كيف أحدثت أجهزة هواوي القابلة للارتداء ثورة في تتبع الصحة والرياضة خلال 10 سنوات؟

دخلت شركة هواوي سوق الأجهزة القابلة للارتداء في عام 2014 عبر سلسلة أجهزة تتبع اللياقة الذكية (HUAWEI TalkBand B1)، وعلى مدى السنوات العشر التي تلت ذلك وسعت هواوي تشكيلتها من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مع العديد من أجهزة تتبع اللياقة والساعات الذكية وغيرها المزيد.

حققت هواوي تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء باستخدام التكنولوجيا المبتكرة وتصميم المنتجات الفريد والمواد المتميزة. إذ توفر تشكيلتها المتنوعة من الأجهزة القابلة للارتداء خيارات مختلفة تناسب أيّ فرد، وهي تساعد المستخدمين في تلبية احتياجاتهم اليومية، وتتيح تتبع الرياضة والصحة وإدارة الصحة بسهولة.

مراحل تطور أجهزة هواوي القابلة للارتداء:

على مدى العقد الماضي، زودت هواوي المستهلكين بأكثر المنتجات الذكية المثيرة للإعجاب التي ترقى بمستوى التكنولوجيا. ففي عام 2016، أطلقت هواوي أول تقنياتها الضوئية لمراقبة العلامات الحيوية: تقنية (HUAWEI TruSeen 1.0)، ثم طورت حلول المستشعر الخاصة بها في العام التالي، مما مكّن أجهزتها القابلة للارتداء من دعم ستة أنواع من مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكية.

وفي عام 2018، أتاحت ميزة (TruSeen 3.0) المراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة. وفي عام 2020، قامت هواوي بإدماج مستشعر تخطيط القلب العالي الأداء في وحدة الجهاز الخاص بميزة (TruSeen 4.0)، مما فتح آفاقًا جديدة لقدرات الكشف عن مخطط القلب الكهربائي ووظائف المراقبة المستمرة للأكسجين في الدم.

وتطورت الدقة في النسخة الأحدث من تقنية (+TruSeen 5.0) لمستوى أعلى، كما أنه من المقرر أن يصل الإصدار التالي لهذه تقنية (+TruSeen 5.5)، في وقت لاحق من هذا العام.

ومن خلال التركيز في البحث والتطوير الذاتيّ الجهود وبجانب البحث العلمي التأسيسي، أنتجت هواوي حلولًا مبتكرة مثل: أجهزة الاستشعار والخوارزميات والمزايا القوية، وتوسعت تقنية هواوي على مدار السنوات الثمان الماضية، ما أدّى إلى إدخال مزايا شهيرة مثل: TruSleep، و TruRelax، وTruSport، التي توفر مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة نسبة تشبّع الأكسجين في الدم وتتبع الإجهاد، مما يمنح المستخدمين إدارة صحية شاملة.

براءات الاختراع:

بصفتها أحد أكبر المساهمين في براءات الاختراع في العالم، تقدمت HUAWEI Health بطلب للحصول على أكثر من 800 براءة اختراع ونشرت نتائج ثمانية أبحاث ESC بموجب إرشادات ESC لعام 2020 حول الرجفان الأذيني خلال السنوات الثمان الماضية.

وفي عام 2022، أطلقت هواوي ساعة (HUAWEI WATCH D) عالميًا لتحصل على شهادة CE، إذا كانت أول جهاز قابل للارتداء في القطاع التكنولوجيّ يستخدم تقنية قياس ضغط الدم الهجينة التي تسمح بقياس دقيق لضغط الدم من خلال ضغط المضخة الدقيقة.

وتكتشف وظيفة Health Glance في سلسلة ساعات 4 HUAWEI WATCH المؤشرات الفسيولوجية السبعة وتنتج تقريرًا صحيًا شاملاً.

تطبيق HUAWEI Health:

يقدم تطبيق HUAWEI Health توصيات رياضية وصحية مخصصة تغطي سيناريوهات يومية مختلفة مثل: النوم والنظام الغذائي والصحة العامة والتمارين الرياضية والمشاعر. بالإضافة إلى ذلك، تواصل هواوي العمل مع شركائها لتتمكن عبر بحثها من حلّ التحديات الصحية الرئيسية مثل: اضطرابات النوم والتعافي الرياضي وتنمية الطفولة وحلول الرعاية الصحية الرقمية الشاملة. ومن خلال الجهود التعاونية، ساهمت هواوي بشكل فعال في تطور قطاع إدارة الصحة.

النمو العالمي:

في غضون 10 سنوات فقط، قامت هواوي بتسريع النمو العالمي للبحوث في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء، إذ تمتلك العلامة التجارية 10 معاهد أبحاث و 3 مختبرات للياقة البدنية والصحة في جميع أنحاء الصين، مع خطط لإنشاء مختبرات صحية في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام.

وتجاوزت شحنة ساعات هواوي الذكية 130 مليون وحدة على مستوى العالم، ولدى تطبيق HUAWEI Health أكثر من 450 مليون مستخدم نشط على مستوى العالم.

كما سمح تعاونها مع أكثر من 100 مؤسسة احترافية على مستوى العالم ومشاركة أكثر من 13 مليون مستخدم لعلامة هواوي بتمهيد الطريق لمراقبة الصحة القابلة للارتداء. تلتزم الشركة أيضًا بمواصلة المغامرة في مجالات جديدة، ودفع حدود التطبيقات الصحية للساعات الذكية.

تلعب الساعات الذكية دورًا إستراتيجيًا في دعم إدارة الصحّة من أجل تطوير المراقبة الصحيّة الرقمية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب تحسينه عندما يتعلق الأمر بالدقّة. تعمل هواوي مع المؤسسات والشركاء الخبراء لتطوير الحلول والخوارزميات للحصول على قراءات ونتائج أكثر دقة وهي تهدف إلى تزويد المستخدمين بتجربة مطوّرة لأجهزة مراقبة الصحة القابلة للارتداء، مما يقودها نحو التقدم المستمر تجاه الأجهزة غير التدخليّة والذكية التي يمكن ارتداؤها والتي ستفيد كلاًّ من الأفراد والعائلات والقطاع على حد سواء.