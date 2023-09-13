سوني تطرح تحديثًا رئيسيًا لمنصة PlayStation 5

طرحت شركة سوني تحديثًا رئيسيًا لمنصة PlayStation 5 على مستوى العالم يجلب عددًا من المزايا الجديدة التي كانت قيد الاختبار التجريبي منذ أواخر شهر يوليو في بعض البلدان.

ويضيف التحديث دعمًا لأجهزة HDMI المتوافقة مع Dolby Atmos، مثل مكبرات الصوت أو أجهزة التلفاز أو أنظمة المسرح المنزلي، الأمر الذي يتيح للمنصة تمرير الصوت الثلاثي الأبعاد من Tempest 3D AudioTech إلى أجهزة HDMI المتوافقة مع Dolby Atmos، مما يسمح بأعلى مستويات الانغماس في ألعاب PlayStation 5.

كما أنه يضيف مزايا جديدة لإمكانية الوصول، منها القدرة على تعيين وحدة تحكم ثانية لحساب واحد باعتبارها وحدة التحكم المساعدة، واستخدام وحدتي تحكم لتشغيل منصة PlayStation 5 كما لو كنت تستخدم وحدة تحكم واحدة، حيث تقدم لك هذه الميزة طريقة جديدة للاستمتاع بالألعاب بشكل تعاوني مع الآخرين أو مساعدة صديق أو طفل على التنقل في قسم صعب من اللعبة.

ويمكنك استخدام وحدة التحكم المساعدة عندما تكون وحدة التحكم الرئيسية عبارة عن وحدة تحكم لاسلكية DualSense أو DualSense Edge، أو وحدة تحكم خارجية مدعومة من PlayStation 5.

وتتيح الشركة للاعبين تشغيل تأثيرات ردود الفعل اللمسية أثناء التنقل في جهاز PlayStation 5 باستخدام وحدة التحكم DualSense أو وحدة التحكم DualSense Edge أو وحدة التحكم PS VR2 Sense.

وتنعكس أيضًا تأثيرات صوت النظام لأحداث معينة فعليًا من خلال اللمس، مثل تحريك التركيز، أو الوصول إلى الحد الأقصى لقسم قابل للتمرير، أو تحديد مربع، أو عند تلقي إشعار أو تشغيل لعبة.

وتُحسن هذه الميزة الاختيارية الانغماس في اللعبة، وهي مفيدة للاعبين الذين يعانون من مستوى معين من إعاقة البصر أو السمع، والذين يريدون ردود الفعل الإضافية على المدخلات..

وإلى جانب هذه المزايا، أعلنت سوني أن تطبيق PS Remote Play أصبح الآن مدعومًا عبر الأجهزة العاملة بالإصدار رقم 12 من نظام التشغيل Android TV، التي تتضمن حاليًا نموذج 4K من جهاز Chromecast with Google TV ونموذج XR A95L من أجهزة تلفاز سوني برافيا.

ويسمح تطبيق PS Remote Play للاعبين ببث الألعاب من منصة PlayStation 5 أو PlayStation 4 إلى جهاز آخر، منها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، عبر الإنترنت أو من خلال الشبكة المنزلية.

وتتوفر أيضًا أوامر صوتية إضافية باللغة الإنجليزية للتنقل بين صفحات محتوى المساعدة، حيث يمكن التحقق من مزايا PlayStation 5 الجديدة والاطلاع على قائمة ألعاب PlayStation Plus الشهرية الحالية.

وتطرح الشركة في وقت لاحق من هذا الشهر بعض المزايا الجديدة تدريجيًا لتطبيق PS Remote Play لنظامي أندرويد و iOS على مستوى العالم، وذلك للرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، مما يسهل التواصل مع الأصدقاء ويسرعه.

ويمكنك الآن دعوة لاعب إلى مجموعة مغلقة دون إضافة اللاعب تلقائيًا إلى المجموعة أو إنشاء مجموعة جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الآن إرسال دعوات جماعية مفتوحة أو مغلقة إلى المجموعات بدلاً من اللاعبين الفرديين فقط.