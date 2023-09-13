آبل تكشف عن موعد طرح الإصدار النهائي من نظام iOS 17.. عاجل

كشفت آبل خلال حدثها السنوي أن الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 17 سيكون متاحًا لجميع المستخدمين الذين لديهم هواتف آيفون متوافقة بدءًا من يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023.

يضم نظام iOS 17 العديد من المزايا الجديدة التي تجعل هاتف آيفون أكثر تعبيرًا عن شخصية مقتنيه وأسهل في الاستخدام، مثل: المزايا الجديدة في تطبيق الهاتف، وإمكانية تحويل البريد الصوتي إلى نص مكتوب لحظيًا، ومزايا في تطبيق الرسائل، وتطبيق جديد لتسجيل اليوميات، وخاصية StandBy لعرض معلومات وصور على الشاشة بشكل دائم عندما يكون آيفون موضوعًا على جانبه أو يجري شحنه.

إليك أهم المزايا الجديدة القادمة في نظام iOS 17:

1- تطبيق الهاتف:

يأتي تطبيق الهاتف في نظام iOS 17 بتحديثات كبيرة مع ملصقات جهات الاتصال، التي تتيح للمستخدمين تخصيص الطريقة التي يظهرون بها لدى جهات اتصالهم، وإمكانية تحويل البريد الصوتي إلى نص مكتوب لحظيًا، ويمكن للمستخدمين الرد على المكالمة أثناء ترك المتصل لرسالته.

2- تطبيق الرسائل:

يتميز تطبيق الرسائل في نظام التشغيل الجديد بملصقات جديدة، وبحث أكثر قوة، وتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب لحظيًا، وميزة الاطمئنان التي تتيح للمستخدمين إخطار الأصدقاء والعائلة تلقائياً عند وصولهم إلى وجهتهم بأمان .

3- مزية مشاركة معلوماتي:

تمنح مزية مشاركة معلوماتي المستخدم طريقة جديدة لاستخدام ميزة الإرسال السريع لمشاركة معلومات الاتصال بمجرد تقريب جهازين iPhone من بعضهما. ويمكن استخدام الإيماءة نفسها لإرسال المحتوى باستخدام ميزة الإرسال السريع، والمزيد.

4- خاصية StandBy:

تمنح خاصية (StandBy) في نظام iOS 17 المستخدمين تجربة جديدة بملء الشاشة قابلة للتخصيص، تسهّل الاطلاع على المعلومات بلمحة حتى من مسافة بعيدة عندما يكون هاتف آيفون على جانبه أثناء الشحن.

تحوّل خاصية (StandBy) هاتف آيفون إلى ساعة يمكنك وضعها على المكتب، فعند توصيل هاتف آيفون مع شاحن MagSafe ووضعه بالاتجاه الأفقي، ستُظهر شاشة آيفون الوقت والويدجت وبعض العناصر الأخرى، ويمكنك أيضًا جعل هاتف آيفون كأنه شاشة ذكية، وعرض صورك المفضلة فيها.

5- تطبيق اليوميات:

يوفر نظام التشغيل iOS 17 العديد من التحديثات الأخرى التي تشمل: اليوميات، وهو تطبيق جديد يساعد مستخدمي آيفون في التأمل وممارسة الامتنان من خلال تدوين اليوميات.

بالإضافة إلى التحسينات في ميزة التصحيح التلقائي وميزة الإملاء، وحماية أكبر في التصفح الخاص في سفاري، ومشاركة كلمات السر ومفتاح المرور مع سلسلة مفاتيح iCloud، والتعرف على الحيوانات الأليفة في تطبيق الصور، وغير ذلك الكثير.

6- مشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور مع المجموعات:

في نظام iOS 17؛ جعلت آبل مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة أسهل وأكثر أمانًا؛ ويمكن لأي شخص في المجموعة إضافة كلمات مرور وتعديلها لتحديثها باستمرار.

وتحدث جميع عمليات مشاركة كلمات المرور هذه عبر (iCloud Keychain) المُشفرة بالكامل، وهذا يضمن أنه حتى آبل لا يمكنها الوصول إلى كلمات المرور التي تشاركها.

7- مشاركة AirTag مع خمسة أشخاص:

يمكنك في نظام iOS 17 مشاركة جهاز تتبع الأغراض (AirTag) مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين، مما يسمح للأصدقاء وأفراد العائلة بتتبع الأغراض في تطبيق تحديد الموقع (Find My).

سيتمكن كل فرد في المجموعة من رؤية موقع الغرض، وتشغيل صوت، واستخدام ميزة (العثور الدقيق) للمساعدة في تحديد موقع AirTag الذي تمت مشاركته عندما يكون بالقرب منه.

8- البحث عن الوصفات مباشرة من الصور:

حسّنت آبل المزايا التي تستند في عملها إلى تقنيات (الرؤية الحاسوبية) في نظام iOS 17. إذ ستسمح خاصية (Visual Look Up) للمستخدمين بالنقر على أي عنصر غذائي موجود في صورة ما والبحث عن وصفات مماثلة، ستوفر هذه الميزة طريقة سهلة للحصول على الإلهام حول ما يمكن طهيه، دون الحاجة إلى البحث عبر الويب.

هواتف آيفون المؤهلة للحصول على نظام iOS 17:

الخبر الأهم هذا العام أن سلسلة آيفون 8، وآيفون X لم تعد مؤهلة للحصول على الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل iOS 17، إذ تتضمن الهواتف المؤهلة ما يلي: