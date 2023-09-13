أدوبي تطلق خدمة الذكاء الاصطناعي Firefly وتكشف عن الأسعار

أعلنت شركة أدوبي اليوم الأربعاء إطلاق النسخة النهائية من خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها المسماة (فايرفلاي) Firefly، وذلك بعد أشهر من إطلاق الإصدار التجريبي منها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن (فايرفلاي) أصبحت الآن متاحةً بصورة عامة وتجارية في منصتها السحابية (كرييتيف كلاود) Creative Cloud، وخدمتي: (أدوبي إكسبريس) Adobe Express و (أدوبي إكسبرينس كلاود) Adobe Experience Cloud.

وهذا يعني أن ميزات (فايرفلاي)، مثل: التعبئة التوليدية، والتوسيع التوليدي في برنامج التحرير المشهور (فوتوشوب) Photoshop متاحةً الآن دون الحاجة إلى تثبيت الإصدار التجريبي من الخدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت أدوبي أيضًا (فايرفلاي) كتطبيق ويب مستقل، والأهم من ذلك، أعلنت الشركة خططها الخاصة برسوم الاشتراك في الخدمة.

وقالت الشركة إنها سوف تستخدم ما تسميه «الأرصدة التوليدية» لقياس عدد مرات تفاعل المستخدمين مع هذه الخدمة، وأوضحت أنك سوف تستهلك، في كل مرة تنقر فيها على «إنشاء» لإنشاء صورة (فايرفلاي)، رصيدًا واحدًا من تلك الأرصدة.

ونبّهت الشركة إلى أن كل شخص مشترك في خططها المأجورة الحالية سيتمكن من الوصول إلى عدد لا بأس به من هذه الأرصدة التوليدية، وذلك حسب نوع الخدمة.

وبعد نفاد هذه الأرصدة، فلن يفقد المستخدم، على الأقل في معظم هذه الخطط، إمكانية الوصول إلى (فايرفلاي)، ولكنها سوف تعمل على نحو أبطأ بشكل ملحوظ.

ولكن هناك استثناء، وهو أن المستخدمين المشتركين في (أدوبي فايرفلاي) و(أدوبي إكسبريس بريميوم)، الذين سوف يحصلون على إمكانية الوصول إلى الخدمة بعدد محدد يوميًا حتى يُعاد تعيين الرصيد في نهاية الشهر.

وقالت الشركة إنه حتى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر لن يخضع مستخدمو أدوبي المشتركون في (كرييتيف كلاود)، و(أدوبي فايرفلاي)، و(أدوبي ستوك)، و(أدوبي إكسبريس) لحدود الأرصدة الحالية.

وأشارت الشركة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تُشغَّل في السحابة وهي عملية باهظة الثمن، لذا فقد فرضت نظام الأرصدة لأنها «تحتاج إلى حماية قاعدة المستخدمين للتأكد من أن لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمة ولضمان الاستخدام العادل للخدمة».

وتقول الشركة إن مستخدميها استخدموا (فايرفلاي) لإنشاء ما يزيد على 2 مليار صورة حتى الآن.

وشدّدت الشركة على أنه نظرًا إلى أنها درّبت النماذج في الغالب باستخدام صور من مجموعة (أدوبي ستوك) الخاصة بها، فهي آمنة تجاريًا لاستخدامها من قبل الشركات.

كما أعلنت الشركة حديثًا أنها ستعوِّض مستخدميها من المؤسسات ضد الدعاوى القضائية المحتملة عندما يستخدمون الصور التي تُنشئ باستخدام (فايرفلاي).