ.

سواء كنت تتساءل هل يمكنك توفير بعض المال عن طريق شراء هاتف العام الماضي، أو تحاول تحديد هل هاتف iPhone 15 الجديد يستحق الترقية إليه، فسوف تساعدك هذه المقارنة على حسم القرار.

إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 15 و iPhone 14

1- التصميم:

شهدت جميع هواتف iPhone 15 هذا العام تغييرًا كبيرًا على مستوى التصميم سواء في مادة التصنيع أو في التقنية الجديدة لإدماج اللون في كل جزء منه، والزوايا التي أصبحت أكثر انسيابية، كما أن طبقة الحماية الموجودة على الشاشة أصبحت أقوى وتتحمل الصدمات أكثر من الإصدارات السابقة، وتختلف إصدارات Pro في أنها مصنوعة من التيتانيوم الفائق الجودة والأعلى صلابة.

بالإضافة إلى كل ذلك، حصل هاتف iPhone 15 على خاصية (Dynamic Island) التي غيرت في تصميم الجهة الأمامية، إذ إن النتوء (Notch) الموجود في أعلى الشاشة لم يعد موجود كما ذكرنا سابقًا، وعلى مستوى الأداء توفر هذه الخاصية مساحة تفاعلية تُبرز الإشعارات والأنشطة المباشرة أمام عينيك كي لا يفوتك أي جديد أثناء انشغالك بمهام أخرى.

يأتي هاتف iPhone 15 بتصميم من الزجاج الذي حسنت آبل صلابته من خلال معالجته في عملية تبادل أيوني مزدوج مخصصة، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع الهاتف بدرجة صلابة عالية، وقدرة أعلى على تحمل الصدمات، كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68. ويتوفر بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود.

أما هاتف آيفون 14؛ فهو يأتي بتصميم بسيط وأنيق، مع إطار مصنوع من الألمنيوم، وجهة أمامية وخلفية من الزجاج، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68. ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight)، والبنفسجي، والأبيض (Starlight)، والأزرق، والأحمر، والأصفر.

2- الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) مقاسها 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، بكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 60 هرتزًا.

تصل درجة السطوع القصوى في شاشة هاتف آيفون 15 إلى 1,600 شمعة/ المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR تبدو أفضل من أي وقت مضى. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج حتى 2,000 شمعة/ المتر المربع.

يتشابه هاتف iPhone 14 الذي صدر العام الماضي مع هاتف آيفون الجديد في نوع الشاشة ومقاسها ومعدل التحديث، ولكن الاختلاف في الدقة ودرجة السطوع.

في هاتف iPhone 14؛ تبلغ دقة الشاشة 2532 × 1170 بكسلًا، وتتمتع شاشة هذا الهاتف بسطوع أقصاه 1200 شمعة.

3- الأداء:

يعمل هاتف iPhone 15 بمعالج (A16 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف آيفون 14 برو التي طرحتها آبل العام الماضي.

يتميز هذا المعالج بالسرعة والكفاءة في الأداء، يدعم خاصية (Dynamic Island)، وقدرات التصوير الحسابي، وتقول آبل إنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 20%، وبإمكان المحرك العصبي مع 16 نواة الجديد أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، وهذا يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي في مزايا مثل: النسخ النصي للبريد الصوتي المباشر في نظام iOS 17 وتجارب تطبيقات الجهات الخارجية.

في حين يعمل هاتف Phone 14 بمعالج (Apple A15 Bionic) السُداسي النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.23 جيجاهرتز، يتميز هذا المعالج بالأداء القوي أيضًا، ولكن بالطبع يتفوق عليه المعالج الجديد.

4- الكاميرا:

شهدت الكاميرا تغيرًا كبيرًا في هاتف iPhone 15 هذا العام، إذ زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل، مقارنة بدقة 12 ميجابكسل في إصدار العام الماضي.

يأتي هاتف iPhone 15 بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. وتدعم التقريب البصري للمسافات بمعدل 2x، وتوفر مزية التقريب البصري ثلاثة مستويات من التكبير والتصغير البصري – 0.5x و1x و2x – للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في هاتف آيفون.

وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وبدقة فيديو 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 720p HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية. وتدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم الهاتف كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

ويقدم هاتف iPhone 15 جيلًا جديدًا من صور البورتريه، إذ تجعل التقاط صور البورتريه أسهل من قبل مع إظهار مزيد من التفاصيل وتقديم أداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

أما هاتف آيفون 14 فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، والثانية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ويمكن تسجيل الفيديو بدقة نفسها التي توفرها كاميرا هاتف آيفون 15 الجديد.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K.

5- البطارية ونظام التشغيل:

كان من المتوقع أن تزيد سعة البطارية وسرعة الشحن في هواتف iPhone 15 هذا العام خاصة وأنها تدعم منفذ USB-C للشحن، ولكن آبل لم تعلن عن سعة البطارية ولا سرعة الشحن لهواتفها الجديدة حتى الآن، واكتفت بقول أن بطارية هاتف iPhone 15 تدوم لمدة 20 ساعة من تشغيل الفيديو، وهي المدة نفسها التي تقدمها بطارية هاتف iPhone 14.

مما يعني أن سعة البطارية في هاتف iPhone 15 لم تشهد أي تغيير مقارنة بإصدار العام الماضي، وأن آبل اعتمدت في توفير طاقة البطارية على المعالج.

يعمل هاتف iPhone 15 بنظام التشغيل iOS 17، ويدعم شبكات 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني (UWB2).

أما هاتف آيفون 14 يعمل بنظام التشغيل iOS 16 ويمكن تحديثه إلى إصدار iOS 17، ويدعم شبكات الواي فاي 6، وبلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية النطاق الفائق العرض من الجيل الأول (UWB1).

6- السعر:

يتشابه هاتفا iPhone 15 و iPhone 14 في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ يأتيان بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ومع ذلك يختلفان في السعر، إذ يبدأ سعر iPhone 15 من 800 دولار، ويبدأ سعر iPhone 14 الآن من 700 دولار.

وقالت آبل إن حجز الهواتف سيبدأ يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الهواتف يوم الجمعة 22 سبتمبر في بعض البلدان، وستتوفر في باقي البلدان يوم الجمعة 29 سبتمبر.

7- الحكم النهائي:

هل يستحق الأمر الترقية؟ من الصعب إصدار حكم نهائي الآن في هذه المرحلة، لأنه لم تتح لنا الفرصة بعد لتجربة هواتف آيفون الجديدة.

ولكن في لمحة سريعة، من الواضح تمامًا ما الذي ستحصل عليه عند الترقية إلى iPhone 15، إذ ستحصل على الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وخاصية (Dynamic Island)، ومعالج أسرع وتصميم مُحسن وأكثر صلابة، بالإضافة إلى منفذ USB-C.

ولكن في الوقت نفسه؛ لم يأتِ منفذ USB-C في هاتف iPhone 15 بسرعات شحن أو نقل أسرع، كما أن لا تزال الشاشة تدعم معدل التحديث نفسه الذي يصل إلى 60 هرتزًا فقط.

لذلك في نهاية الأمر، يعتمد قرار الترقية على احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية، إذ يقدم iPhone 15 الكثير من التحسينات والمزايا الجديدة، ولكن لا يزال هاتف iPhone 14 يُعدّ واحدًا من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق. إذا كنت تبحث عن أحدث التقنيات والأداء الأفضل، فقد يكون iPhone 15 هو الخيار المثالي بالنسبة لك. ولكن إذا كنت راضيًا عن أداء هاتف iPhone 14 الحالي، ولا ترى حاجة ضرورية للترقية، فقد يكون من الأفضل الانتظار حتى العام القادم.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 و iPhone 14: