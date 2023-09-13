كيف يمكنك مشاركة جهاز AirTag مع مستخدمين آخرين؟

جهاز (AirTag) هو جهاز إلكتروني صغير من إنتاج شركة آبل يتيح لك تتبع أي عنصر شخصي والعثور عليه بسهولة، فهو مصمم لثبيته بالعناصر المختلفة كمفاتيح السيارة، وحقائب السفر وغيرها. وبعد إرفاق جهاز AirTag بعنصر ما، يمكنك العثور على ذلك العنصر عبر تتبع الاتجاهات التي تظهر في الخريطة في تطبيق Find My، كما ستتلقى إشعارًا في هاتفك إذا عُثر على العنصر المفقود، أو نسيته في مكان ما.

وفي حين أن جهاز AirTag يُعدّ مفيدًا للعثور على الأغراض الشخصية، ولكن ماذا عن العناصر المشتركة؟ ركزت آبل أيضًا في هذه النقطة وأتاحت مشاركة AirTag مع مستخدمين آخرين في بضع نقرات فقط. إذ يمكنك مشاركة AirTag مع ما يصل إلى خمسة أشخاص ليتمكن الجميع من تحديد موقع العنصر المفقود نفسه.

إليك كيفية مشاركة AirTag مع المستخدمين الآخرين، وكيفية إلغاء المشاركة في أي وقت:

1- كيفية مشاركة AirTag مع مستخدمين آخرين:

أضافت آبل مزية مشاركة AirTag إلى نظام التشغيل iOS 17 الذي سيكون متاحًا لجميع المستخدمين الذين لديهم هواتف آيفون متوافقة بدءًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، وذلك بحسب ما أعلنته آبل يوم الثلاثاء خلال حدثها السنوي.

وقبل مشاركة AirTag سيحتاج كلا الطرفين إلى التحديث إلى نظام التشغيل iOS 17 في هاتف آيفون. ولمشاركة AirTag مع أشخاص آخرين، يجب أن تكون أنت مالك AirTag، وهذا يعني أنه يجب عليك إعداد AirTag وإقرانه بهاتف آيفون الخاص بك، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Find My في هاتف آيفون الخاص بك، ثم انقر فوق تبويب (العناصر) Items. ابحث عن جهاز AirTag الذي تريد مشاركته، ثم انقر فوقه. مرر إلى الأسفل لتصل إلى خيار (شارك AirTag هذا) Share This AirTag، ثم انقر فوق زر (أضف شخصًا) Add Person. ستظهر لك نافذة منبثقة تحذرك من أن أي شخص تشارك معه AirTag سيكون قادرًا على تحديد موقعه ولكنه لن يتلقى إشعارات التتبع (Tracking Notifications). انقر فوق (تابع) Continue. اختر جهة الاتصال التي تود مشاركة AirTag معها، ثم انقر فوق (مشاركة) Share للبدء بالمشاركة. سيتلقى الطرف الآخر إشعارًا لإخطاره بعملية المشاركة، ولإعداد مشاركة AirTag. بمجرد أن تكتمل عملية مشاركة AirTag يمكن للطرفين تحديد مكانه. ويمكنك تكرار الخطوات نفسها لمشاركة أكثر من جهاز AirTag مع ما يصل إلى خمسة أشخاص لكل جهاز.

2- كيفية التوقف عن مشاركة AirTag:

بصفتك مالكًا لجهاز AirTag، يمكنك اختيار التوقف عن مشاركته مع مستخدمين آخرين في أي وقت. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية: