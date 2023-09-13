أدوبي تزود Premiere Pro بأدوات ذكاء اصطناعي

تجلب أدوبي بعض المزايا الثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي إلى الإصدار التجريبي من Premiere Pro و After Effects و Frame.io، وهي مجموعتها الشهيرة من تطبيقات تحرير الفيديو والصوت المصممة لتحسين سير العمل وتسريع المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً.

ويضيف Premiere Pro ميزة تحسين الكلام المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعي أدوبي قدرتها على جعل الحوار المسجل بشكل سيئ يبدو وكأنه مسجل في استوديو احترافي.

وتزيل ميزة تحسين الكلام تلقائيًا الضوضاء الخلفية وتوفر لمستخدمي Premiere Pro شريط تمرير مختلط لتخصيص المقدار الذي يرغبون في دمجه في مشاريعهم.

وتتوفر أيضًا ميزة جديدة لعلامات فئة الصوت التي تضع تلقائيًا علامة على المقاطع المتضمنة حوارًا ومؤثرات صوتية أو ضوضاء محيطة.

وفي الوقت نفسه، تتضمن أداة التحرير المستندة إلى النص في Premier Pro، التي أضافتها في وقت سابق من هذا العام أدوبي، الآن اكتشاف كلمات الحشو لتحديد التوقفات المؤقتة غير الضرورية وإزالتها تلقائيًا من الحوار.

وتتضمن التحديثات الأخرى لبرنامج Premiere Pro جدولًا زمنيًا أسرع لتحرير أكثر استجابة، وتحسينات على التحديد التلقائي للنغمة، وقوالب المشروعات الجديدة لمساعدة المبدعين على بدء مهام جديدة بسرعة.

ويضيف After Effects مساحة عمل ثلاثية الأبعاد حقيقية لمشاريع المؤثرات البصرية والرسومات المتحركة الداعمة لاستيراد النماذج الثلاثية الأبعاد الأصلية.

وتضع الإضاءة المبنية على الصور النماذج في مشهد بإضاءة وظلال واقعية، وتستخدم تأثيرات التحرير التي تشير إلى الطبقات الأخرى، مثل خريطة الإزاحة أو التمويه المتجه أو الحسابات، طبقة النموذج الثلاثي الأبعاد كمصدر.

وحصلت الأداة الشهيرة Roto Brush، التي تحدد الكائنات المتحركة تلقائيًا، على ترقية لفصل الكائنات التي يصعب عزلها بسهولة، مثل الأطراف المتداخلة والشعر.

وحصلت المنصة التعاونية Frame.io على تحديث لعارض المقارنة من أجل السماح بعرض الفيديو والصوت والصور وملف التصميم وملفات PDF معًا، الأمر الذي يتيح للمستخدمين مقارنة أي نوعين من الأصول المتطابقة والتعليق عليهما.

وتقدم منصة Frame.io في وقت لاحق من هذا العام ميزة Storage Connect، وهي طريقة جديدة لتسريع التعاون وخفض التكاليف لعملاء المؤسسات من خلال السماح لهم باستخدام مساحة التخزين التي يمتلكونها، مع الحفاظ على التحكم الكامل في الأصول.

وتتاح هذه المزايا للتجربة الآن في الإصدار التجريبي، ومن المتوقع في وقت لاحق من هذا العام توفرها بشكل عام.