آبل تكشف عن الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro مع إمكانيات شحن USB‑C

كشفت شركة آبل رسميًا خلال حدثها السنوي عن الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro مع علبة شحن بمنفذ USB-C، في إضافة جديدة إلى إمكانيات السماعات الأكثر شعبية في العالم.

تواصل سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) تجديد تجربة الاستماع الشخصية من خلال تقديم جودة صوت مذهلة، وما يصل لضعف إمكانيات الإصدار السابق في مستوى إلغاء الضجيج النشط، وشفافية صوت متقدمة، وتجربة صوت مكاني تغمرك أكثر، ومجموعة موسعة من أحجام رؤوس سماعات الأذن لراحة أكبر.

وقد حدثت آبل سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) بإمكانيات شحن USB-C، ومزيد من المقاومة للغبار، وتنسيق Lossless Audio لتتوافق مع نظارة آبل الذكية (Vision Pro) للواقع المختلط.

ومع نظام iOS 17، ترتقي جميع سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) إلى مستوى أعلى مع إمكانية الوصول لتجارب صوتية جديدة مثل: ميزة الصوت التكيفي وميزة إدراك المحادثة.‏‏‏

ستتوفر سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) مع شحن (USB-C) للطلب ابتداءً من اليوم، على أن تتوفر في المتاجر من يوم الجمعة، 22 سبتمبر.

المزيد من الملاءمة والمتانة:

حدثت آبل سماعات AirPods Pro بمنفذ USB-C، ليصبح من السهل استخدام كابل واحد فقط لشحن أجهزة آيباد، وماك، وAirPods، وهواتف iPhone 15 الجديدة، ويستطيع المستخدمون أيضًا شحن سماعات AirPods مباشرة باستخدام iPhone 15، و iPhone 15 Plus، و iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max التي تأتي أيضًا مزودة بمنفذ USB‐C.

كما يعزز التصنيف IP54 المحسّن لسماعات الأذن وعلبة الشحن من مقاومة الغبار، ليتمكن المستخدمون من اصطحابها في مغامراتهم الجريئة.

تنسيق Lossless Audio مع Apple Vision Pro:

ستوفر سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) مع علبة شحن بمنفذ (USB-C) تنسيق Lossless Audio مع مدة انتظار منخفضة للغاية، لتقديم حلول لاسلكية مثالية عند استخدامها مع نظارة آبل الذكية ( Vision Pro). ومن خلال شريحة H2 في الإصدار الأحدث من AirPods Pro و Apple Vision Pro، بالإضافة إلى بروتوكول الصوت اللاسلكي غير المسبوق، تنطلق إمكانيات تنسيق Lossless Audio القوي ببنية 20-bit ودقة 48kHz، مع خفض مدة الانتظار بدرجة هائلة.

عند توفر Apple Vision Pro في بداية العام المقبل في الولايات المتحدة، سيتمكن العملاء من الاستمتاع بأكثر التجارب تطورًا في المجال لتشغيل الصوت لاسلكيًا باستخدام سماعات AirPods Pro الجديدة، لمتعة استثنائية في الترفيه والألعاب ومكالمات فيس تايم وغيرها الكثير.

الميزات الجديدة المتوفرة في iOS 17

تكتسب جميع موديلات AirPods Pro (الجيل الثاني) ميزات وإمكانيات مع نظام iOS 17 تشمل الميزات المثيرة التالية:

الصوت التكيفي: وهو نمط استماع جديد يجمع ديناميكيًا بين نمط شفافية الصوت وميزة إلغاء الضجيج النشط، لضبط التحكم في الضوضاء بناءً على الصوت في محيط المستخدم. وتتيح هذه التجربة الرائدة التي يمكّنها الصوت الحسابي المتطور للمستخدمين إدراك المحيط حولهم، مع تقليل التشويش المشتّت للانتباه، مثل: الدردشة الجماعية في المكتب، أو صوت المكنسة الكهربائية في المنزل، أو ضجيج مقهى قريب.

إدراك المحادثة: عندما يبدأ المستخدم في التحدث مع شخص بجانبه، سواء كان يجري محادثة سريعة مع زميل أو يطلب الغداء في مطعم، تساعد ميزة إدراك المحادثة في خفض مستوى الصوت، وتضخيم الأصوات الصادرة أمام المستخدم، وتقليل الضوضاء في الخلفية.

مستوى الصوت المخصص: تضبط هذه الميزة تجربة المستخدم الصوتية بحسب تفضيلاته السمعية والبيئة المحيطة به، إذ تعتمد على التعلم الآلي لفهمها بشكل أفضل مع مرور الوقت.

أكثر صداقة للبيئة:

صُممت AirPods Pro الجديدة باستخدام العديد من المواد والميزات لتقليل تأثيرها على البيئة، ويشمل ذلك استخدام العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها بنسبة 100% في جميع القطع المغناطيسية، والذهب المعاد تدويره بنسبة 100% في طلاء العديد من لوحات الدوائر المطبوعة.

وفي العلبة أيضًا اُستخدم قصدير معاد تدويره بنسبة 100% في لحام لوحة الدوائر الرئيسية، والألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100% في مفصل العلبة.

كما تتميز AirPods Pro (الجيل الثاني) بأنها خالية من المواد التي يحتمل أن تكون ضارة، مثل: الزئبق ومثبطات اللهب المعالجة بالبروم، والكلوريد المتعدد الفينيل، والبيريليوم. وأُعيد تصميم التغليف للتخلص من الغلاف البلاستيكي الخارجي، ويُصنع ما يصل إلى 90% أو أكثر من التغليف باستخدام مواد تعتمد على الألياف، مما يقرِّب آبل من تحقيق هدفها في التخلص من البلاستيك تمامًا من جميع العبوات بحلول عام 2025.

الأسعار والتوّفر:

ستتوفر سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) مع علبة شحن MagSafe (USB-C) بسعر 949 درهمًا إماراتيًا عبر موقع آبل الإلكتروني، ابتداءً من الجمعة، 22 سبتمبر.

ستتوفر سماعات EarPods (USB‑C) للطلب اليوم بسعر 79 درهمًا إماراتيًا.

يستطيع العملاء إضافة نقش على سماعات AirPods Pro يجمع بين رموز الإيموجي والأسماء والأحرف الأولى من الاسم والأرقام مجانًا، فقط من خلال متجر Apple Store عبر الإنترنت.