آبل تكشف عن هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus

كشفت شركة آبل خلال حدثها السنوي عن هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus اللذين يتميزان بسطح خلفي من الزجاج بلون مدمج مع طلاء مركب غير لامع، وحافات انسيابية جديدة في هيكل من الألمنيوم، بالإضافة إلى استبدال منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C).

كما يتميز كلا الطرازين بدعم تصميم (Dynamic Island)، ونظام كاميرا متقدم مصمم لمساعدة المستخدمين في التقاط صور رائعة للحظات اليومية في حياتهم. إذ تتيح الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل التقاط صور فائقة الدقة وخيار تقريب بصري للمسافات 2x جديد لمنح المستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري، كما لو كان لديهم كاميرا ثالثة.

وتقدم هواتف iPhone 15 جيلاً جديداً من صور البورتريه، إذ تجعل التقاط صور البورتريه أسهل مع إظهار مزيد من التفاصيل وتقديم أداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

سيتوفر هاتفا iPhone 15 وiPhone 15 Plus بخمسة ألوان جديدة وهي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود. وسيبدأ حجزهما يوم الجمعة 15 سبتمبر، على أن يبدأ التوفر من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

هواتف iPhone 15.. تصميم خلاب ومتين مع شاشة متطورة:

يأتي هاتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus بشاشات مقاسها 6.1 بوصات، و6.7 بوصات على التوالي، ويدعمان تصميم (Dynamic Island) في أعلى الشاشة، الذي يوفر طريقة مبتكرة للتفاعل مع الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة.

وتمتد هذه التجربة الأنيقة بسلاسة وتتكيف لتتيح للمستخدمين رؤية الاتجاه الذي يجب عليهم اتباعه في تطبيق الخرائط، وتسهّل التحكم في الموسيقى، ومع إدماج تطبيقات الجهات الخارجية، يمكنهم تلقّي التحديثات لحظيًا لمتابعة توصيل طلبات الطعام، ومشاركة الرحلات، ونتائج المباريات، والسفر وغير ذلك المزيد.

كما تصل درجة السطوع القصوى للشاشة الآن إلى 1,600 شمعة/المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR تبدو أفضل من أي وقت مضى. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج حتى 2,000 شمعة/المتر المربع، أي ضعف الجيل السابق.

ويتميز كلا الهاتفين بتصميم جديد متطور صُمم ليدوم. ولأول مرة في هاتف ذكي، يُدمج اللون داخل الزجاج الخلفي، لإبداع خمسة ألوان جميلة. وعملت آبل على تقوية الزجاج الخلفي عن طريق عملية التبادل الأيوني المزدوج قبل صقله بجزيئات البلورات النانونية وتخشينه للحصول على طلاء مركب فاخر غير لامع.

ويبدو ملمس الحافات الانسيابية الجديدة في الهيكل المصنوع من الألمنيوم كالمستخدم في مجال الطيران والفضاء أفضل بالنسبة للمستخدمين، وتظل واجهة درع السيراميك أقوى من زجاج أي هاتف ذكي آخر. وبفضل التصميم المقاوم للماء والغبار والمتانة الرائدة في مجالها، يحتفظ iPhone بقيمته ويتحمل أكثر من أي هاتف ذكي آخر، كما يقدم التصميم الداخلي أداءً مستداماً أقوى، بينما يجعل الصيانة أسهل وتكلفتها ميسورة.

كاميرا قوية لالتقاط كل لحظة ثمينة بدقة فائقة:

يساعد نظام الكاميرا المتقدم في iPhone 15 وiPhone 15 Plus في التقاط اللحظات اليومية الثمينة والذكريات العزيزة. وتصوّر الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل صوراً ومقاطع فيديو واضحة، وتلتقط تفاصيل دقيقة باستخدام مستشعر رباعي البكسلات وFocus Pixels بنسبة 100% للحصول على ضبط تلقائي سريع للعدسة.

وباستخدام قدرات التصوير الحسابي، تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين إمكانية التقاط الصور في الوضع التلقائي الجديد، وتقدم دقة فائقة لجودة الصورة بحجم ملف عملي ملائم للتخزين والمشاركة.

ومن خلال التكامل الذكي بين الأجهزة والبرامج، يمنح خيار تقريب المسافات 2x للمستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري — 0.5x و1x و2x — للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في جهاز iPhone.

يتميز الجيل الجديد من صور بورتريه في هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus بتفاصيل أدق، وألوان أزهى، وأداء أفضل في الإضاءة الخافتة. وللمرة الأولى، يمكن للمستخدمين التقاط صور بورتريه من دون الحاجة إلى التحويل إلى نمط بورتريه.وعندما تظهر صورة شخص أو حيوان أليف في الإطار، أو عندما ينقر المستخدم لتفعيل التركيز، يلتقط iPhone تلقائياً معلومات العمق، ليتمكن المستخدم من تحويل الصور لاحقاً إلى صور بورتريه رائعة في تطبيق الصور على iPhone، أو iPad، أو Mac.

ولمزيد من التحكم والإبداع، يمكن للمستخدمين أيضاً تعديل نقطة التركيز بعد التقاط الصورة. كما أصبح التقاط الصور ليلاً أفضل مع التحسينات في نمط الليل، ويشمل ذلك تفاصيل أكثر دقة وألواناً أزهى.

وعندما تكون الإضاءة ساطعة أو غير متساوية، تلتقط ميزة HDR الذكية الجديدة عناصر الصورة والخلفية مع لون بشرة أقرب إلى الواقع، وذلك مع ضمان أن تكون الأجزاء المضيئة في الصور أكثر سطوعاً والألوان المتوسطة أكثر ثراءً والظلال أكثر عمقاً عند عرضها في تطبيق الصور.

ويتوفر عرض HDR المتقدم هذا لتطبيقات الجهات الخارجية أيضاً، لتبدو الصور أروع عند مشاركتها عبر الإنترنت. وتستفيد الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل والكاميرا الواسعة للغاية وكاميرا العمق الحقيقي الأمامية من هذه التحسينات.

شريحة A16 Bionic.. أداء قوي أثبت جدارته:

تقدم لك شريحة (A16 Bionic) في هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus أداءً أثبت جدارته يتميز بالسرعة والكفاءة، يدعم Dynamic Island، وقدرات التصوير الحسابي، وغير ذلك المزيد. ومع نواتين فائقتي الأداء تستخدمان طاقة أقل بنسبة 20%، أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة السداسية النوى أسرع من الجيل السابق وتستطيع التعامل مع المهام التي تتطلب أداءً قوياً بسهولة، مع عمر بطارية مذهل.

وأصبحت وحدة معالجة رسومات الجرافيك الخماسية النوى تتميز بنطاق ترددي للذاكرة أعلى، لرسومات جرافيك أكثر سلاسة عند تشغيل الفيديوهات والألعاب. وبإمكان المحرك العصبي مع 16 نواة الجديد أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، ما يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي في ميزات مثل: النسخ النصي للبريد الصوتي المباشر في نظام iOS 17 وتجارب تطبيقات الجهات الخارجية، كل ذلك مع الحفاظ على الخصوصية وميزات الأمان الهامة التي تستخدم معالج المنطقة الآمنة Secure Enclave.

قدرات اتصال قوية:

تقدم هواتف iPhone 15 طرقاً جديدة مريحة للشحن، والعثور على الأصدقاء في الأماكن المزدحمة، والبقاء على اتصال أثناء السفر. ويستخدم كلا الهاتفين منفذ USB-C، وهو معيار مقبول عالمياً للشحن ونقل البيانات، ليصبح من الممكن استخدام الكابل نفسه لشحن iPhone، وMac، وiPad، وAirPods Pro (الجيل الثاني) المحدّثة.

ويمكن للمستخدمين أيضاً شحن AirPods أو Apple Watch مباشرة من iPhone باستخدام موصل USB-C. ويدعم كلا الهاتفين MagSafe وشواحن Qi2 اللاسلكية المستقبلية.

يأتي الموديلان بشريحة تكنولوجيا النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني، ما يتيح لجهازي iPhone المزودين بهذه الشريحة الاتصال بمعدل ثلاثة أضعاف النطاق السابق. ويسمح هذا باستخدام ميزة العثور الدقيق في “أين أصدقائي” ليتمكن مستخدمو iPhone 15 من مشاركة موقعهم والالتقاء حتى في الأماكن المزدحمة.

وقد أنشئت آبل ميزة العثور الدقيق باستخدام وسائل حماية الخصوصية نفسها الموجودة في “أين أصدقائي” التي حازت على ثقة المستخدمين في تطبيق تحديد الموقع.

تواصل طرز iPhone 15 تقديم تجربة 5G العالية الجودة والفائقة السرعة، وجودة صوت محسّنة في المكالمات الهاتفية، بما يشمل: المكالمات عبر فيس تايم وتطبيقات الجهات الخارجية. وأصبحت جودة الصوت أفضل عندما يختار المستخدمون نمط عزل الصوت للحصول على صوت واضح ورنّان، حتى أثناء تواجدهم في أماكن صاخبة.

يحتوي iPhone 15 وiPhone 15 Plus على شريحة eSIM، البديل الأسهل والأكثر أماناً من شريحة SIM الفعلية، تقدمها أكثر من 295 شركة اتصالات.

ويمكن للمستخدمين البقاء متصلين أثناء السفر إلى الخارج مع باقات التجوال الدولي من مقدمي الخدمة الحاليين بأسعار في المتناول، أو باقات eSIM السابقة الدفع المقدمة من أكثر من شركة اتصالات، بما فيها أستراليا، وإيطاليا، و تايلاند وغيرها.

هواتف iPhone 15 أفضل للبيئة:

صُمم iPhone 15 وiPhone 15 Plus مع أخذ البيئة بعين الاعتبار. وبينما تواصل آبل العمل نحو تحقيق هدفها لعام 2030 المتمثل في جعل كل منتج محايد كربونياً – بدءاً من التصميم والتصنيع وصولاً إلى استخدام العملاء – تعطي الشركة الأولوية للكهرباء النظيفة عبر سلسلة التوريد بأكملها وتصميم المنتجات باستخدام مواد معاد تدويرها وغيرها من المواد منخفضة الكربون.

وتستخدم أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus الآن المزيد من المحتوى المعاد تدويره، مع الكوبالت المعاد تدويره بنسبة 100% في البطارية، والنحاس المعاد تدويره بنسبة 100% في لوحة الدوائر الرئيسية، والأسلاك النحاسية في محرك الحس اللمسي، ورقائق النحاس في الشاحن الحثي في MagSafe، كل ذلك لأول مرة في iPhone.

كما يشتمل كلا الهاتفين على 75% من الألمنيوم المعاد تدويره في الهيكل، وعناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100% في كل القطع المغناطيسية، وذهب معاد تدويره بنسبة 100% في منفذ USB-C بالإضافة إلى طلاء من الذهب ولحام قصدير في العديد من لوحات الدوائر المطبوعة.

وتفي سلسلة هواتف iPhone 15 بمعايير آبل العالية للكفاءة في استهلاك الطاقة وهي خالية من الزئبق والكلوريد المتعدد الفينيل والبيريليوم. ويعتمد أكثر من 99% من التغليف على الألياف، ما يقرِّب آبل من تحقيق هدفها في التخلص تماماً من البلاستيك في جميع العبوات بحلول عام 2025.

ومواصلة لجهودها في تقليل التأثير البيئي على الكوكب، ستتوقف آبل عن استخدام الجلد في جميع منتجاتها، بما يشمل: إكسسوارات iPhone. تقدم آبل حافظة النسيج المحبوك الجديدة مع MagSafe ومحفظة النسيج المحبوك مع MagSafe، المصنوعة من نسيج متين وأنيق مع ملمس ناعم يشبه جلد الغزال. هذه المادة مصنوعة بنسبة 68% من المحتوى المعاد تدويره بعد الاستهلاك ولها انبعاثات كربون أقل بكثير مقارنة بالجلود التي تخلف انبعاثات كربونية ضخمة.

أسعار هواتف iPhone 15 وموعد التوفر:



سيتوفر هاتفا iPhone 15 وiPhone 15 Plus باللون الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، بسعر يبدأ من 3,399 درهمًا إماراتيًا، أو 3,799 درهمًا إماراتيًا.

يستطيع العملاء في أكثر من 40 دولة ومنطقة، تشمل أستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة حجز هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus سابقًا ابتداءً من الساعة 5 صباحاً بتوقيت PDT يوم الجمعة، 15 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة، 22 سبتمبر.

سيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus في ماكاو، ماليزيا، وتركيا، وفيتنام وفي 17 بلداً ومنطقة أخرى ابتداءً من يوم الجمعة، 29 سبتمبر.

سيتوفر نظام iOS 17 يوم الإثنين 18 سبتمبر.

ستتوفر خدمة +iCloud ابتدءاً من يوم 18 سبتمبر، وستقدم خطتين جديدتين: 6 تيرابايت بسعر 199.99 درهمًا إماراتيًا شهرياً و12 تيرابايت بسعر 239.99 درهمًا إماراتيًا شهرياً، مما يوفر مساحة تخزين إضافية أكثر أماناً تتيح الوصول للملفات والصور والفيديوهات ومشاركتها بسهولة أكبر.