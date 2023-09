HP تطلق أول حاسوب محمول مقاس 16 بوصة ضمن مجموعة Pavilion Plus

أعلنت شركة (إتش بي) HP إطلاق أحدث إصداراتها من الحواسيب المحمولة متمثلة في طراز (HP Pavilion Plus) مقاس 14 بوصة، وطراز HP Pavilion Plus الجديد مقاس 16 بوصة، وهو أول جهاز ضمن مجموعة Pavilion Plus مقاس 16 بوصة يقدم أداءً عاليًا ومزايا جديدة، وخيار شاشة أكبر لتعزيز إنتاجيتك إلى أقصى درجة.

سواء كنت تستمتع بالأنشطة الترفيهية في المنزل، أو تتعاون مباشرة مع الزملاء في العمل، أو تصنع المحتوى أثناء التنقل، فقد صُمم حاسوب HP Pavilion Plus المحمول لتضع إبداعك على أرض الواقع كلما أتاك الإلهام.

وبالإضافة إلى طرز Pavilion Plus الجديدة، تقدم HP أيضًا ماوس لاسلكي يتصل عبر البلوتوث وقابل للبرمجة بالطرازين 420/425، الذي سيرتقي بإنجازك إلى أعلى مستوى.

أهم المزايا في حواسيب HP Pavilion Plus الجديدة:

بفضل تصميمها المتفرد وتحسيناتها الذكية، تتسم مجموعة أجهزة Pavilion Plus المتطورة من HP بما يلي:

أحدث المعالجات من Intel:

تعمل حواسيب (HP Pavilion Plus) مقاس 14 بوصة و16 بوصة بأحدث معالجات إنتل، ويوجد معالج AMD في طرز مقاس 14 بوصة فقط، وذلك لمزيد من الإبداع والبقاء على اتصال والبث بكفاءة باستخدام تقنية الاتصال Wi-Fi 6E.

شاشة فائق الوضوح:

يمكنك باستخدام حواسيب HP Pavilion Plus الجديدة الاستماع بمواد مرئية سلسة ذات تفاصيل فائقة الوضوح في الألعاب والمحتوى الترفيهي والعروض التقديمية في شاشة معتمدة من Eyesafe، تكمل روعتها العديد من المزايا الإضافية، مثل: لوحة المفاتيح الكبيرة والعالية التباين لتحقيق رؤية أفضل.

أدوات سهلة للتحكم:

تتضمن حواسيب HP الجديدة كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، وميكروفون مزدوج المصفوفة، وغالق كاميرا يدوي لمزيد من راحة البال في الأيام التي لا تستخدم فيها الكاميرا. ويمكنك أيضًا تسجيل الدخول بسرعة، بفضل الأمان المعزز الذي تتيحه ميزة Windows Hello لتعرّف الوجه، كما يمكن للمستخدم الاستفادة من إمكانات عقد مؤتمرات الفيديو المحسنة باستخدام حلول HP Presence.

تصميم أنيق:

تأتي حواسيب HP الجديدة بهيكل معدني بالكامل بألوان عصرية، مصمم للأناقة والاستدامة. إذ استخدمت شركة HP في تصنيع إصدار 2023 من طراز Pavilion Plus نسبة 20% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، و50% من المعدن المعاد تدويره للحصول على تصميم مسجّل وفقًا لمعايير (EPEAT Gold)، وحائز على شهادة ENERGY STAR.

حاسوب HP Pavilion Plus 14:

صُمم حاسوب (HP Pavilion Plus 14) الأحدث في فئته لتلبية متطلبات الحياة المفعمة بالأنشطة والتنقل، وذلك بفضل طرزه الخفيفة الوزن التي تبدأ بوزن 1,38 كجم فقط.

ويمكن للمستخدم الاستمتاع بطاقة البطارية لمدة تصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو بوضوح عالي، بينما ترتقي تقنية IMAX Enhanced بتجربتك الترفيهية إلى آفاق جديدة.

ومن خلال خيارين مدعومين بمعالج Intel Core i7 من الجيل الثالث عشر، ومعالج AMD Ryzen 7 بسرعة 7840 هرتز، على التوالي، يمكن لأي مستخدم اختيار الطراز المثالي مقاس 14 بوصة الذي يناسب نمط استخدامه.

وفي إصدارات مختارة مزودة بمعالج Intel من الحواسيب المحمولة طراز Pavilion Plus 14، وطراز 16 بوصة، يوفر برنامج Intel Unison اتصالًا سلسًا بين الحاسوب المحمول وأي هاتف للبقاء على اطلاع بآخر المستجدات والتحكم في الأجهزة.

وحصريًا في إصدارات مختارة من الأجهزة المزودة بمعالج AMD، يتيح AMD Ryzen AI ميزات مؤتمرات الفيديو المتصلة ضمن Windows Studio Effects وغيرها من الإمكانات المبتكرة مع مرور الوقت، بفضل قدرته كمحرك ذكاء اصطناعي مخصص ومدمج في معالج AMD.

حاسوب HP Pavilion Plus 16:

يأتي حاسوب (HP Pavilion Plus 16) بشاشة مقاسها 16 بوصة، وتمتاز بدقة 2.5K WQXGA، وبتصميم معتمد من (Intel Evo)، كما يعمل بمعالج اختياري Intel Core i7 من الجيل الثالث عشر لمعالجة كل مهمة بكفاءة على شاشته الغامرة.

ولجعل الخيال ينبض بالحياة بتفاصيل دقيقة يضم الحاسوب بطاقة رسومات NVIDIA RTX 3050، بينما توفر تقنية “معدل التحديث المتغير” الذي يبلغ 120 هرتزًا دقة محسنة وكفاءة قصوى في استهلاك الطاقة، وكذلك تدوم بطارية هذا الحاسوب إلى 11:45 ساعة لمواصلة إنجاز مهامك.

ماوس HP اللاسلكي:

يُعد ماوس بلوتوث HP 420/425 القابل للبرمجة، الأداة المثالية لمواصلة استخدام الحاسوب أثناء التنقل، حيث يمكنك تخصيص أسلوب العمل الخاص بك من خلال ما يصل إلى ستة أزرار قابلة للبرمجة، بحيث يطابق خصيصًا الاختصارات المفضلة والوظائف الخاصة بالتطبيقات.

وبفضل الحساسية العالية التي تبلغ 4000 نقطة في البوصة، يصبح التتبع دقيقًا على أي سطح تقريبًا وبكل سهولة، وتضمن ميزة النقر الهادئ الثقة في أي بيئة استخدام. ويُضبط الاتصال السهل بجميع الأجهزة وأنظمة التشغيل من خلال تقنية البلوتوث المنخفض الطاقة وميزة Microsoft Swift Pair.

ويوفر هذا الماوس ذات التصميم الانسيابي والأنيق، الراحة طوال اليوم بفضل قبضاته الجانبية المطاطية، التي تحتوي على 65% من المواد المعاد تدويرها، ويأتي في عبوة قابلة لإعادة التدوير.