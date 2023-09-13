آبل تكشف عن Apple Watch Series 9 الجديدة الأكثر تطورًا

كشفت شركة آبل رسميًا خلال حدثها السنوي عن ساعة (Apple Watch Series 9) الجديدة مضيفة بذلك ميزات جديدة إلى ساعتها الأكثر مبيعاً في العالم، مما يعد علامة بارزة ضمن مبادرتها البيئية.

تتميز ساعة Apple Watch Series 9 بإمكانيات أقوى بكثير مقارنة بالطرز السابقة، وذلك بفضل شريحة S9 الجديدة بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) التي تزيد من فعالية الأداء والقدرات: تشمل حركة الضغط مرتين الجديدة الساحرة، بالإضافة إلى شاشة أكثر سطوعًا، وسرعة أكبر لاستخدام Siri، مع توفير إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها، وميزة العثور الدقيق لهاتف iPhone، وغير ذلك الكثير.

تعمل الساعة بنظام التشغيل watchOS 10 الذي تتوفر عليه التطبيقات بتصميم جديد، مع ميزة (Smart Stack) الجديدة، والواجهات الجديدة للساعة، وميزات جديدة لركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى أدوات لدعم الصحة النفسية.

للمرة الأولى، أصبح بإمكان العملاء انتقاء اختيار محايد كربونيًا من Apple Watch، وتمثل هذه المنتجات الجديدة علامة بارزة باتجاه تحقيق هدف Apple 2030: وهذه هي خطة آبل التي تعمل عليها لتكون محايدة كربونيًا في سلسة التوريد الخاصة بها ودورة حياة منتجاتها بالكامل بحلول عام 2030.

تشكيلة Apple Watch متاحة للطلب الآن، وستتوفر في المتاجر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

شريحة S9 SiP القوية الجديدة:

تأتي ساعة Apple Watch Ultra 2 بقوة Apple silicon المخصصة في شريحة S9 الجديدة كليًا بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP). وتقدم شريحة الساعة الأكثر كفاءة من آبل تحسينات على مستوى النظام بالكامل وميزات جديدة تمامًا، تشمل حركة الضغط مرتين الجديدة وميزة Siri في الساعة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها بخصوصية وأمان.

كما تتميز Apple Watch Series 9 بمحرك عصبى جديد رباعي النوى يمكنه معالجة مهام التعلم الآلي أسرع مرتين مقارنة بساعة Apple Watch Series 8.

وتتمتع Apple Watch Series 9 بعمر بطارية يدوم طول اليوم حتى 18 ساعة، وذلك بفضل الكفاءة التي تتميز بها شريحة S9 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) في استهلاك الطاقة.

حركة الضغط مرتين:

أصبح استخدام ساعة Apple Watch أكثر سهولة وبساطة، بفضل الابتكارات مثل: التاج الرقمي ومحرك الحس اللمسي، بالإضافة إلى الإيماءات مثل النقر، والتمرير، ورفع المعصم، وتغطية الساعة لكتم الصوت. يمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في Apple Watch Series 9 باستخدام حركة الضغط مرتين الجديدة بيد واحدة من دون الحاجة إلى لمس الشاشة. حيث يمكنهم الضغط بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة لتنفيذ العديد من الإجراءات الشائعة بسرعة وسهولة في ساعة Apple Watch Series 9.

تتحكم حركة الضغط مرتين في الزر الرئيسي لأي تطبيق بحيث يمكن استخدامها لإيقاف أحد المؤقتات، أو تشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، أو ضبط غفوة المنبه.

كما يمكن استخدام هذه الإيماءة للرد على مكالمة هاتفية أو إنهائها، والتقاط صورة بكاميرا هاتف آيفون المقترن مع ساعة Apple Watch. يؤدي الضغط مرتين أيضًا إلى فتح ميزة (Smart Stack) الجديدة من واجهة الساعة، كما يمكن استعراض الأدوات في (Smart Stack) عند تكرار الضغط مرتين.

تعتمد حركة الضغط مرتين الجديدة على المحرك العصبي الأكثر سرعة في ساعة Apple Watch Series 9، وهو يعمل على معالجة البيانات من مقياس التسارع والجيروسكوب والمستشعر البصري لنبض القلب باستخدام خوارزمية جديدة للتعلم الآلي.

وترصد الخوارزمية التوقيع الفريد للحركات والتغييرات البسيطة في تدفق الدم عند استخدام السبابة والإبهام للضغط مرتين. وستتوفر حركة الضغط مرتين في تحديث نظام التشغيل watchOS 10 الذي سيصدر الشهر القادم.

شاشة أكثر سطوعًا:

تعمل كل من شريحة S9 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) الموفرة للطاقة وبنية الشاشة المتقدمة على زيادة درجة السطوع القصوى لشاشة Apple Watch Series 9 لغاية 2000 شمعة/المتر المربع، بما يبلغ ضعف المعدل في Series 8، وبذلك تصبح قراءة النصوص أكثر سهولة في ضوء الشمس الساطع.

ويمكن أن ينخفض سطوع الشاشة في الغرف المظلمة أو في الصباح الباكر بمقدار شمعة واحدة/ المتر المربع فقط لعدم إزعاج الأشخاص القريبين منها.

ميزة Siri مع إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها:

لأول مرة في Apple Watch، يمكن معالجة طلبات Siri في الساعة. بالنسبة للطلبات التي لا تحتاج إلى معلومات من الإنترنت، مثل بدء تمرين أو ضبط أحد المنبهات، لا تعتمد Siri على شبكة Wi-Fi أو شبكات الاتصال الخلوي، وهذا بدوره يزيد من سرعة الردود ودقتها. وعلاوة على ذلك، يزيد المحرك العصبي القوي من دقة الإملاء بمعدل 25% مقارنة بإصدار Apple Watch Series 8.

وتتميز عملية المعالجة في الجهاز بالخصوصية والأمان، فقد أصبح بالإمكان الآن استخدام Siri للوصول إلى البيانات من تطبيق صحتي للاستعلام عن الصحة واللياقة البدنية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم الاستفسار عن عدد ساعات نومه الليلة الماضية، أو مدى تقدمه لإغلاق حلقات النشاط، أو مستوى الجلوكوز في الدم إذا كان لديه شاشة متصلة. ويمكن للمستخدمين أيضاً استخدام طلبات Siri في ساعة (Apple Watch Series 9) لتسجيل بياناتهم الصحية مثل: الوزن أو الدورة الشهرية أو الأدوية المستخدمة حاليًا.

التكامل بين ميزة العثور الدقيق وجهاز HomePod:

تعد إمكانية استخدام Apple Watch للعثور على iPhone من الميزات المفضلة لدى المستخدمين. والآن، زُودت شريحة S9 الجديدة بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) بالجيل الثاني من شريحة النطاق الفائق العرض لتمكين ميزة العثور الدقيق في هواتف iPhone 15 المزودة بالشريحة نفسها. توفر ميزة العثور الدقيق إرشادات حول المسافة والاتجاه، بالإضافة إلى تعليمات بصرية ولمسية وصوتية للوصول إلى جهاز iPhone المفقود، حتى لو كان في غرفة مختلفة.

توفر تكنولوجيا النطاق الفائق العرض مستوى أقوى للتكامل بين Apple Watch و HomePod. فعند تشغيل ملف صوتي في HomePod ومرور مستخدم يرتدي ساعة Apple Watch في نطاق 4 أمتار من جهاز HomePod، تشغّل Apple Watch Series 9 ميزة “قيد التشغيل” للتحكم في الوسائط. وفي حال عدم تشغيل أي وسائط على HomePod، ستظهر اقتراحات الوسائط في أعلى (Smart Stack).

توفر نظام watchOS 10:

تعمل Apple Watch Series 9 بنظام watchOS 10، وهذا تحديث مهم يشمل ما يلي:

طريقة جديدة لعرض المعلومات بسرعة باستخدام تطبيقات مُعاد تصميمها بالإضافة إلى ميزة (Smart Stack) لعرض الأدوات المناسبة في الوقت المناسب.

واجهات ساعة جديدة مبهجة تشمل: Snoopy ولوح الألوان وشمسية بعقارب. كما أن واجهة ساعة Nike الجديدة، كرة أرضية بعلامة Nike، تضيء الخطوط على الكرة الأرضية مع مرور كل ثانية.

أصبح بإمكان عشاق ركوب الدراجات الآن استخدام اتصال Bluetooth لعدادات القوة، ومستشعرات السرعة، ومستشعرات معدل الخطوات، للاستفادة من القياسات الجديدة ومشاهدات التمرين وتمارين ركوب الدراجة.

يمكن أن تظهر تمارين ركوب الدراجة كنشاط مباشر في iPhone، كما يمكن عرضها بملء الشاشة عند النقر عليها.

نقاط طريق البوصلة الجديدة وإمكانيات الخرائط تقدم المساعدة أثناء المغامرات في الطبيعة.

أدوات إضافية لدعم الصحة النفسية من خلال تسجيل الحالة المزاجية في تطبيق الانتباه الذهني.

إمكانية قياس الوقت المنقضي في ضوء النهار باستخدام مستشعر الإضاءة المحيطة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بقصر النظر، مع تقديم مزايا إضافية للصحة البدنية والنفسية لجميع الأعمار.

طرز محايدة كربونيًا:

تعد التشكيلة المختارة من الإطارات والأحزمة في Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2 وApple Watch SE أولى المنتجات المحايدة كربونياً من Apple على الإطلاق. في إطار هدف Apple 2030، تم تقليل الأثر الكربوني لساعة Apple Watch بشكل كبير للغاية. فقد تم تقليل الانبعاثات الناتجة عن المصادر الثلاثة الكبرى لغازات الدفيئة وهي: المواد، والكهرباء، ووسائل النقل. ثم يلي ذلك موازنة الجزء الصغير المتبقي من الانبعاثات باستخدام أرصدة الكربون العالي الجودة من المشاريع القائمة على الطبيعة. تمت إعادة تصميم تغليف Apple Watch ليعتمد على الألياف بنسبة 100%، مع إضافة شعار جديد يوضّح أن الموديلات محايدة كربونيًا.

Apple Watch SE:

تواصل Apple Watch SE تقديم جوهر تجربة ساعة Apple Watch وبسعر في المتناول، وتقدم طريقة رائعة للمستخدمين لبدء رحلتهم مع ساعة Apple Watch، أو استخدامها مع ميزة إعداد العائلة، أو تقديمها كهدية لأحبائهم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Apple Watch SE إمكانيات تتبع النشاط، وإشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه، وميزة اكتشاف السقوط، وطوارئ SOS، واكتشاف الاصطدام، ونظام watchOS 10.

تشكيلة Apple Watch Ultra 2:

تتوفر Apple Watch Series 9 بمقاس 41 مم و45 مم بلون ضوء النجوم، وسماء الليل، والفضي، والأحمر، وإطار ألمنيوم جديد بلون وردي، بالإضافة إلى إطارات ستانلس ستيل باللون الذهبي، والفضي، والرصاصي الداكن.

أي ساعة Apple Watch Series 9 بإطار ألمنيوم مع حزام Loop رياضي جديد هي محايدة كربونيًا.

تتوفر Apple Watch SE بإطارات من الألمنيوم مقاس 40 و 44 مم، وتكون محايدة كربونيًا عند استخدامها مع حزام Loop رياضي جديد.

تتوفر Apple Watch Hermès بإطار ستانلس ستيل باللون الفضي والأسود الفلكي.

الأحزمة:

تطرح Apple منتجاً فاخراً من النسيج المحبوك، وهو عبارة عن نسيج أنيق ومتين ومصنوع بنسبة 68 بالمئة من المحتوى المعاد تدويره بعد الاستهلاك وله انبعاثات كربون أقل بكثير مقارنة بالجلود. يتميز النسيج المحبوك بملمس ناعم يشبه ملمس الجلد المدبوغ، ويتوفر في أحزمة Magnetic Link وModern Buckle. واعتباراً من اليوم، ستتوقف Apple عن استخدام الجلد في جميع منتجاتها، بما في ذلك أحزمة الساعات.

تمت إعادة تصميم حزام Loop الرياضي الشهير باستخدام خيوط معاد تدويرها بنسبة 82 بالمئة. علماً بأن جميع أحزمة Loop الرياضية الجديدة في ساعة Apple Watch محايدة كربونياً.

لقد تعاونت آبل مع كل من Nike وHermès لتصميم مجموعات أحزمة صديقة للبيئة. يحتوي الآن الحزام الرياضي Nike على مطاط الفلوروكاربون المعاد تدويره بنسبة لا تقل عن 32 بالمئة، ويضم رقائق ملونة من بقايا الأحزمة التي تخلق نمطاً عشوائياً يجعل من كل حزام نموذجاً فريداً. أما حزام Loop الرياضي Nike، فيعيد استخدام النسيج من المواسم السابقة عبر نمط بلون فلكي.

مجموعة جديدة من أحزمة Hermès تعكس التاريخ العريق للشركة في مجال المنسوجات والحرفية. تم طرح حزامين جديدين من الأحزمة المنسوجة هما: Toile H الذي يجسّد النسيج المميز للعلامة التجارية بأشكاله المربعة، وTwill Jump بلونه الغني الموحد مع التفاصيل المتباينة. أول حزام مجدول لساعة Apple Watch، باسم Bridon، وهو مجدول يدوياً مع نمط شيفرون جريء، بالإضافة إلى حزام Kilim المصنوع من المطاط المصبوب المقاوم للماء في شكل رياضي مع مشبك قابل للطي. تتناغم الواجهة الجديدة Hermès Radial ذات المظهر الكلاسيكي مع هذه الأنماط الأربعة الجديدة للأحزمة.3‏

الأسعار والتوفر:

يمكن للعملاء في أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ومنطقة أخرى طلب Apple Watch Series 9 وApple Watch SE اليوم، مع توفرها في المتاجر ابتداءً من الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

يبدأ سعر Apple Watch Series 9 من 1,599 درهمًا إماراتيًا، ويبدأ سعر Apple Watch SE من 999 درهمًا إماراتيًا.

ستتوفر أحزمة Apple Watch، وأحزمة Apple Watch Nike، وأحزمة Apple Watch Hermès للطلب اليوم من apple.com/store وفي تطبيق Apple Store، كما ستتوفر في المتاجر ابتداءً من الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

سيتوفر نظام التشغيل watchOS 10 لساعة Apple Watch Series 4 والطرز الأحدث يوم الاثنين، 18 سبتمبر، ويتطلب iPhone XS أو الطرز الأحدث التي تعمل بنظام iOS 17. لا تتوفر جميع الميزات في جميع الأجهزة وفي جميع المناطق.