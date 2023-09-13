آبل تكشف النقاب عن هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الرائدين

كشفت شركة آبل خلال حدثها السنوي النقاب عن هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، المصممين من التيتانيوم الفائق الجودة والمستخدم في مجال الطيران والفضاء، وهو يجمع بين القوة وخفة الوزن ليقدم أخف موديلات Pro من Apple على الإطلاق.

كما يقدم التصميم الجديد زوايا انسيابية وزر إجراءات قابل للتخصيص، ما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة جهازهم. وتتيح التحديثات القوية للكاميرا ما يعادل سبع عدسات احترافية مع جودة صور مذهلة، بما يشمل: كاميرا رئيسية أكثر تطوراً بدقة 48 ميجابكسل، تتيح التقاط صور في الوضع الافتراضي بدقة فائقة تصل إلى 24 ميجابكسل، وجيل جديد من صور البورتريه مع نمط التركيز وميزة التحكم في العمق.

بالإضافة إلى تحسينات في نمط الليل وميزة HDR الذكية، وكاميرا تقريب مسافات 5x جديدة كلياً، حصرياً في هاتف iPhone 15 Pro Max.

كما تتيح شريحة A17 Pro مستوى جديد من تجارب الألعاب والأداء الاحترافي، وقد زُودت الهواتف بمنفذ USB-C الجديد بسرعات USB 3 – أسرع بما يصل إلى 20 مرة من USB 2 – ومع تنسيقات الفيديو الاحترافية الجديدة، أصبح من الممكن إنجاز المهام الاحترافية الأكثر تعقيداً بقوة غير مسبوقة.

ومع إضافة خدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية، تعتمد تشكيلة iPhone 15 Pro على البنية التحتية المبتكرة للأقمار الصناعية من آبل لتوصيل المستخدمين بسبل المساعدة إذا واجهتهم مشكلة في السيارة أثناء وجودهم خارج الشبكة.

سيتوفر هاتفا iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بأربعة ألوان جديدة مذهلة، تشمل: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي. وسيبدأ الحجز يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، على أن يبدأ التوفر من يوم الجمعة 22 سبتمبر.

هواتف iPhone 15 Pro خفة ومتانة بلا مثيل:

يأتي هاتفا iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشاشات مقاسها 6.1 بوصات و6.7 بوصات على التوالي، ويتميزان بتصميم قوي وخفيف الوزن من التيتانيوم، هو الأول من نوعه في هواتف آيفون.

إذ تتميز هذه السبيكة المتميزة – وهي نفسها المستخدمة في صناعه المركبات الفضائية – بواحدة من أعلى نسب القوة مقابل الوزن مقارنة بأي معدن آخر، ما يجعلها أخف سلسلة هواتف Pro من آبل على الإطلاق.

ويأتي كلا الهاتفين بملمس مصقول جديد، وزوايا انسيابية، وحافات هي الأنحف في آيفون. إذ صُممت مجموعة Pro لتدوم طويلاً، حيث تجمع بين قوة التيتانيوم وأقوى زجاج خلفي لهاتف ذكي وواجهة درع السيراميك الرائدة في مجالها.

وباستخدام عملية ميكانيكية حرارية هي الأولى من نوعها في المجال، تغطي أحزمة التيتانيوم هيكلًا فرعياً جديداً مصنوعاً من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، مما يربط هذين المعدنين بقوة مذهلة عبر عملية الانتشار في الحالة الصلبة.

كما يساعد إطار الألمنيوم في تبديد الحرارة ويسمح باستبدال الزجاج الخلفي بسهولة. يسلط هذا التصميم الجديد الضوء على شاشة ريتنا سوبر XDR المزودة بميزة “تشغيل دوماً” وتكنولوجيا ProMotion لتجربة مشاهدة استثنائية.

يحل زر الإجراءات الجديد كلياً محل المفتاح أحادي الوظيفة المستخدم للتبديل بين وضعي الرنين والصامت، ما يوفر خيارات إضافية تمكّن المستخدمين من الاختيار بين الوصول إلى الكاميرا أو المصباح اليدوي، وتفعيل المذكرات الصوتية، وأوضاع التركيز، والترجمة، وميزات تسهيلات الاستخدام مثل: المكبر، أو استخدام الاختصارات لمزيد من الخيارات.

كما تضمن إيماءة الضغط مطولاً مع ردود الفعل اللمسية الدقيقة والإشارات المرئية في ميزة Dynamic Island أن يقوم الزر الجديد بتفعيل الإجراء عندما ينوي المستخدم ذلك.

هواتف iPhone 15 Pro وشريحة A17 Pro:

بفضل شريحة A17 Pro، وهي أول شريحة بدقة 3 نانومتر في المجال، يقدم هاتفا iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max مستوى احترافي في الأداء والقدرات. وتواصل آبل ريادتها في مجال تصنيع شرائح الهواتف الذكية، حيث تقدم A17 Pro تحسينات على الشريحة بأكملها، بما في ذلك أكبر إعادة تصميم لوحدة معالجة رسومات الجرافيك في تاريخ آبل.

أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة أسرع بما يصل إلى 10% مع تحسينات في البنية الدقيقة والتصميم، وأصبح المحرك العصبي أسرع بما يصل إلى 2x، مع تشغيل ميزات مثل: التصحيح التلقائي والصوت الشخصي في نظام iOS 17.

كما تتميز وحدة معالجة رسومات الجرافيك الاحترافية بأداء أسرع بنسبة تصل إلى 20%، مما يتيح تجارب جديدة كلياً، وتأتي بتصميم جديد سداسي النوى يزيد من الحد الأقصى لمستوى الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة.

ومع تكنولوجيا تتبع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة – وهي أسرع 4 مرات من تتبع الأشعة المعتمد على البرامج – يوفر iPhone 15 Pro الآن رسومات جرافيك أكثر سلاسة، بالإضافة إلى تجارب غامرة أكثر لتطبيقات الواقع المعزز والألعاب.

كما يقدم iPhone 15 Pro ألعاباً واقعية بين أيدي المستخدمين، مع ألعاب لم يسبق طرحها في هاتف ذكي، مثل: Resident Evil Village وResident Evil 4 وDeath Stranding وAssassin’s Creed Mirage.‏

تتضمن شريحة A17 Pro وحدة فك ترميز AV1 مخصصة، تتيح تجارب فيديو أكثر كفاءة وجودة في خدمات البث عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح وحدة تحكم USB الجديدة سرعات USB 3 لأول مرة في هواتف آيفون، وتدعم الآن سرعات نقل أعلى بكثير ومخرج فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية بتقنية HDR.

إبدع بقوة مع نظام الكاميرا الاحترافي:

من خلال التكامل العميق بين الأجهزة والبرامج، تحتوي أنظمة الكاميرا المتقدمة في هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max على ما يعادل سبع عدسات احترافية، جميعها معززة بشريحة A17 Pro. وبفضل قوة التصوير الحسابي، تتيح الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل المصممة حصرياً لمجموعة Pro، للمستخدمين مزيداً من المرونة مع إمكانية التقاط صور في الوضع الافتراضي بدقة فائقة تصل إلى 24 ميجابكسل، مما يوفر جودة صورة مذهلة مع حجم ملف عملي ومثالي للتخزين والمشاركة.

كما تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين التبديل بين ثلاثة أبعاد بؤرية شائعة – 24 مم، و28 مم، و35 مم – واختيار أحدها كإعداد افتراضي جديد.

وتدعم الكاميرا الرئيسية أيضاً صور HEIF بوضوح 48 ميجابكسل بدقة أكثر 4x، بالإضافة إلى تنسيق ProRAW، وتميز iPhone 15 Pro بكاميرا تقريب مسافات موسعة بمعدل 3x، ويوفر iPhone 15 Pro Max أطول تكبير بصري على الإطلاق في هواتف آيفون يصل إلى 5x عند 120 مم.

وتعتبر كاميرا تقريب المسافات الجديدة في iPhone 15 Pro Max رائعة لالتقاط الصور المقرّبة، وصور الحياة البرية، والتقاط الأحداث من مسافات بعيدة، وتتميز بتصميم رباعي مبتكر مع ميزة التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر الثلاثي الأبعاد، وهو نظام التثبيت الأكثر تطوراً من آبل حتى الآن.

يتميز الجيل الجديد من صور بورتريه على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بتفاصيل أدق، وألوان أزهى، وأداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

تشمل الميزات الإضافية لجميع الكاميرات الموجودة على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ما يلي:

أصبح نمط الليل أفضل وبه تفاصيل أكثر وضوحاً وألوان أكثر حيوية، بفضل محرك Photonic Engine، ويشمل ذلك صور نمط الليل باستخدام الماسح الضوئي بتكنولوجيا لايدار.

تلتقط ميزة HDR الذكية الجديدة عناصر الصورة والخلفية بلون بشرة أقرب إلى الواقع، مع ضمان الحصول على صورة بأجزاء مضيئة أكثر سطوعاً ودرجات ألوان متوسطة أكثر ثراءً، وظلال أكثر عمقاً عند عرضها في تطبيق الصور. يتوفر عرض HDR المتقدم هذا لتطبيقات الجهات الخارجية أيضاً، لتبدو الصور أروع عند مشاركتها عبر الإنترنت.

الترقية لأفضل جودة فيديو في هاتف ذكي بفضل شريحة A17 Pro، مع تحسينات في الإضاءة الخافتة ونمط الحركة في الفيديو.

أصبح الهاتف الذكي المفضل لدى المحترفين المبدعين وصانعي الأفلام أفضل مع الإمكانيات الجديدة في إنجاز المهام الاحترافية الأكثر تعقيداً.

يمكن للمستخدمين الآن الحصول على سرعات نقل أكبر بما يصل إلى 20 مرة باستخدام كابل USB 3 اختياري. كما تساعد الحلول في iPhone وحلول الجهات الخارجية مثل Capture One المصورين على إنشاء استوديو احترافي، ما يسمح لهم بالتقاط صور ProRAW بدقة 48 ميجابكسل ونقلها على الفور من iPhone إلى Mac.

ويمكن تسجيل فيديو ProRes مباشرة على وحدة تخزين خارجية، ما يتيح خيارات تسجيل بدقة أعلى تصل إلى 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية ومرونة أكبر عند استخدام iPhone ككاميرا رئيسية.

يقدم iPhone 15 Pro أيضاً خياراً جديداً للترميز بتنسيق Log، وهو أول هاتف ذكي في العالم يدعم ACES، النظام الأكاديمي لترميز الألوان، وهو معيار عالمي لمهام معالجة الألوان.

سيأتي iPhone 15 Pro في وقت لاحق من هذا العام، وسيضيف بُعداً جديداً لالتقاط الفيديوهات مع القدرة على تسجيل فيديو مكاني لعرضه على Apple Vision Pro. سيتمكن المستخدمون من التقاط اللحظات المميزة بثلاثة أبعاد واستعادة تلك الذكريات بعمق لا يصدق على Apple Vision Pro عند توفره في أوائل العام المقبل.

مستوى جديد من الأداء والاتصال اللاسلكي:

تقدم تشكيلة iPhone 15 Pro طرقاً جديدة مريحة للشحن، والعثور على الأصدقاء في الأماكن المزدحمة، والبقاء على اتصال أثناء السفر. ويستخدم كلا الهاتفين منفذ USB-C، وهو معيار مقبول عالمياً للشحن ونقل البيانات، ليصبح استخدام الكابل نفسه ممكناً لشحن iPhone، وMac، وiPad، وAirPods Pro (الجيل الثاني) المحدّثة.

ويمكن للمستخدمين أيضاً شحن AirPods أو Apple Watch مباشرة من iPhone باستخدام منفذ USB-C. يدعم iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max منفذ USB 3، لسرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، أي أسرع لغاية 20x من ذي قبل.

يأتي الهاتفان بشريحة تكنولوجيا النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني، ما يتيح لهما الاتصال بمعدل ثلاثة أضعاف النطاق السابق. ويسمح هذا باستخدام ميزة العثور الدقيق في “أين أصدقائي” ليتمكن مستخدمو iPhone 15 من مشاركة موقعهم والالتقاء حتى في الأماكن المزدحمة. وقد أنشئت آبل ميزة العثور الدقيق باستخدام وسائل حماية الخصوصية نفسها الموجودة في “أين أصدقائي” التي حازت على ثقة المستخدمين في تطبيق تحديد الموقع.‏5‏‏‏

تدعم تشكيلة iPhone 15 Pro الآن شبكة Wi-Fi 6E للحصول على أداء لاسلكي أفضل، بما يشمل: سرعات أسرع بما يصل إلى 2x، وتقدم أول هواتف ذكية تدعم تقنية Thread، ما يتيح مجالاً لدمج تطبيقات المنزل.

يأتي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max مزودين بشبكة 5G فائقة السرعة، ويتضمنان:

دعم MagSafe وشحن Qi2 اللاسلكي المستقبلي.

تحسين جودة الصوت في المكالمات الهاتفية، بما يشمل: المكالمات التي يتم إجراؤها على فيس تايم أو تطبيقات الجهات الخارجية. وأصبحت جودة الصوت أفضل عندما يختار المستخدمون نمط “عزل الصوت” للتمتع بصوت واضح ورنّان، حتى أثناء تواجدهم في مكان صاخب.

eSIM مع دعم من أكثر من 295 شركة اتصالات. ويمكن للمستخدمين البقاء متصلين أثناء السفر إلى الخارج مع باقات التجوال الدولي من مقدمي الخدمة الحاليين بأسعار في المتناول، أو باقات eSIM السابقة الدفع المقدمة من أكثر من شركة اتصالات، بما فيها أستراليا، وإيطاليا، و تايلاند وغيرها.

الأسعار والتوفر:

سيتوفر iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بألوان التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.

يبدأ هاتف iPhone 15 Pro بسعر 4,299 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر بأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يبدأ سعر هاتف iPhone 15 Pro Max من 5,099 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر بثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يستطيع العملاء في أكثر من 40 دولة ومنطقة، تشمل أستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة حجز هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ابتداءً من الساعة 5 صباحاً بتوقيت PDT يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة، 22 سبتمبر.

سيتوفر iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max في ماليزيا، وتركيا، وفيتنام وفي 21 بلد ومنطقة أخرى ابتداءً من يوم الجمعة، 29 سبتمبر.