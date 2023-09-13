Ultra 2 و Series 9.. إليك كل ما تريد معرفته عن ساعات آبل الأكثر تطورًا

كشفت شركة آبل أمس النقاب عن مجموعة جديدة من أجهزتها خلال حدثها السنوي، شملت: سلسلة هواتف آيفون 15 المزودة بمنفذ USB-C للشحن، والجيل التاسع من ساعتها الذكية الذي يحمل اسم (Apple Watch Series 9)، والجيل الثاني من ساعتها الرائدة (Apple Watch Ultra 2).

وكالعادة افتتح (تيم كوك) مدير آبل الحدث الذي أُقيم في مسرح ستيف جوبز في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، معلنًا أن الشركة ستكشف خلال الحدث عن الجديد لديها في منتجين أساسيين هما: هواتف آيفون وساعات آبل.

ثم بدأ الحدث بإعلان ساعة (Apple Watch Series 9) والمزايا الجديدة التي تضمها، ثم ساعة (Apple Watch Ultra 2)، وفي نهاية الحدث أعلنت الشركة هواتف آيفون الراقية التي شملت هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، المصممين من التيتانيوم الفائق الجودة.

تفخر آبل هذا العام بالطرز الجديد من ساعتها الذكية، وتصفها بأنها علامة بارزة ضمن مبادرتها البيئية، باعتبارها أول منتج لها محايد للكربون، إذ قادت الابتكارات في التصميم والطاقة النظيفة إلى انخفاض كبير في انبعاثات المنتجات بنسبة تزيد عن 75% لكل ساعة Apple Watch محايدة كربونيًا.

تعمل ساعات آبل الجديدة بنظام التشغيل watchOS 10 الذي تتوفر فيه التطبيقات بتصميم جديد، مع ميزة (Smart Stack) الجديدة، والواجهات الجديدة للساعة، ومزايا جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى أدوات لدعم الصحة النفسية.

إليك كل ما تريد معرفته عن ساعات آبل الأكثر تطورًا:

أولًا؛ ساعة (Apple Watch Series 9):

1- الأداء القوي:

تعمل ساعة (Apple Watch Series 9) بشريحة (S9) الجديدة كليًا، التي تُعزز أداء الساعة بشكل كبير مقارنة بالأجيال العديدة السابقة. إذ تحتوي شريحة S9 على وحدة معالجة مركزية تحتوي على 5.6 مليار ترانزستور – أي أكثر بنسبة 60% من شريحة S8 السابقة التي تبلغ من العمر أربع سنوات – ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة 30%.

كما تقول آبل إن الشريحة مبنية على تقنية شريحة A15 Bionic نفسها، التي ظهرت لأول مرة في iPhone 13 وتوفر عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وذلك بفضل الكفاءة التي تتميز بها شريحة S9 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) في استهلاك الطاقة.

كما يتعامل المحرك العصبي الرباعي النوى في شريحة S9 مع مهام التعلم الآلي بسرعة تصل إلى ضعف سرعة شريحة S8 السابقة، بما يشمل: معالجة طلبات Siri في الساعة للحصول على استجابات أسرع.

إذ إنه الآن يمكن معالجة طلبات Siri في الساعة لأول مرة في ساعات آبل. وبالنسبة للطلبات التي لا تحتاج إلى معلومات من الإنترنت، مثل: بدء تمرين أو ضبط أحد المنبهات، لا تعتمد Siri على شبكة Wi-Fi أو شبكات الاتصال الخلوي، وهذا بدوره يزيد من سرعة الردود ودقتها.

وعلاوة على ذلك، يزيد المحرك العصبي القوي من دقة الإملاء بمعدل 25% مقارنة بإصدار Apple Watch Series 8.

تجلب شريحة S9 معها أيضًا إصدارًا جديدًا من شريحة آبل اللاسلكية ذات النطاق العريض للغاية U2، وعلى غرار U1، توفر الشريحة الجديدة ما تسميه آبل (الوعي المكاني)، مما يسمح لساعة (Apple Watch Series 9) باكتشاف موقع أجهزة آبل الأخرى القريبة والمجهزة بالتقنية بنفسها بدقة عالية، كما تساعد في العثور على موقع الساعة بدقة في حال فقدانها عبر ميزة Find My.

كما سيوفر لك الاتصال الواسع النطاق اقتراحات الوسائط عندما يكتشف أنك موجود بالقرب من جهاز HomePod.

2- الشاشة:

تأتي ساعة Apple Watch Series 9 بشاشة OLED ريتنا مع تكنولوجيا LTPO، تدعم ميزة التشغيل الدائم، وهي أكبر وأكثر سطوعًا من الإصدار السابق، إذ تعمل شريحة S9 على زيادة درجة السطوع القصوى للشاشة حتى 2000 شمعة/ المتر المربع، وهو ما يبلغ ضعف المعدل في ساعة Series 8، وبذلك تصبح قراءة النصوص أكثر سهولة في ضوء الشمس الساطع.

ويمكن أن ينخفض سطوع الشاشة في الغرف المظلمة أو في الصباح الباكر بمقدار شمعة واحدة/ المتر المربع فقط لعدم إزعاج الأشخاص القريبين منها.

3- إيماءة الضغط المزدوج بأصابعك:

تدعم ساعة (Apple Watch Series 9) إيماءة جديدة لتنفيذ الإجراءات بسرعة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، وهي إيماءة الضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة لتنفيذ العديد من الإجراءات الشائعة بسرعة وسهولة.

إذ تتحكم إيماءة الضغط مرتين في الزر الرئيسي لأي تطبيق بحيث يمكن استخدامها لإيقاف أحد المؤقتات، أو تشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، أو الرد على المكالمات وإنهائها، وفتح إشعار، وغير ذلك الكثير.

لأول مرة ساعة آبل الجديدة محايدة كربونيًا:

ستتوفر ساعة (Apple Watch Series 9) بمقاسين هما: 41 مم و45 مم، وبأربعة ألوان هي: سماء الليل، وضوء النجوم، والفضي، والأحمر، وإطار جديد من الألمنيوم بلون وردي، بالإضافة إلى إطارات ستانلس ستيل باللون الذهبي، والفضي، والرصاصي الداكن.

كما تتوفر تشكيلات من ساعة Apple Watch Series 9) محايدة كربونيًا، إذ إن أي ساعة بإطار من الألمنيوم مع حزام Loop رياضي جديد هي محايدة كربونيًا.

4- السعر والتوّفر:

يبدأ سعر Apple Watch Series 9 من 399 دولارًا، وقالت الشركة إنها متاحة للحجز ابتداءً من اليوم، وستكون متاحة للبيع في الأسواق في 22 سبتمبر.

ثانيًا؛ ساعة Apple Watch Ultra 2:

تشترك ساعة (Apple Watch Ultra 2) مع ساعة (Apple Watch Series 9) في العديد من المواصفات، وهي: العمل بشريحة S9 الجديدة، والشاشة ذات السطوع العالي، وإمكانية تشغيل المساعد الصوتي (Siri) في الساعة، ومزية العثور الدقيق على هاتف آيفون 15 بفضل شريحة النطاق العريض للغاية U2، بالإضافة إلى إيماءة الضغط المزدوج بأصابعك لتنفيذ الإجراءات بسرعة دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

ولكنها تختلف معها في مقاس الشاشة ودرجة السطوع، والبطارية التي تدوم فترة أطول. إذ تأتي ساعة (Apple Watch Ultra 2) مع شاشة أكبر تصل درجة سطوعها إلى 3000 شمعة/ المتر المربع، وهي بذلك تزيد بنسبة 50% عن الجيل الأول من Apple Watch Ultra، وتعد أكثر شاشة سطوعًا على الإطلاق من آبل، إذ تزيد من درجة الوضوح في أشعة الشمس القوية.

كما تضم هذه الساعة بطارية مُحسنة تدوم حتى 36 ساعة أثناء الاستخدام العادي، و72 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة.

بالإضافة إلى دعمها نطاق ارتفاع موسّع، وإمكانيات متقدمة للرياضات المائية. إذ صممت آبل ساعة Apple Watch Ultra 2 لتتحمل الظروف القاسية واختبرت استخدامها على أكبر مجموعة من الارتفاعات مقارنة بأي منتج من آبل، بدءًا من 500 متر تحت مستوى سطح البحر لاستكشاف أكثر الأودية انخفاضًا، وحتى 9000 متر للوصول إلى قمم الجبال الشاهقة في أنحاء العالم.

كما صممت آبل هذه الساعة لتكون خيارًا مثاليًا للرياضات المائية، بما يشمل: أكثر الأنشطة قوة وصعوبة مثل التزلج الشراعي والتزلج على الماء، بالإضافة إلى الغوص الترفيهي لغاية 40 مترًا، والغوص الحر حاليًا، مع تطبيق +Oceanic الجديد من Huish Outdoors.‏‏‏‏‏

تتوفر Apple Watch Ultra 2 بمقاس 49 مم، وهي محايدة كربونيًا مع أحزمة Loop ترايل وLoop ألباين الجديدة.

وتتوفر ألوان جديدة لأحزمة Loop ألباين (الأزرق والنيلي والزيتوني) وأحزمة Loop ترايل (البرتقالي/ البيج والأخضر/ الرمادي والأزرق/ الأسود) وأحزمة المحيط (الأزرق والبرتقالي).

الجدير بالذكر أن جميع أحزمة Loop ترايل وLoop ألباين الجديدة في Apple Watch محايدة كربونيًا وتحتوي على أكثر من 30% من المواد المعاد تدويرها.

السعر والتوفر:

يبدأ سعر ساعة ( Apple Watch Ultra 2) من 799 دولارًا، وقالت الشركة إنها متاحة للحجز ابتداءً من اليوم، وستكون متاحة للبيع في الأسواق في 22 سبتمبر.