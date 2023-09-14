إتش بي تعلن حاسوبها الشخصي القابل للطي

دخلت شركة إتش بي سوق الحواسيب الشخصية القابلة للطي مع جهاز Spectre Fold، وهو جهاز لوحي قابل للطي بقياس 17 بوصة يمكن استخدامه في أوضاع مختلفة بفضل شاشته القابلة للطي.

ويتبع هذا الإطلاق إدخالات حديثة، مثل Asus Zenbook 17 Fold OLED و Lenovo ThinkPad X1 Fold، ولكنه لا يزال أحد الأجهزة الأولى في هذه الفئة.

ومثل الحواسيب الشخصية الأخرى القابلة للطي قبله، يأتي Spectre Fold مزودًا بشاشة من نوع OLED مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3 ودقة تبلغ 2560×1920 بكسل.

ويمكن طي الشاشة لتتسع لشاشتين بقياس 12.3 بوصة، ويمكن استخدامها في عدة أوضاع مختلفة بفضل المسند المدمج ولوحة مفاتيح البلوتوث المضمنة.

كما يمكن استخدام لوحة المفاتيح لاسلكيًا حتى تتمكن من الاستفادة من الشاشة الكاملة بقياس 17 بوصة، ولكن يمكنك أيضًا طي الحاسب المحمول وتثبيت لوحة المفاتيح في النصف السفلي لاستخدامها مثل حاسب محمول تقليدي مع شاشة بقياس 12.3 بوصة.

ويمكنك أيضًا تثبيت لوحة المفاتيح في الأسفل عبر الشاشة السفلية، مما يوفر مساحة للمزيد من التطبيقات عبر الشاشة السفلية ووضع لوحة اللمس في الزاوية، أو يمكنك استخدام لوحة المفاتيح بشكل منفصل حتى مع طي الحاسب المحمول جزئيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام الحاسوب الشخصي كجهاز لوحي كبير بقياس 17 بوصة إذا كنت ترغب في ذلك. وظهرت معظم هذه الأشياء عبر أجهزة، مثل Asus Zenbook 17 Fold OLED، ولكن تعد القدرة على ربط لوحة المفاتيح بجزء من الشاشة السفلية أمرًا جديدًا.

ويعتبر حاسوب إتش بي الجديد من أنحف الأجهزة في هذه الفئة، حيث يبلغ سمكه 8.5 ملم عند فتحه، كما أنه أخف وزنًا من الحاسوب الشخصي القابل للطي من آسوس، حيث يصل وزنه إلى 1.35 كغ مقابل 1.5 كغ، لذا فهو سهل الحمل بالنظر إلى حجمه.

ووفرت شركة إتش بي لحاسبها الشخصي القابل للطي بطارية بقوة 93 واط ساعي، وكاميرا ويب بدقة 5 ميجابكسل مع دعم Windows Hello ومصراع للخصوصية، بالإضافة إلى دعم HP Presence 2.0 لتحسين مكالمات الفيديو.

ويوجد أيضًا نظام مكبرات الصوت الرباعية، مع قلم يُشحن عند وصله مغناطيسيًا بجانب الحاسوب. وزودت الشركة الحاسوب بمعالج Intel Core i7-1250U من الجيل الثاني عشر المنخفض الطاقة.

وبخلاف ذلك، يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت مع واحد تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وكما هو معتاد مع إتش بي، تعد الاستدامة أيضًا محورًا كبيرًا في Spectre Fold، حيث تستخدم الشركة 90 في المئة من المغنيسيوم المعاد تدويره للهيكل وإطار لوحة المفاتيح، و 50 في المئة من البلاستيك المعاد تدويره للإطار وأغطية المفاتيح وحاوية مكبر الصوت، و 33 في المئة من المواد المعاد تدويرها لغلاف وحدة لوحة المفاتيح.

ويبدأ سعر الجهاز من 5000 دولار، وفتحت الشركة باب الطلبات الأولية اليوم، على أن يتوفر الجهاز في شهر أكتوبر بشكل عام.