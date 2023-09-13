واتساب تطلق ميزة القنوات عالميًا .. عاجل

بدأت منصة التواصل الاجتماعي واتساب إطلاق ميزة القنوات Channels عالميًا في أكثر من 150 دولة مع إضافة خيارات جديدة.

وقالت المنصة إنها “ترحب بانضمام آلاف المؤسسات والفرق الرياضية والفنانين وقادة الفكر” الذين يمكن متابعتهم مباشرةً.

وكجزء من التوسع، سوف يعرض تطبيق واتساب اقتراحات لقنوات من أجل متابعتها استنادًا إلى الموقع الجغرافي وشعبية تلك القنوات.

وكشفت المنصة عن إضافات أخرى للقنوات ومنها إمكانية التفاعل مع المستجدات من خلال الوجوه التعبيرية، والسماح لمديري القنوات بتعديل المستجدات التي ينشرونها خلال 30 يومًا. وعند إعادة توجيه المستجدات من أي قناة إلى جهة اتصال، فسوف يُرفق أسفلها رابط يشير إلى القناة، مما قد يساهم في انتشارها.

وأطلقت واتساب قناة خاصة بها من أجل مشاركة أخبار التحديثات والميزات الجديدة القادمة للمنصة مع المستخدمين.

وتسعى شركة ميتا – مالكة تطبيق واتساب – إلى “إنشاء خدمة الرسائل الجماعية الأكثر خصوصية من بين كل الخدمات المتاحة”. ولتحقيق هذه الغاية، لا يستطيع المستخدمون الآخرون رؤية القنوات التي يتابعها غيرهم، كما لا تُشارك أرقام الهواتف مع أصحاب القنوات، ولا يمكن معرفة الحسابات التي تتفاعل مع المنشورات.

يذكر أن “القنوات Channels” هي ميزة جديدة في واتساب تسمح للمسؤولين عن القناة بإرسال رسائل إلى متابعيهم، مع إمكانية أن يتفاعل المستخدمون معها دون أن تظهر بياناتهم الشخصية، وقد كانت متاحة في عدد من الدول قبل الإطلاق العالمي، ومنها دولتي مصر والمغرب.

وظهرت ميزة القنوات لأول مرة منذ سنوات في تطبيق المراسلة الفورية المنافس تيليجرام، قبل أن تستحسن ميتا الفكرة وتقرر إضافتها إلى واتساب، مع إضافة خيارات جديدة لتسهيل العثور على القنوات التي تلائم اهتمام المستخدم.