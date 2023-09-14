أبرز المزايا الجديدة في هاتفي iPhone 15 و iPhone 15 Plus

كشفت شركة آبل خلال حدثها السنوي عن هاتفي iPhone 15 و iPhone 15 Plus اللذين يتميزان بتصميم جذاب وتحسينات ممتازة في عدّة جوانب مقارنة بالطرز الأساسية في سلسلة iPhone 14 التي صدرت العام الماضي.

وبالإضافة إلى التصميم الجذاب والهيكل الأقوى، يتمتع كلا الهاتفين بنظام كاميرا أكثر تطورًا، مع إضافة خاصية Dynamic Island، وغيرها من المزايا التي سنوضحها فيما يلي:

1- نظام الكاميرا المتطور:

يضم هاتفا iPhone 15 و iPhone 15 Plus كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل مقارنة بدقة 12 ميجابكسل في إصدارات iPhone 14 الأساسية التي طرحتها آبل العام الماضي، وتستخدم الكاميرا الرئيسية وضع افتراضي يُسمى (Quad-pixel mode) الذي يستخدم تقنية تسمى Pixel Binning لتقديم صور أكثر وضوحًا وبجودة أفضل خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. وسيكون الفرق بين الصور الملتقطة باستخدام طرز iPhone 14 الأساسية والملتقطة باستخدام طرز iPhone 15 الأساسية كبير وواضح.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تحسّن وضع Portrait بشكل كبير، إذ يتميز هذا الوضع في هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus بتقديم صور بتفاصيل أدق، وألوان أزهى، وأداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

2- يعملان بمعالج من نوع A16 Bionic:

معالج A16 Bionic هو المعالج الذي يعمل به كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، ويُعد من أفضل وأقوى المعالجات من آبل. وهو معالج سداسي النوى ومُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويوفر أداءً أكثر سلاسة في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، بالإضافة إلى أن المحرك العصبي أسرع أيضًا، وهو أمر مهم لمهام التعلم الآلي مثل: معالجة الصور ونسخ البريد الصوتي وتعرف الصوت.

3- وجود منفذ من نوع USB-C:

إن الانتقال إلى استخدام منفذ من نوع USB-C في طرز آيفون الجديدة سيسهل عملية شحن أجهزة آبل ويقلل تكلفة شراء الكابلات والشواحن، ومقارنة بكابلات Lightning وأجهزة الشحن من آبل تتوفر كابلات USB-C بأسعار أقل بكثير.

يدعم هاتفا iPhone 15 و iPhone 15 Plus أيضًا معيار الشحن اللاسلكي الجديد والأسرع وهو Qi2. وستتوفر الكثير من أجهزة الشحن اللاسلكية الجديدة التي تدعم هذا المعيار في الأشهر القليلة المقبلة.

يدعم كلاهما أيضًا الشحن اللاسلكي MagSafe، وستحتاج إلى شاحن متوافق مع MagSafe أو حامل لشحنهما بأفضل سرعات الشحن اللاسلكية، ويمكن استخدام شواحن Qi، ولكن لن تشحن بالسرعة التي تعمل بها مع هواتف أندرويد.

4- خاصية Dynamic Island:

أثبتت Dynamic Island المتوفرة في طرازي iPhone 14 Pro و Pro Max أنها خاصية مفيدة بشكل كبير. وهي عبارة عن مساحة سوداء في شكل حبة الدواء تظهر بدلًا من النتوء الموجود في الجهة العلوية من الشاشة والذي يتضمن مستشعر Face ID والكاميرا الأمامية، ولكن المزية هنا تكمن في الطريقة التي تعمل بها هذه الخاصية بحيث تظهر كشاشة فردية مستقلة تنمو وتتقلص حسب المحتوى المعروض فيها.

أحيانًا ستظهر كمستطيل توضح قبول Face ID، وفي أحيان أخرى، ستتوسع ليظهر فيها من يتصل بك عبر تطبيق FaceTime، وغير ذلك.

أما الأمر الجديد فيما يتعلق بخاصية Dynamic Island هو أنها أصبحت متوفرة في كل طرز iPhone 15، ولا يقتصر وجودها على طرز Pro فقط، وهذا سيشجع المزيد من الجهات الخارجية على تطوير تطبيقات تدعم هذه المزية، مما يوفر طرقًا أكثر إثارة للاهتمام وأكثر متعة للتفاعل مع هاتف آيفون وسيُحسّن تجربة الاستخدام بشكل كبير.

5- شاشة أكثر إشراقًا:

يتشابه هاتفا iPhone 15 و iPhone 15 Plus في تقنيات الشاشة، إذ يضمان شاشات من نوع (Super Retina XDR OLED) لديها معدل التحديث نفسه الذي يصل إلى 60 هرتزًا. ولكن يختلف الهاتفان من حيث مقاس الشاشة؛ إذ يضم هاتف آيفون 15 شاشة مقاسها 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، بكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

ويضم هاتف آيفون 15 بلس شاشة مقاسها 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة 2796 × 1290 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

ولكن أهم ما يميز الشاشة هذا العام هي درجة السطوع العالية، إذ تصل درجة السطوع القصوى للشاشة الآن إلى 1,600 شمعة/ المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR تبدو أفضل من أي وقت مضى. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج حتى 2,000 شمعة/ المتر المربع، أي ضعف السطوع الذي تصل إليه شاشات هواتف iPhone 14 الأساسية تقريبًا.

