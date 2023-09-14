يجمع هاتف Tecno Pova 5 Pro بين التصميم العصري والأداء الجيد والبطارية الكبيرة والسعر المناسب، ومع أنه يأتي مع بعض السلبيات منها المتعلقة بسطوع الشاشة المنخفض وغيرها، إلا أنه يُعد واحد من هواتف أندرويد العملية والأنيقة خاصة لعشاق الألعاب وأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي جيد وسعره غير مرتفع.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذا الهاتف، إليك مراجعة شاملة لهاتف Tecno Pova 5 Pro:

التصميم:

يتميز POVA 5 PRO بتصميمه المبتكر والعصري الذي يضم سلسلة من أضواء LED في الجهة الخلفية، التي تأتي مقسمة إلى عدة أجزاء وتتضمن خطوط باتجاهات مختلفة.

يمكنك تخصيص الأضواء الخلفية بين تسعة ألوان مختلفة وأنماط إضاءة متعدد داخل الإعدادات، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على عدة تأثيرات لأضواء LED التي تستجيب للمكالمات والرسائل الواردة، أو عند شحن الهاتف.

تظهر المنطقة التي تحتوي على عدسات الكاميرا باللون الأسود ويختلف لونها عن لون باقي أجزاء الجهة الخلفية، وستلاحظ أن عدسات الكاميرات الخلفية كبيرة ولافتة للنظر.

تأتي الجهة الأمامية لهذا الهاتف مغطاة بطبقة من الزجاج لكن الإطار والجهة الخلفية مصنوعان من البلاستيك، وهو خفيف الوزن إذ يزن 212 جرامًا، كما أنه نحيف إذ يبلغ سُمكه 9 ملم، ويتوفر بلونين هما: Dark Illusion و Silver Fantasy.

يحتوي كل من الجزء العلوي والسفلي على شبكات مكبر الصوت، ويتضمن الجزء السفلي منفذ من نوع USB-C ومقبس لسماعة الرأس تقليدي بمقاس 3.5 مم. ومن المزايا التي يتمتع بها منفذ USB أنه يحتوي على خاصية لاكتشاف الرطوبة، لذلك سيحذرك الهاتف إذا كان المنفذ رطبًا ويوقف الشحن فورًا لتجنب التلف.

الشاشة:

مع أن هاتف Pova 5 Pro يقع ضمن هواتف الفئة المتوسطة، لكنه يأتي مع شاشة بمواصفات جيدة، إذ يضم شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس 6.78 بوصات، وبدقة 1080 × 2460 بكسل، وبكثافة 396 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتبلغ ذروة سطوعها 580 شمعة، مما يعني أن إمكانية الرؤية ضعيفة في ضوء الشمس الساطع.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Pova 5 Pro بمعالج من نوع (Mediatek Dimensity 6080) الثُماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

يضمن المعالج MediaTek Dimensity 6080 التعامل مع معظم المهام بسهولة، ويمكنك ممارسة ألعاب الفيديو المتنوعة بشكل سلس دون أي مشكلات متعلقة بالبُطء أو الإفراط في ارتفاع حرارة الهاتف.

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المُستخدم HIOS 13، وستلاحظ أن واجهة HIOS مشابهة جدًا لواجهة MIUI الموجودة في هواتف Xiaomi إذا كنت قد استخدام هواتف شاومي من قبل.

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، فإن هاتف Pova 5 Pro سيتلقى عامين من تحديثات نظام التشغيل بحيث يكون آخر تحديث يتلقاه هو أندرويد 15.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 68 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في غضون 15 دقيقة فقط. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

الكاميرا:

يضم Pova 5 Pro كاميرا ثنائية العدسات، الأساسية ذات زاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل، والثانية مخصصة لتصوير العمق (depth) وتأتي بدقة 0.08 ميجابكسل، ويمكن لهذه الكاميرات تصوير الفيديو بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل، ويمكن استخدامها لتصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

تلتقط الكاميرا الخلفية الأساسية صورًا جيدة في ظروف الإضاءة العالية، لكن في ظروف الإضاءة المنخفضة يمكن أن تلاحظ أن جودة الصور غير جيدة بما يكفي. وتنخفض دقة الكاميرا الخلفية إلى 12.5 ميجابكسل بشكل افتراضي، ولكن يمكنك التصوير بالدقة الكاملة إذا كنت ترغب في ذلك.

أما بالنسبة إلى الصور التي تلتقطها الكاميرا الأمامية فهي جيدة جدًا، مع ألوان طبيعية وحدة مقبولة، وستجد أن تأثير portrait يعمل على طمس الخلفية بطريقة جيدة مع الحفاظ على التفاصيل الكاملة للموضوع الأساسي في الصورة.

السعر:

يُباع TECNO Pova 5 Pro هاتف بسعر 799 ريالًا سعوديًا للطراز ذي سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت.

هل يستحق الشراء؟

بشكل عام، يقدم TECNO Pova 5 Pro مزيجًا من الأناقة والأداء الجيد والسعر المناسب. فهو يأتي بتصميم مميز وكاميرات بمواصفات جيدة ويدعم مزية الشحن السريع وسعره أقل من 250 دولارًا.

وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن هاتف مناسب للألعاب، وله تصميم يتضمن مصابيح LED وسعره غير مرتفع فإن هاتف Pova 5 Pro 5G سيكون مناسبًا لهم.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Tecno Pova 5 Pro: