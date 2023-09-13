Find My Device من جوجل يلمح إلى الميزات القادمة

أجلت جوجل في وقت سابق من هذا الصيف إطلاق شبكة Find My Device الموسعة، ولكن الإصدار الأحدث من التطبيق يحتوي على أيقونة جديد وبعض مقتطفات التعليمات البرمجية التي تشير إلى ما سيأتي.

وتتحول الأيقونة الجديدة للتطبيق من دبوس الخريطة الأخضر الذي يحيط بالهاتف إلى رمز تجريدي يشبه الرادار بألوان جوجل المعتادة، وهي الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر، حيث تُطرح الأيقونة الجديدة كجزء من تحديث الإصدار 3.0.

ومن المحتمل أن تختار جوجل تحديث التصميم ليعكس خططها لتوسيع تطبيق Find My Device إلى شبكة كاملة تشمل الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى مثل الملحقات المتوافقة وأجهزة تعقب البلوتوث.

وفي الوقت نفسه، تشير بعض مقتطفات التعليمات البرمجية الموجودة ضمن التحديث إلى خطط جوجل لشبكة Find My Device.

ويتضمن ذلك القدرة على وضع علامة على الجهاز على أنه مفقود، مما يتيح للمستخدمين الحصول على إشعار بمجرد العثور عليه، وهناك أيضًا إشارات إلى القدرة على مشاركة موقع الجهاز مؤقتًا وتعديل معلومات اتصال الملحقات.

وتتشابه هذه المزايا مع المزايا الموجودة في أجهزة تعقب Tile وAirTags التي تتيح لك عرض معلومات الاتصال عند مسح العنصر المفقود.

وتحتوي مقتطفات التعليمات البرمجية أيضًا على تلميحات حول فئات العناصر الجديدة ومستوى صوت الرنين القابل للتخصيص والقدرة على عرض مستويات بطارية الجهاز.

ويتميز الإصدار الجديد بإشعار يذكر المستخدمين باستخدام التطبيق بطريقة مسؤولة وآمنة وقانونية، ويشير أيضًا إلى وجوب الالتزام بسياسة الاستخدام المقبول للتطبيق، كما يوضح أن استخدام الشبكة لتتبع شخص ما دون موافقته هو أمر يعاقب عليه القانون.

وأشارت جوجل في وقت سابق من هذا الصيف إلى أنها أخرت إطلاق الشبكة للسماح لشركة آبل بالمزيد من الوقت لتنفيذ تنبيهات تعقب Find My Device غير المعروفة لمستخدمي iOS.

ويوضح ذلك، بالإضافة إلى هذا الإشعار، أن جوجل تنظر إلى التتبع غير المرغوب فيه باعتباره مشكلة خطيرة يجب معالجتها بشكل كامل.

وتعمل شبكة Find My Device بشكل مشابه لشبكة Find My من آبل، وكان التتبع غير المرغوب فيه مصدر قلق كبير بعد وقت قصير من إطلاق AirTags.

وفي حين أن شركة آبل أطلقت AirTags مع ميزات الأمان، ولكن إساءة الاستخدام ما زالت تحدث، واضطرت آبل لاحقًا إلى تحديث ميزات التتبع غير المرغوب فيها لمعالجة المشكلة بشكل أفضل.