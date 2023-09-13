إنتل تكشف عن معيار Thunderbolt 5 بسرعة نقل فائقة

كشفت شركة إنتل عن الجيل الخامس الجديد من معيار الاتصال الخاص بها Thunderbolt، حيث يأتي بالعديد من التحسينات في عرض الفيديو ونقل البيانات والطاقة مقارنةً بالجيل الرابع الأسرع المتاح حاليًا.

ووفقًا لشركة إنتل، فإن معيار Thunderbolt 5 الجديد يوفر سرعة في نقل البيانات قد تصل إلى 120 جيجابايت، أي ثلاثة أضعاف السرعة القصوى في Thunderbolt 4 التي تصل إلى 40 جيجابايت، كما يمكنه شحن الأجهزة بقدرة تصل إلى 240 واطًا.

ويتيح معيار Thunderbolt 5 دعمًا أفضل للعرض على الشاشات ذات الدقة الكبرى ومعدلات التحديث العليا؛ إذ يدعم الاتصال بعدة شاشات بدقة 8K، أو 3 شاشات بدقة 4K بمعدل تحديث 144 هرتزًا، أو شاشة بمعدل تحديث فائق يصل إلى 540 هرتزًا، وفقًا لما ذكرته إنتل.

ويُعزى ذلك التطور الكبير الذي يشهده الجيل الجديد من Thunderbolt إلى تضمين تقنيات جديدة مثل تقنية الإشارات الجديدة PAM-3 لزيادة الأداء باستخدام لوحات الدوائر المطبوعة والموصلات والكابلات السلبية.

ومن المنتظر أن يُستخدم Thunderbolt 5 كمعيار قياسي شامل لمنافذ USB-C في عام 2024 القادم.

جدير بالذكر أن Thunderbolt هو منفذ عالمي يمكن استخدامه لتوصيل مجموعة متنوعة من الأجهزة بجهاز واحد مثل الحاسوب أو الجهاز اللوحي أو حتى الهاتف الذكي. وهو أسرع بكثير من منافذ USB التقليدية في نقل البيانات.

ويمكن استخدام منافذ Thunderbolt في توصيل شاشات العرض الخارجية، والكاميرات الرقمية، ومحركات الأقراص الخارجية، وأجهزة التخزين، وحتى أجهزة الحاسوب الأخرى.