آبل تكشف عن ميزات نظام iOS 17 المؤجلة لنهاية العام الجاري

كشفت آبل عن الميزات الجديدة التي ستؤجل إتاحتها لمستخدمي آيفون عند إطلاق نظام iOS 17.

ومن المقرر أن يبدأ إطلاق النظام الجديد لهواتف آيفون المؤهلة في الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكانت آبل قد أعلنت في وقتٍ سابق تأجيل توفير 3 ميزات رئيسية في نظام iOS 17، وهي تطبيق اليوميات “جورنال Journal”، وخاصية “إكمال نقل الملفات عبر الإنترنت”، التي تتيح استمرار نقل الملفات بين الجهازين عبر الإنترنت في حالة الابتعاد عن نطاق الإرسال السريع، بالإضافة إلى ميزة “التعاون على قوائم التشغيل” في تطبيق الموسيقى، التي تتيح للمستخدم دعوة الأصدقاء للمشاركة في إنشاء وتعديل قوائم التشغيل.

وشاركت آبل ملفًا بصيغة PDF عبر موقعها الرسمي، أشارت فيه إلى تأجيل خيارات وميزات أخرى في نظام iOS 17، ومنها ما يلي:

إمكانية التفاعل مع الرسائل باستخدام أي ملصق من خلال قائمة Tapback في تطبيق الرسائل.

سهم متابعة المحادثات الجماعية في تطبيق الرسائل.

مزامنة الإعدادات الإضافية في الرسائل عبر آي كلاود مثل إعادة توجيه الرسائل النصية، وحسابات الإرسال والاستقبال، ومرشحات الرسائل القصيرة.

تشغيل أو إيقاف البودكاست أو القصص الصوتية في “ويدجت” تطبيق الأخبار.

قائمة تشغيل الملفات الصوتية المفضلة في تطبيق الموسيقى.

الكشف الذكي عن النماذج والتعبئة التلقائية المحسنة في ملفات PDF.

ميزة تركيز الصوت Audio Focus في خدمة آبل للياقة البدنية +Fitness للتركيز على صوت الموسيقى أو المدربين، وفقًا لتفضيلات المستخدم.

تسجيل الدخول عن قرب باستخدام حساب آبل Apple ID، عند وجود هاتف آيفون أو جهاز آيباد موثوق بالقرب ومسجل الدخول إليه بالحساب نفسه، عند إعداد جهاز جديد من آبل للمرة الأولى.

ولم تحدد آبل موعدًا محددًا لإطلاق الميزات والخيارات المؤجلة، لكن يتوقع أن تأتي مضمنة في التحديثات الفرعية اللاحقة، مثل iOS 17.1 أو iOS 17.2، قبل نهاية العام الجاري.