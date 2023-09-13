كل ما تحتاج إلى معرفته عن هواتف آيفون 15 الجديدة

كشفت شركة آبل أمس النقاب عن سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة، التي شملت 4 هواتف جديدة بأحجام مختلفة، وهي: iPhone 15، و iPhone 15 Plus، و iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max. ولأول مرة منذ 11 عامًا تتخلى آبل في هواتفها عن منفذ (Lightning) للشحن وتستبدله بآخر من نوع (USB-C).

كما تدعم جميع طرز هواتف آيفون 15 هذا العام خاصية (Dynamic Island) – التي كانت مقتصرة العام الماضي على هاتفي آيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس فقط – التي توفر مساحة تفاعلية تُبرز الإشعارات والأنشطة المباشرة أمام عينيك كي لا يفوتك أي جديد أثناء انشغالك بمهام أخرى.

تُعد (Dynamic Island) هي الخاصية التي أتاحت لآبل تغيير تصميم هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس هذا العام، حيث استغنت عن النتوء (Notch) الموجود في الواجهة الأمامية واستبدلته بثقب مستطيل، وضعت فيه الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة بخاصية تعرّف الوجه.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هواتف آيفون 15 الجديدة:

1- هاتفا آيفون 15 وآيفون 15 بلس:

يتشابه هاتفا آيفون 15، وآيفون 15 بلس في التصميم الجديد المبتكر، الذي استخدمت فيه آبل تقنية جديدة لإدماج اللون في كل جزء منه، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم، والزجاج المعالَج من خلال عملية تبادل أيوني مزدوج مخصصة، يتميز الهاتفان بدرجة صلابة عالية. كما يدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لتصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة).

كما يعمل الهاتفان بمعالج (A16 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف آيفون 14 برو التي طرحتها آبل العام الماضي.

ويتشابه الهاتفان في تقنيات الشاشة، إذ يضمان شاشات من نوع (Super Retina XDR OLED) لديها معدل التحديث نفسه الذي يصل إلى 60 هرتزًا.

يختلف الهاتفان من حيث مقاس الشاشة؛ إذ يضم هاتف آيفون 15 شاشة مقاسها 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، بكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

ويضم هاتف آيفون 15 بلس شاشة مقاسها 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة 2796 × 1290 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تُعد الكاميرا من المزايا المهمة في هاتفي آيفون 15، وآيفون 15 بلس، إذ زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل، مقارنة بدقة 12 ميجابكسل في إصدارات العام الماضي.

يأتي الهاتفان بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. وتدعم التقريب البصري للمسافات بمعدل 2x، وتوفر مزية التقريب البصري ثلاثة مستويات من التكبير والتصغير البصري – 0.5x و1x و2x – للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في جهاز iPhone.

وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية، وبدقة فيديو 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية، وبدقة 720p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم الهاتفان كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

وتقدم هواتف iPhone 15 جيلًا جديدًا من صور البورتريه، إذ تجعل التقاط صور البورتريه أسهل مع إظهار مزيد من التفاصيل وتقديم أداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

سيتوفر هاتفا iPhone 15 و iPhone 15 Plus باللون الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، وبثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وبسعر يبدأ من 800 دولار، أو 900 دولار.

وقالت آبل إن حجز الهواتف سيبدأ يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الهواتف يوم الجمعة 22 سبتمبر في بعض البلدان، وستتوفر في باقي البلدان يوم الجمعة 29 سبتمبر.

3- هاتفا آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس:

يأتي هاتفا آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، مع العديد من التحسينات المهمة، ويتمثل التغيير الأكبر في الهاتفين في أنهما مصنوعان من التيتانيوم الفائق الجودة والمستخدم في مجال الطيران والفضاء، وهو يجمع بين القوة وخفة الوزن ليقدم أخف موديلات Pro من آبل على الإطلاق.

كما يقدم التصميم الجديد زوايا انسيابية وزر إجراءات قابلًا للتخصيص، وهذا ما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة هواتفهم وفقًا لرغبتهم.

كما يعمل الهاتفان بمعالج (A17 Pro) السداسي النوى، والمُصنع بتقنية 3 نانومتر، وتفتخر آبل بأنها الشركة الأولى في المجال التي تُصنع معالجات هواتفها تقنية 3 نانومتر، وأن هذا المعالج يمكنه التفوق في الأداء على الهواتف المنافسة جميعها، إذ يقدم مستوى جديدًا من تجارب الألعاب والأداء الاحترافي.

وقد زودت آبل الهواتف بمنفذ USB-C الجديد بسرعات USB 3 – أسرع بما يصل إلى 20 مرة من USB 2 – ومع تنسيقات الفيديو الاحترافية الجديدة، أصبح من الممكن إنجاز أكثر المهام الاحترافية تعقيداً بقوة غير مسبوقة.

يأتي الهاتفان بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.78، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.8، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات، والتقريب الرقمي (Digital Zoom) حتى 15 مرة في هاتف آيفون 15 برو، وحتى 25 في هاتف آيفون 15 برو ماكس.

تدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية، وبدقة فيديو 1080p HD بمعدل 25 أو 30 أو 60 إطاراً في الثانية، وبدقة 720p HD بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم الهاتفان كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

كما تقدم هواتف iPhone 15 Pro مستوى جديدًا من الأداء والاتصال اللاسلكي، إذا يدعم كلا الهاتفين منفذ USB-C، وهو المعيار العالمي للشحن ونقل البيانات، ليصبح استخدام الكابل نفسه ممكنًا لشحن iPhone، وMac، وiPad، وAirPods Pro (الجيل الثاني) المحدّثة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا شحن AirPods أو Apple Watch مباشرة من هواتف آيفون 15 الجديدة باستخدام منفذ USB-C. كما يدعم الهاتفان منفذ USB 3، لسرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، أي أسرع لغاية 20x من ذي قبل.

يأتي الهاتفان بشريحة تكنولوجيا النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني، وهذا يتيح لهما الاتصال بمعدل ثلاثة أضعاف النطاق السابق. كما يدعمان شبكة Wi-Fi 6E للحصول على أداء لاسلكي أفضل، بما يشمل: سرعات أسرع بما يصل إلى 2x.

سيتوفر هاتفا آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بألوان التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.

ويتوفر هاتف آيفون 15 برو بأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، وبسعر يبدأ من 1000 دولار.

ويتوفر هاتف آيفون 15 برو ماكس ثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، وبسعر يبدأ من 1200 دولار.

وقالت آبل إن حجز الهواتف سيبدأ يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الهواتف يوم الجمعة 22 سبتمبر في بعض البلدان، وستتوفر في باقي البلدان يوم الجمعة 29 سبتمبر.