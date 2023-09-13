تيك توك تجلب مزايا التسوق إلى تطبيقها

استخدم المؤثرون منذ سنوات منصة تيك توك لعقد الصفقات مع العلامات التجارية والترويج للمنتجات، ولكن الشركة تستهل الآن التجربة الرسمية للتسوق، حيث أصبح بإمكان المستخدمين في الولايات المتحدة شراء الأشياء مباشرة في التطبيق.

وأطلقت تيك توك منتجها للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، وذلك في محاولة للاستفادة من شعبية التطبيق وتحويل مشاهديه إلى مستهلكين.

وأعلنت الشركة في تدوينة متجر تيك توك، الذي يتضمن مجموعة من المزايا للمستخدمين وصناع المحتوى والشركات.

ويتضمن المتجر أيضًا ميزة Shop Tab المخصصة للشركات من أجل عرض منتجاتها وإعلانات التسوق، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الترويجية الموضوعة في خلاصات المستخدمين التي تسمح لصناع المحتوى بكسب العمولات.

وتطلق الشركة أيضًا ذراعها اللوجستية المسماة Fulfilled by TikTok، التي تسهل التخزين والشحن للتجار المسجلين.

وقال نيكولاس بورجوا، رئيس عمليات التجارة الإلكترونية الأمريكية في تيك توك، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: “يضم المتجر أكثر من 200 ألف بائع مسجل، مع أكثر من 100 ألف صانع محتوى يتمتعون بالوصول إلى أزرار التسوق الخاصة بالبث المباشر”.

ومضى بورجوا في مناقشة خطط الشركة لإحداث تغيير جذري في الصناعة، حيث قال: “لدينا خطة لإحداث ضجة في الصناعة والتأكد من أن الناس يفهمون أن تيك توك هي مكان للتسوق. نخطط للحضور بقوة في أحداث التسوق الكبرى من خلال الشحن المجاني والصفقات”.

ومع أن الوسوم المختلفة، مثل TikTokMadeMeBuyIt#، عززت اكتشاف المنتجات عبر المنصة، ولكن التسوق المباشر لم يكن قد بدأ بعد في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن تيك توك ليس تطبيق الوسائط الاجتماعية الأول الذي يحاول الانتقال إلى التجارة الإلكترونية، حيث حاولت ميتا لسنوات مع فيسبوك وإنستاجرام.

وإلى جانب المتجر، لدى المنصة أيضًا برنامجًا جديدًا للرعاية يسمح لصناع المحتوى بكسب عمولات على المنتجات المباعة عبر مقاطع الفيديو والبث المباشر دون الحاجة إلى إبرام صفقات خارج تيك توك نفسها.

وتتوفر الآن علامة تبويب التسوق لنحو 40 في المئة من مستخدمي المنصة، على أن تُطرح الميزة تدريجيًا وتصبح بحلول أوائل شهر أكتوبر متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة البالغ عددهم 150 مليونًا.

ويقدر حجم التسوق عبر المواقع الاجتماعية، والمعروف باسم التجارة الاجتماعية، بنحو 69 مليار دولار في الولايات المتحدة.