تُعد كل من ساعتي Galaxy Watch5 من سامسونج و Pixel Watch من جوجل من أبرز ساعات أندرويد الذكية المتوفرة في السوق. ومع أن كلتا الساعتين تتميزان بالتصميم الدائري الجذاب والأنيق، وتعملان بالإصدار نفسه من نظام التشغيل Wear OS، فهناك بعض الاختلافات الكبيرة بينهما التي ستؤثر في قرار الشراء.

ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch5 و Pixel Watch:

التصميم والشاشة:

تأتي كلتا الساعتين بتصميم دائري لكن ساعة Pixel Watch من جوجل تأتي بتصميم أجمل قليلًا من ساعة سامسونج، إذ تمنح القبة الزجاجية الثلاثية الأبعاد تأثيرًا لافتًا للنظر، وتغطي شاشة من نوع AMOLED بمقاس 1.2 بوصة، وتمتاز بدقة 450 × 450 بكسلًا، وبكثافة 320 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تحتوي ساعة Pixel Watch من جوجل على زر دوار وزر آخر، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود غير اللامع (Matte Black) مع سوار أسود، أو فضي لامع (Polished Silver) مع سوار أبيض، أو ذهبي (Champagne Gold) مع سوار بندقي (hazel).

أما ساعة Galaxy Watch5 من سامسونج فهي تأتي كطراز متطور من ساعة Watch4، لكن كلا الطرازين يشتركان في الكثير من المزايا.

تضم ساعة Galaxy Watch5 شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 1.4 بوصة، مغطاة بطبقة من زجاج (Sapphire crystal)، وتدعم مزية التشغيل الدائم (Always-on).

من حيث الأحجام، لديك خياران، وهما: 40 أو 44 ملم، ويُعد مقاس 40 مم مناسبًا لمن لديهم معصم صغير ويفضلون ارتداء الساعات الصغيرة، وطراز 44 مم يناسب الذين لديهم معصم متوسط أو كبير ويفضلون الساعات الكبيرة. وتتوفر هذه الساعة بأربعة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأزرق (Sapphire)، والوردي

الأداء والمزايا:

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch5 بمعالج من نوع (Exynos W920) بتردد 1.18 جيجاهرتز، وتضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1.5 جيجابايت، وتعمل بنظام التشغيل Wear OS 3.5.

تدعم هذه الساعة الإطار الرقمي فقط، ويمكنك استخدامه بتحريك إصبعك عبر حافة الساعة للتمرير بين عناصر الشاشة، ولكنه ليس بدقة الإطار المادي المتوفر في طراز Galaxy Watch6 Classic الأحدث.

تحتوي هذه الساعة على مزايا لمراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع التمارين الرياضية، وتتبع النوم، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وغيرها.

أما ساعة Pixel Watch فهي تعمل بنظام Wear OS 3.5، ومن المزايا الرئيسية لساعة Pixel Watch هي وجوه الساعة المتنوعة والتكامل مع مزايا Fitbit.

تتضمن ساعة Pixel Watch من جوجل مزايا لتتبع الأنشطة الرياضية، وستحصل على عداد الخطوات، بالإضافة إلى تقديرات حول كمية السعرات الحرارية المحروقة، ومزايا لتتبع النوم. وتخزن ساعة Pixel Watch هذه المعلومات في تطبيق Fitbit، الذي يوفر مزايا أساسية مجانًا، ولكنه يتطلب اشتراكًا بقيمة 10 دولارات شهريًا في خطة Fitbit Premium للوصول إلى جميع المزايا الأخرى مثل: الوصول إلى البيانات المُسجلة من مدة تتجاوز 90 يومًا، وتقارير العافية (Wellness Reports) القابلة للتنزيل.

البطارية والشحن:

يضم طراز 40 مم من ساعة Galaxy Watch5 بطارية سعتها 284 ميلّي أمبير/ الساعة، ويضم طراز 44 مم بطارية سعتها 410 ميلّي أمبير/ الساعة. وتدوم بطارية ساعة Galaxy Watch5 ليوم واحد، ويمكن زيادة عمر البطارية بتعطيل مزية (Always-on display).

تأتي Pixel Watch من جوجل بحجم واحد فقط بمقاس 41 ملم، وتحتوي على بطارية تبلغ سعتها 294 ميلي أمبير/ الساعة، وعمر البطارية قريب من عمر بطارية ساعة سامسونج. إذ تستمر ساعة Pixel Watch بالعمل لمدة أكثر قليلًا من 24 ساعة بعد كل شحنة. وإذا كنت ترتديها طوال الليل لتتبع النوم، فمن المحتمل أن تحتاج إلى إعادة الشحن في الصباح الباكر في معظم الأيام.

السعر:

يبدأ سعر ساعة Galaxy Watch5 من 699 ريالًا سعوديًا، ويبدأ سعر ساعة Pixel Watch من 350 دولارًا.

أي الساعتين مناسبة لك؟

كلتا الساعتين تقدمان أداء متميزًا ولهما تصاميم جميلة، وسيعتمد الاختيار بينهما على رغبتك الشخصية فيما يتعلق بالحجم والألوان، بالإضافة إلى ميزانيتك.

بالنسبة إلى التصميم والألوان والأحجام، فقد يكون وجود القبة البارزة في ساعة جوجل سببًا لاختيارها، فالعديد من الأشخاص يجدونها جميلة ولافتة للنظر، أما فيما يتعلق بالحجم، فساعة سامسونج تأتي بمقاسين يمكنك الاختيار الأنسب لك إذا كنت لا تفضل الحجم الذي تأتي به ساعة جوجل، وفيما يتعلق بالألوان، فقد يفضل البعض وخاصة النساء اللون الوردي المتوفر في ساعة سامسونج.

أما إذا كنت ستعتمد في اختيارك على السعر، فإن ساعة سامسونج ستكون مناسبة لك لأن سعرها يقل عن سعر ساعة جوجل بنحو 200 دولارًا.