جوجل تتيح الانضمام إلى الاجتماعات أثناء التنقل

كشفت جوجل، بالتزامن مع معرض ديترويت للسيارات، عن مجموعة من التحديثات البرمجية لتطبيق أندرويد أوتو، وأوضحت الشركة أنه يمكن للسائقين الآن الانضمام إلى اجتماعات زوم و WebEx من سيسكو، وهي ميزة أعلنت عنها سابقًا في مؤتمرها هذا العام للمطورين، وتمثل جزءً من توجه الشركة إلى سوق السيارات عبر أندرويد أوتو وتطبيقاتها المدمجة في الأنظمة الترفيهية للسيارات.

وتتيح التطبيقات إجراء المكالمات الجماعية الصوتية فقط، وهو ما توضح جوجل أنه يسهل على السائقين الانضمام بأمان إلى الاجتماعات المجدولة من شاشات السيارة.

وبالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية، تحاول جوجل أيضًا توسيع عروضها الترفيهية الصوتية والمرئية من خلال طرح برايم فيديو عبر تطبيق جوجل بلاي.

وتتاح هذه الميزة، التي تظهر عبر شاشة الترفيه، لمركبات مختارة فقط، وهي رينو، وبولستار، وفولفو، على أن تصل لاحقًا إلى العلامات التجارية الأخرى.

وبالإضافة إلى البث المباشر، أصبح تصفح الإنترنت المعتمد على كروم متاحًا بدءًا من اليوم. ويتوفر تصفح الإنترنت في بعض السيارات عبر جوجل بلاي من خلال تطبيق المتصفح المستقل فيفالدي.

ومع الحفاظ على إنتاجية السائقين وترفيههم، توسع الشركة أيضًا وظائف الشاشة من خلال إتاحة التنبؤات عبر تطبيق قناة الطقس، وميزة تنبيه الأمان المسماة “تابعني” التي تسمح لأطراف خارجية بتتبع السيارة، في حين يعرض رادار مشاهدة الرحلة الخرائط المباشرة للأحداث الجوية القاسية.

وتتيح الشركة ميزة المفتاح الرقمي للسيارة، التي تسمح للسائقين باستخدام هواتفهم لقفل سياراتهم وفتحها، في طرز مختارة من هيونداي وجينيسيس وكيا في الولايات المتحدة وكندا لمالكي أجهزة بيكسل وسامسونج المتوافقة.

وتسمح هذه الميزة للسائقين بمشاركة المفاتيح الرقمية مع العائلة والأصدقاء لاسلكيًا، كما تتاح ميزة المفتاح الرقمي للسيارة في العديد من البلدان الأوروبية.

ويشغل نظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف تطبيقات جوجل المدمجة، حيث يدمج النظام خدمات الشركة ضمن السيارات مباشرة. وصممت الشركة نظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف على غرار نظامها التشغيلي المفتوح المصدر المحمول، ولكن بدلاً من تشغيل الهواتف الذكية، عدلته الشركة حتى تستخدمه الشركات المصنعة للسيارات في سياراتهم.

وعرضت جوجل لبعض الوقت إصدارًا مفتوح المصدر من نظام التشغيل هذا لشركات صناعة السيارات، ولكن تعاونت في السنوات الأخيرة تلك الشركات مع جوجل لإنشاء نظام تشغيل أندرويد المدمج مع جميع تطبيقات وخدمات جوجل، مثل المساعد الافتراضي والخرائط والمتجر.

وفي الوقت نفسه، يعد أندرويد أوتو واجهة ثانوية موجودة أعلى نظام التشغيل، وهي في الأساس تطبيقًا يعمل عبر هاتف المستخدم ويتصل لاسلكيًا بشاشة السيارة من خلال الهاتف الذكي العامل بنظام أندرويد ويعرض ميزات، مثل التنقل والوسائط والمراسلة. ومن المتوقع بحلول نهاية العام أن يصل عدد مستخدمي أندرويد أوتو إلى 200 مليون مستخدم.