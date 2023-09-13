آبل تكشف عن ساعة Apple Watch Ultra 2 الرائدة

كشفت شركة آبل خلال حدثها السنوي عن ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 2، التي تتميز بجميع الإمكانيات التي يحبها المستخدمون في إصدار Ultra، بالإضافة إلى شريحة S9 الجديدة القوية بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP)، وحركة الضغط مرتين الجديدة الساحرة، مع شاشتها الأكثر سطوعًا، ونطاق ارتفاع موسّع، وميزة Siri في الساعة، وميزة العثور الدقيق على هاتف iPhone، وإمكانيات متقدمة للرياضات المائية.

تعمل Apple Watch Ultra 2 بنظام التشغيل watchOS 10 الذي تتوفر فيه التطبيقات بتصميم جديد، مع مزية (Smart Stack) الجديدة، وتجارب ومزايا جديدة لركوب الدراجات بهدف المساعدة في الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى واجهة ساعة جديدة تحمل اسم Modular Ultra.

وعلاوة على جميع التحديثات الجديدة، تتمتع ساعة Apple Watch Ultra 2 بعمر البطارية نفسه الذي يدوم لمدة 36 ساعة مع الاستخدام العادي بالإضافة إلى 72 ساعة في نمط الطاقة المنخفضة.

للمرة الأولى، أصبح بإمكان العملاء انتقاء اختيار محايد كربونيًا من Apple Watch، وتمثل هذه المنتجات الجديدة علامة بارزة باتجاه تحقيق هدف Apple 2030: وهذه خطة آبل التي تعمل عليها لتكون محايدة كربونيًا في سلسة التوريد الخاصة بها ودورة حياة منتجاتها بالكامل بحلول عام 2030.

ساعة Apple Watch Ultra 2 متاحة للطلب الآن، وستتوفر في المتاجر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

شريحة S9 SiP القوية الجديدة:

تأتي ساعة Apple Watch Ultra 2 بقوة Apple silicon المخصصة في شريحة S9 الجديدة كلياً بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP). وتقدم شريحة الساعة الأكثر كفاءة من آبل تحسينات على مستوى النظام بالكامل وميزات جديدة تماماً، تشمل حركة الضغط مرتين الجديدة وميزة Siri في الساعة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها بخصوصية وأمان. كما تتميز ساعة Apple Watch Ultra 2 بمحرك عصبى رباعي النوى يمكنه معالجة مهام التعلم الآلي أسرع مرتين مقارنة بساعة Apple Watch Ultra الأصلية.

حركة الضغط مرتين:

أصبح استخدام ساعة Apple Watch أكثر سهولة وبساطة، بفضل الابتكارات مثل: التاج الرقمي ومحرك الحس اللمسي، بالإضافة إلى الإيماءات مثل النقر، والتمرير، ورفع المعصم، وتغطية الساعة لكتم الصوت.

ويمكن للمستخدمين التحكم بسهولة في ساعة Apple Watch Ultra 2 باستخدام حركة الضغط مرتين الجديدة بيد واحدة من دون الحاجة للمس الشاشة. حيث يمكنهم الضغط بالسبابة والإبهام معاً باستخدام اليد التي عليها الساعة لتنفيذ العديد من الإجراءات الشائعة بسرعة وسهولة على ساعة Apple Watch Ultra 2.

كما يمكن استخدام الضغط مرتين لفتح مزية (Smart Stack) الجديدة من واجهة الساعة، وكذلك استعراض الأدوات فيها عند تكرار حركة الضغط مرتين.

تتحكم حركة الضغط مرتين في الزر الرئيسي لأي تطبيق بحيث يمكن استخدامها لإيقاف أحد المؤقتات، أو تشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتاً، أو ضبط غفوة المنبه. يمكن استخدام هذه الإيماءة للرد على مكالمة هاتفية أو إنهائها، أو التقاط صورةبكاميرا آيفون في Apple Watch أو التبديل إلى ميزة عرض مستوى الارتفاع الجديدة في تطبيق البوصلة لإظهار الارتفاع النسبي لنقاط الطريق المحفوظة.

تعتمد حركة الضغط مرتين الجديدة على المحرك العصبي الأكثر سرعة في ساعة Apple Watch Ultra 2، وهو يعمل على معالجة البيانات من مقياس التسارع والجيروسكوب والمستشعر البصري لنبض القلب، ويستخدم خوارزمية جديدة للتعلم الآلي.

وترصد الخوارزمية التوقيع الفريد للحركات والتغييرات البسيطة في تدفق الدم عند استخدام السبابة والإبهام للضغط مرتين. وستتوفر حركة الضغط مرتين في تحديث نظام تشغيل الساعة الذي سيصدر الشهر القادم.

شاشة أكثر سطوعاً:

تصل درجة السطوع القصوى لشاشة Apple Watch Ultra 2 إلى 3000 شمعة/ المتر المربع بفضل بنية الشاشة الجديدة المتقدمة، وهي بذلك تزيد بنسبة 50% عن الجيل الأول من Apple Watch Ultra، وتعد الشاشة الأكثر سطوعاً على الإطلاق من آبل، حيث تزيد من درجة الوضوح في أشعة الشمس القوية.

ويمكن أن ينخفض سطوع الشاشة في الغرف المظلمة أو في الصباح الباكر بمقدار شمعة واحدة/ المتر المربع فقط لتفادي إزعاج الأشخاص القريبين منها. ويستفيد المصباح اليدوي أيضاً من البنية الجديدة للشاشة، حيث يؤدي تدوير التاج الرقمي إلى مضاعفة السطوع مؤقتاً لإضاءة الطريق بشكل أفضل.

واجهة الساعة Modular Ultra:

تستفيد واجهة الساعة Modular Ultra الجديدة، المصممة لموديل Apple Watch Ultra، من حجم الشاشة الكبير، وتستخدم الحافات الخارجية لعرض البيانات لحظيًا، بما يشمل: الثواني أو الارتفاع أو العمق.

كما تعرض الساعة معظم الإضافات التي تتميز بها أي واجهة ساعة رقمية من آبل، حيث يمكن تخصيصها لتناسب الأنشطة الرياضية، والمغامرات في الطبيعة، والرياضات البحرية والمائية.

جاهزة لأقسى الظروف:

لقد صممت آبل ساعة Apple Watch Ultra 2 لتتحمل الظروف القاسية واختبرت استخدامها على أكبر مجموعة من الارتفاعات مقارنة بأي منتج من آبل، بدءاً من 500 متر تحت مستوى سطح البحر لاستكشاف الأودية الأكثر انخفاضاً، وحتى 9000 متر للوصول إلى قمم الجبال الشاهقة في أنحاء العالم.

الغوص الترفيهي والغوص الحر:

يعتبر تصميم Apple Watch Ultra مثالي للرياضات المائية، بما يشمل: الأنشطة الأكثر قوة وصعوبة مثل التزلج الشراعي والتزلج على الماء، بالإضافة إلى الغوص الترفيهي لغاية 40 متراً، والغوص الحر حالياً، مع تطبيق +Oceanic الجديد من Huish Outdoors.‏‏‏‏‏

يتيح تطبيق العمق المدمج الآن إمكانية حفظ سجل لكل جلسة ليتمكن المستخدمين من مراجعة الجلسات الأحدث في Apple Watch Ultra أو الاطلاع على السجل الكامل لمرات الغوص باستخدام نقطة دخول على GPS في تطبيق اللياقة على iPhone.

خلال الغوص الحر باستخدام تطبيق +Oceanic، سيتمكن المستخدمون من الاطلاع على البيانات الهامة، مثل: العمق والوقت المنقضي، وسيتلقون تنبيهات بشأن العمق المستهدف، وكل ذلك عبر نص كبير وواضح يمكن رؤيته بلمحة.

وما بين مرات الغوص، تساعد مناطق معدل نبض القلب المستخدمين على مراقبة معدل نبض قلوبهم والعمل على خفضها، كما تساعد التنبيهات المضبوطة سابقًا مثل: وقت السطح والوقت المنقضي للجلسة في إرشاد المستخدمين خلال كل جلسة تدريبية، بينما يقدم السجل التفصيلي ملفاً كاملاً يتضمن سرعات النزول والصعود.

ميزة Siri مع إمكانية الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها:

لأول مرة في Apple Watch، يمكن معالجة طلبات Siri في الساعة. وبالنسبة للطلبات التي لا تحتاج إلى معلومات من الإنترنت، مثل بدء تمرين أو ضبط أحد المنبهات، لا تعتمد Siri على شبكة Wi-Fi أو شبكات اتصال الخلوي، وهذا بدوره يزيد من سرعة الردود ودقتها. ويزيد المحرك العصبي القوي من دقة الإملاء بمعدل 25%.

تتميز عملية المعالجة في الساعة بالخصوصية والأمان، فقد أصبح بالإمكان الآن استخدام Siri للوصول إلى البيانات من تطبيق صحتي للاستعلام عن الصحة واللياقة البدنية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم الاستفسار عن عدد ساعات نومه خلال الليلة الماضية، أو مدى تقدمه لإغلاق حلقات النشاط، أو بدء جولة ركض أو تمرين لركوب الدراجة خارج المنزل، أو توجيه طلبات مثل إعداد نقطة طريق باستخدام الصوت فقط، وبدون اتصال بالإنترنت.

ويمكن للمستخدمين أيضاً استخدام طلبات Siri على Apple Watch Ultra 2 لتسجيل بياناتهم الصحية مثل: الوزن، أو درجة حرارة الجسم، أو الدورة الشهرية، أو الأدوية المستخدمة حالياً.

العثور الدقيق على آيفون:



تعد إمكانية استخدام Apple Watch للعثور على iPhone من الميزات المفضلة لدى المستخدمين. والآن، زُودت شريحة S9 الجديدة بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) بالجيل الثاني من شريحة النطاق الفائق العرض لتمكين ميزة العثور الدقيق في هواتف iPhone 15 المزودة بالشريحة نفسها.

توفر مزية العثور الدقيق إرشادات حول المسافة والاتجاه، بالإضافة إلى تعليمات بصرية ولمسية وصوتية للوصول إلى جهاز iPhone المفقود، حتى لو كان في غرفة مختلفة أو في حال عدم تذكّر المستخدم للمكان الذي وضعه فيه، بعد جولة غوص مثلاً.

توفر نظام watchOS 10:

تعمل Apple Watch Series 9 بنظام watchOS 10، وهو تحديث هام يشمل ما يلي:

طريقة جديدة لعرض المعلومات بسرعة باستخدام تطبيقات مُعاد تصميمها بالإضافة إلى مزية (Smart Stack) لعرض الأدوات المناسبة في الوقت المناسب.

واجهات جديدة مبهجة للساعة، علاوة على واجهة Modular Ultra الجديدة، وتشمل هذه الواجهات: Snoopy، ولوح الألوان، وشمسية بعقارب، وكرة أرضية بعلامة Nike.

نمط الليل يستخدم الآن مستشعر الإضاءة المحيطة ليتم تفعيله تلقائياً في الظلام.

اتصال Bluetooth لعدادات القوة، ومستشعرات السرعة، ومستشعرات معدل الخطوات، الذي بفضله أصبح بإمكان عشاق ركوب الدراجات الآن الاستفادة من القياسات الجديدة ومشاهدات التمرين وتمارين ركوب الدراجة. مناطق الطاقة لمساعدة المستخدمين في تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب.

تمارين ركوب الدراجة التي يمكن أن تظهر كنشاط مباشر في iPhone ويمكن عرضها بملء الشاشة عند النقر عليها.

تطبيق البوصلة المحدّث الذي يعرض الارتفاع الحالي لحظيًا ويشتمل على عرض ثلاثي الأبعاد لنقاط الطريق يُظهر الارتفاع النسبي.

الخرائط الطبوغرافية الجديدة في تطبيق الخرائط تعرض تفاصيل هامة مثل: أهم المعالم ونقاط الانطلاق، كما تقدم معلومات مفيدة مثل ظلال التلال، وخطوط المحيط الجغرافي، ومستوى الارتفاع، بالإضافة إلى نقاط الطريق باستخدام الاتصال الخلوي وطوارئ SOS.

أدوات إضافية لدعم الصحة النفسية من خلال تسجيل الحالة المزاجية في تطبيق الانتباه الذهني.

إمكانية قياس الوقت المنقضي في ضوء النهار باستخدام مستشعر الإضاءة المحيطة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بقصر النظر.

تشكيلة ساعة Apple Watch Ultra 2:

تتوفر Apple Watch Ultra 2 بمقاس 49 مم، وهي محايدة كربونياً مع أحزمة Loop ترايل وLoop ألباين الجديدة.

تتوفر ألوان جديدة لأحزمة Loop ألباين (الأزرق والنيلي والزيتوني) وأحزمة Loop ترايل (البرتقالي/البيج والأخضر/الرمادي والأزرق/الأسود) وأحزمة المحيط (الأزرق والبرتقالي).

جميع أحزمة Loop ترايل وLoop ألباين الجديدة في Apple Watch محايدة كربونياً وتحتوي على أكثر من 30% من المواد المعاد تدويرها.

الأسعار والتوّفر:

يُمكن لعملاء آبل في أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ومنطقة أخرى طلب Apple Watch Ultra 2 اليوم، على أن تتوفر في المتاجر ابتداءً من الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

سعر Apple Watch Ultra 2 هو 3,199 درهمًا إماراتيًا.

سيتوفر نظام التشغيل watchOS 10 لساعة Apple Watch Series 4 والموديلات الأحدث يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر، ويتطلب iPhone Xs أو الموديلات الأحدث التي تعمل بنظام iOS 17. لا تتوفر جميع الميزات في جميع الأجهزة وفي جميع المناطق.