كروز تعلن سيارة الأجرة الآلية المناسبة لذوي الإعاقة

كشفت كروز، وهي شركة السيارات الذاتية القيادة المدعومة من شركة جنرال موتورز، عن سيارة الأجرة الذاتية القيادة القابلة للوصول بواسطة الكراسي المتحركة Cruise WAV، وأوضحت الشركة أنها قد تبدأ في أقرب وقت من العام المقبل بنقل الركاب المعاقين.

ويعد الكشف عن سيارة الأجرة الذاتية القيادة القابلة للوصول بواسطة الكراسي المتحركة حديثًا خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الرؤية والسمع والحركة، والذين ظلوا يأملون منذ فترة طويلة في أن تمثل المركبات الذاتية القيادة طريقة جديدة للتنقل.

وتمثل Cruise WAV نسخة من مركبات Origin الذاتية القيادة بالكامل من كروز، التي تفتقر إلى أدوات التحكم التقليدية، مثل عجلة القيادة والدواسات.

وعدلت الشركة Cruise WAV لتشمل منحدرًا قابلًا للسحب، بالإضافة إلى مساحة إضافية بالداخل ومشابك أرضية لمستخدمي الكراسي المتحركة.

وتعتبر Cruise WAV نتاج ثلاث سنوات من التطوير والاختبار بين كروز وجنرال موتورز وشركائها في تصميم المركبات السهلة الوصول. وتشاورت الشركة أيضًا مع مجلسها الاستشاري بشأن إمكانية الوصول.

ويعاني أكثر من 25 مليون أمريكي من إعاقات تجعل الانتقال خارج المنزل أمرًا صعبًا. ولم تقدم شركات السيارات سوى القليل من المساعدة، حيث أنتجت مركبات غير قابلة للوصول للمعاقين أو تكلف آلاف الدولارات لتعديلها لتناسب السائقين ذوي الإعاقة.

ومن المعروف أن خدمات النقل التقليدية غير قابلة للوصول وغالبًا ما ترفض تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتمثل المركبات الذاتية القيادة حلاً مفيدًا.

وأعرب مجتمع ذوي الإعاقة عن دعمهم لتطوير المركبات الذاتية القيادة في العديد من المناسبات، وكان آخرها دعم طلب وايمو وكروز لتوسيع خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت شركة كروز أنها تأخذ مسألة إمكانية الوصول على محمل الجد، حيث عينت مدير برنامج إمكانية الوصول بدوام كامل لأسطولها من السيارات الذاتية القيادة في سان فرانسيسكو.

وتشير الشركة إلى أنها بنت مركبة Origin مع وضع الوحدات النمطية في الاعتبار، منها الأرضية المنخفضة والسقف المرتفع والأبواب المزدوجة الواسعة والمقاعد القابلة للإزالة، وتنظر كروز إلى Origin على أنها لوحة فارغة يمكنها تعديلها بناءً على تعليقات العملاء.

وصممت الشركة المركبة الجديدة Cruise WAV لتكون قادرة على اصطحاب مستخدمي الكراسي المتحركة وإنزالهم من رصيف يبلغ طوله أربعة بوصات.

والجدير بالذكر أن كروز تطلق على نهجها اسم “الأجيال المتعددة”، مما يعني أنها تعتزم تحديث التصميم بناءً على تعليقات المستخدمين. وتخطط الشركة بحلول عام 2024 لطرح المركبة الجديدة Cruise WAV في الشوارع للاختبار التجريبي.