مايكروسوفت تعتزم توفير ميزات جديدة في OneDrive
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مايكروسوفت تعتزم توفير ميزات جديدة في OneDrive

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تخطط مايكروسوفت لإطلاق عدد من الميزات الجديدة لخدمة التخزين السحابي التابعة لها “ون درايف OneDrive”، ومنها إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت.

وقالت مايكروسوفت إنها ستوفر وضع العمل بدون إنترنت “Offline Mode” في خدمة ون درايف، ليتيح تشغيل ون درايف في المتصفح وعرض الملفات وفرزها وإعادة تسميتها ونقلها ونسخها وحذفها بدون اتصال بالإنترنت.

وبالنسبة لملفات “ون درايف OneDrive” المخزنة محليًا، والموسومة بعلامة “متاحة دائمًا دون اتصال”، سيكون بالإمكان فتحها والعمل عليها في المتصفح دون اتصال بالإنترنت. لاحقًا، عند استعادة الاتصال، سيجري مزامنة التغييرات جميعها التي ينفذها المستخدم.

وستكون تلك الميزة موضع ترحيب من المستخدمين، حيث شهدوا انقطاعات متكررة لخدمات “مايكروسوفت 365″، ومنها ون درايف، خلال الآونة الأخيرة.

ومن المقرر أن تتوفر نسخة تجريبية من “وضع عدم الاتصال” في OneDrive في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، على أن تتوفر لكافة المستخدمين قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنت عنها مايكروسوفت.

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وتستعد مايكروسوفت للكشف عن ميزات جديدة لخدمة ون درايف في حدث يُعقد في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتشمل تلك الميزات تحسينات في سرعة الوصول إلى الملفات، وتنظيمها على نحو أفضل، وتسهيل خيارات التعاون، وتحسين أمان الملفات، بالإضافة إلى إدماج ميزات أخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويأمل بعض المستخدمين أن توفر مايكروسوفت خيار مشابه عند تنصيب ويندوز 11، الذي يتطلب وجود اتصال فعال بالإنترنت من أجل إتمام التنصيب.

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