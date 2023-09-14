تيك توك تغري صناع المحتوى بمبالغ مضاعفة عن السابق

وسعت تيك توك صندوقها لصناع المحتوى المعاد تجديده، الذي يسمى برنامج الإبداع التجريبي، خارج الولايات المتحدة.

وأصبح برنامج الإبداع التجريبي متاحًا الآن لصناع المحتوى المؤهلين في البرازيل وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا والمملكة المتحدة.

وبدأت الشركة في شهر فبراير باختبار برنامج الإبداع التجريبي الجديد مع مجموعة مختارة من صناع المحتوى.

ويحل برنامج الإبداع التجريبي الجديد محل صندوق المنصة القديم لصناع المحتوى، وهو مصمم لتحقيق إيرادات إضافية وجلب المزيد من الفرص الواقعية لصناع المحتوى.

ومن أجل التأهل لبرنامج الإبداع التجريبي، يجب أن يكون عمر صانع المحتوى 18 عامًا على الأقل، وأن يكون لديه في آخر 30 يومًا 10000 متابع على الأقل، و 100000 مشاهدة على الأقل.

وقالت الشركة: “يتمتع صناع المحتوى المؤهلون الذين ينشرون محتوى أصليًا عالي الجودة لمدة تزيد عن دقيقة واحدة بإمكانية كسب ما يصل إلى 20 ضعف المبلغ الذي قدمه في السابق صندوق صناع المحتوى القديم”.

وبمجرد التسجيل في برنامج الإبداع التجريبي الجديد، لن يتمكن صناع المحتوى من العودة مرة أخرى إلى صندوق صناع المحتوى القديم.

ولم تذكر تيك توك إذا كان برنامج الإبداع التجريبي يحل محل صندوق صناع المحتوى القديم، ولكن من الممكن أن تلغي تيك توك صندوق صناع المحتوى القديم بمجرد خروج برنامج الإبداع التجريبي من المرحلة التجريبية.

وأوضحت تيك توك سابقًا أنها أعادت صياغة مكافآت برنامج الإبداع التجريبي من أجل تقديم متوسط إجمالي إيرادات عالية لمشاهدات الفيديو المؤهلة.

ويعد برنامج الإبداع التجريبي جزءًا من مجموعة أدوات تحقيق الدخل من تيك توك، التي تتضمن الاشتراكات المباشرة و TikTok Pulse.

وتمتلك الشركة أيضًا مزايا تحقيق الدخل من الإكراميات والهدايا، إلى جانب ميزة السلسلة الجديدة التي تسمح لصناع المحتوى المؤهلين بنشر المحتوى خلف نظام الاشتراك المدفوع.

وتتيح السلسلة لصناع المحتوى المؤهلين نشر مجموعات من المحتوى المتميز خلف نظام الاشتراك المدفوع الذي يمكن للمشاهدين الوصول إليه بعد الدفع. ويمكن أن تتضمن السلسلة الواحدة نحو 80 مقطع فيديو، ويصل طول كل مقطع فيديو إلى 20 دقيقة.