آبل تزيد السعات التخزينية المتاحة في آي كلاود بلس

أعلنت آبل إضافة سعتي تخزين جديدتين في خدمة “آي كلاود بلس +iCloud” بمساحة 6 و 12 تيرابايت، بعد أن كانت السعة القصوى لا تتعدى 2 تيرابايت.

ويتيح حساب آبل Apple ID لكل مستخدم سعة تخزين سحابية قدرها 5 جيجابايت فقط، ويمكن للمستخدمين الترقية إلى السعات الأكبر، وهي: 50 أو 200 جيجابايت، بالإضافة إلى 2 أو 6 أو 12 تيرابايت في مقابل اشتراك دوري محدد.

وتزود آبل المشتركين بميزات إضافية بجانب السعة التخزينية للملفات، مثل خاصية إخفاء البريد الإلكتروني، وخاصية البريد الإلكتروني المخصص، وخاصية الترحيل الآمن التي تشبه خاصية VPN.

ويدفع حاليًا المشتركون في خدمة آي كلاود بلس دولارًا واحدًا شهريًا لسعة 50 جيجابايت، و 3 دولارات لسعة 200 جيجابايت، و 10 دولارات لسعة 2 تيرابايت.

وتوفر آبل السعات الجديدة الأكبر حجمًا في مقابل 30 دولارًا شهريًا لسعة 6 تيرابايت، و 60 دولارًا شهريًا لسعة 12 تيرابايت، علمًا بأنها ستكون متاحة بدايةً من يوم الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وللمقارنة، فإن جوجل تتيح خدمات التخزين السحابي بسعات 5 و 10 تيرابايت بسعر 25 و 50 دولارًا شهريًا على الترتيب.

وتتيح آبل خاصية المشاركة العائلية التي تتيح للمشترك مشاركة الباقة مع ما يصل إلى 5 أفراد من عائلته.

ويمكن تخزين الصور ومقاطع الفيديو الأصلية بشكل آمن على آي كلاود وغيرها من الملفات، مع إمكانية مشاركتها مع الآخرين عند الحاجة، وكذلك إمكانية إجراء نسخ احتياطي من الجهاز المستخدم، ثم استعادة النسخ الاحتياطية لاحقًا في أي وقت.