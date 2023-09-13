أمازون تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة البائعين

قدمت أمازون مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تستهدف البائعين والتي تشير الشركة إلى أنها تبسط عملية إنشاء قوائم المنتجات.

وتدعي أمازون أن هذه الإمكانات الجديدة مصممة لمساعدة البائعين في إنشاء أوصاف المنتجات والعناوين وتفاصيل القائمة الجذابة.

وبحسب الشركة، يمكن للبائعين أيضًا إضافة أوصاف المنتجات الحالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاضطرار إلى كتابتها يدويًا.

واستخدمت الشركة النماذج اللغوية الكبيرة المدربة على كميات كبيرة من البيانات لإنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي.

ومع أن أمازون لم تذكر ذلك على وجه التحديد، ولكن يبدو أن الشركة استخدمت بيانات قوائمها لتدريب نماذجها للتعلم الآلي.

واستخدمت أمازون في السابق تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق لاستخراج معلومات المنتج وإثرائها، وتعتمد قدرات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي على تلك التكنولوجيا.

وأوضح روبرت تيكيلا، نائب رئيس أنظمة الاختيار والقائمة في أمازون، في حديث له: “تسمح لنا النماذج الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي بمعرفة المنتج وتحسينه وإثرائه على نطاق غير مسبوق مع تحسين كبير في الجودة والأداء والكفاءة”.

وأضاف تيكيلا: “تتعلم نماذجنا استنتاج معلومات المنتج من خلال مصادر المعلومات المتنوعة والمعرفة الكامنة والتفكير المنطقي الذي تتعلمه. على سبيل المثال، يمكن لنماذجنا استنتاج أن الطاولة مستديرة إذا كانت المواصفات تشير إلى قطر أو استنتاج نمط ياقة القميص من صورته”.

وتدعي أمازون أن أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي تساعد البائعين في توفير الوقت وتسمح للعملاء بالعثور على معلومات مكتملة عن المنتج.

وهناك بعض المخاوف بشأن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر هذا المجال، وذلك بالنظر إلى قدرتها على الهلوسة، أو إنشاء معلومات خطأ لا تستند إلى بيانات حقيقية.

ومن المحتمل أيضًا أن تحتوي الأدوات على أخطاء أخرى لا يمكن اكتشافها إذا لم يراجع الإنسان المخرجات. وقد تتحمل أمازون المسؤولية في حال أنشأت الأدوات قوائم وأوصاف غير صحيحة للمنتجات، وخاصة إذا لم تكشف الشركة عن أن القائمة مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وأفادت التقارير الصادر سابقًا أن أمازون كانت تجرب أدوات الذكاء الاصطناعي المنتجة للمحتوى، مع الإشارة إلى أن الأداة تحذر البائعين من التحقق مرة أخرى من المحتوى للتأكد من أنه يتوافق مع إرشادات قائمة أمازون.

يشار إلى أن أمازون ليست شركة التجارة الإلكترونية الوحيدة التي لجأت إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل عملية إنشاء قوائم المنتجات، حيث أعلنت شركة eBay في الأسبوع الماضي إطلاق أداة ذكاء اصطناعي توليدي لإنشاء قوائم المنتجات من الصور.

وأعلنت شوبيفاي في وقت سابق من هذا الصيف مساعدها للذكاء الاصطناعي المشابه لروبوت الدردشة ChatGPT المخصص لتجار التجارة الإلكترونية والمصمم لفهم الأسئلة والتوجيهات المتعلقة بإتخاذ القرارات التجارية وتفسيرها، وإنشاء المحتوى والأفكار للحملات الإعلانية ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء.