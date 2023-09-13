توقعات بنمو سوق الهواتف القابلة للطي خلال السنوات المقبلة

توقعت شركة TrendForce التايوانية المتخصصة في أبحاث السوق استمرار نمو سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خلال الأعوام القليلة القادمة.

وذكرت الشركة في أحدث تقاريرها أن مبيعات الهواتف القابلة للطي ستصل إلى 70 مليون وحدة بحلول عام 2027، وهو ما سيمثل نحو 5% من سوق الهواتف الذكية العالمي.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات تلك الهواتف إلى 18.3 مليون وحدة بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يعادل حصة سوقية تبلغ 1.6% من السوق العالمي.

وترجع أسباب النمو المتوقع لسوق الهواتف القابلة للطي إلى انخفاض تكاليف التصنيع، بالإضافة إلى توسع الشركات الصينية في إنتاجها، والانخفاض المنتظر في أسعارها إلى ما دون ألف دولارٍ أمريكي مع تراجع تكلفة المكونات، وخاصةً ألواح الشاشات.

وتهيمن سامسونج على سوق الهواتف القابلة للطي حيث ستصل مبيعاتها خلال العام الجاري إلى 12.5 مليون وحدة، وهو ما يعادل ثلثي السوق، بانخفاض عن حصتها السوقية في عام 2022 التي بلغت 82%.

ويتوقع التقرير أن تصل مبيعات هواوي من تلك الهواتف خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون وحدة، بحصة سوقية تبلغ 14%، تليها أوبو وشاومي بحصة قدرها 5% و 4% لكل منهما.

ولا تزال الشركات الصينية تركز على التسويق لمنتجاتها القابلة للطي داخل السوق المحلية على نحو أساسي، وسيساهم توسعها خارج الصين في نمو السوق العالمي.

وأشار التقرير إلى أن آبل لن تطلق آيفون قابلًا للطي إلا بعد أن تحل الشركات المصنعة للمكونات عدة مشكلات بسيطة، مثل عدم استواء سطح الشاشة وتصميم المفاصل.