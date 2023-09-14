كوكا كولا تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار أحدث نكهاتها

أطلقت كوكا كولا نكهة جديدة من المشروبات الغازية المبتكرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وهي متاحة لفترة محدودة في كل من الأصناف العادية والخالية من السكر.

وتصف الشركة Y3000، المسماة المشروب الغازي القادم من المستقبل، بأنها النكهة المستقبلية الأولى المبتكرة بالاشتراك مع الذكاء البشري والاصطناعي.

ووفقًا للشركة، فإن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، وتطلب ابتكار نكهة Y3000 عملية من خطوتين، حيث جمع الباحثون في كوكا كولا التفضيلات والاتجاهات الرئيسية للنكهات من أجل فهم ما يتخيله المستهلكون ويفكرون به في الأذواق المستقبلية.

وحلل الباحثون بعد ذلك هذه المعلومات بنظام الشركة للذكاء الاصطناعي من أجل المساعدة في تطوير ملامح النكهة.

ولا تصف شركة كوكا كولا المذاق الفعلي للنكهة الجديدة في أي من موادها، ولكن المختبرين يصفونها بأنها تشبه سلاش التوت.

وكلفت الشركة الذكاء الاصطناعي بالمساعدة في تصميم العمل الفني المطبوع على العلبة الرفيعة، الذي يتميز بشعار منقط، بالإضافة إلى لمسات من اللون الأرجواني والوردي والأزرق، وهناك أيضًا زجاجات ذات الحجم التقليدي المملوءة بالنكهة المستقبلية.

وقالت أوانا فلاد، المديرة الأولى للإستراتيجية العالمية في شركة كوكا كولا: “بوحي من تاريخ شركة كوكا كولا، نريد أن نحتفل بفكرة الجميع حول الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل. تتصور Y3000 الخالية من السكر، بمساعدة التكنولوجيا العاملة بالذكاء الاصطناعي، كيف قد يكون المذاق المستقبلي لكوكا كولا وتقدم تجارب مبتكرة لاستكشاف المستقبل”.

وتأتي نكهة Y3000 أيضًا مع بعض الملابس المستقبلية، حيث تتعاون كوكا كولا مع العلامة التجارية الفاخرة لأزياء الشارع Ambush لإصدار مجموعة ملابس هذا الخريف تحت عنوان Y3000.

وجربت الشركة لمدة عام ونصف العام تقريبًا المشروبات الغازية المحدودة الإصدار ذات المذاق الغامض، وتميز معظمها بالمفاهيم الغامضة والمستقبلية والنكهات غير المعلنة.

واستخدمت الشركة منصتها Creations، المسؤولة عن النكهات ذات الإصدار المحدود مثل Y3000، لمحاولة جعل العلامة التجارية تلقى صدى لدى المستهلكين الأصغر سنًا.

ومن الأهمية بمكان للشركة أن تبقي العملاء، وخاصة الشباب منهم، متحمسين لمشروبها الغازي، وهو منتجها المميز الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن من الزمان.

وابتعد المستهلكون المهتمون بالصحة في السنوات الأخيرة عن المشروبات السكرية، مما جعل من الصعب على بائعي المشروبات الغازية تسويق العلامات التجارية.

وكما هو الحال مع النكهات الأخرى من منصة Creations، تجمع Y3000 بين التجارب عبر الإنترنت وأحداث الحياة الواقعية أو البضائع، ويمكن للعملاء مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على العلبة للوصول إلى موقع Creations، حيث يمكنهم تجربة ما قد يبدو عليه المستقبل بعد 977 عامًا.