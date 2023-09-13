آبل تعلن رسميًا إيقاف بيع هواتف آيفون ميني

أعلنت شركة آبل إيقاف بيع هواتف آيفون 13 ميني عبر متاجرها الرسمية بعد الإعلان عن هواتف آيفون 15 الجديدة، لتنتهي بذلك سلسلة آيفون ميني ذات الحجم الصغير نسبيًا.

وكانت آبل قد بدأت إطلاق تلك السلسلة عام 2020 بهاتف آيفون 12 ميني، ثم أتبعته العام التالي بهاتف آيفون 13 ميني. وفي العام الماضي، لم تطلق آبل إصدار ميني من هواتف آيفون 14، وبدلًا من ذلك كشفت عن إصدار أكبر حجمًا، وهو هاتف آيفون 14 بلس.

وسعت آبل إلى تسويق هواتف آيفون ميني باعتبارها خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يفضلون الهواتف الأصغر حجمًا والأكثر قابلية للحمل؛ إذ كانت تحمل شاشة قياسها 5.4 إنشات فقط. ومع ذلك، فقد أدت مبيعاتها الضعيفة إلى تخلي آبل عنها والتركيز على الإصدارات الأكبر حجمًا.

ويُعد هاتف آيفون SE حاليًا هو الإصدار الوحيد المتبقي من فئة هواتف آيفون صغيرة الحجم، إلا أنه يأتي بمواصفات أقل من هواتف آيفون الرئيسية، كما أن تصميمه قديم نسبيًا وأقل جاذبية، وسط تقارير تشير إلى أن الإصدار القادم منه أيضًا سيكون أكبر حجمًا مما هو عليه الآن.

جدير بالذكر أن قرار آبل الأخير يعني أن العملاء لن يكون بمقدورهم شراء أي من إصدارات ميني من آبل نفسها من الآن فصاعدًا، لكن ربما تتوفر كميات محدودة لدى الوكلاء والموزعين في مناطق متفرقة حول العالم قبل نفاذها.

وعلى أي حال، فإن هذا القرار لن يؤثر في الدعم الفني لتلك الهواتف التي ستظل تستقبل التحديثات بشكل دوري، كما ستظل عمليات الصيانة وقطع الغيار متاحة عند الحاجة إليها.

جدير بالذكر أيضًا أن آبل أعلنت أيضًا التوقف عن إتاحة هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بعد الإعلان عن هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الجديدة، وهو أمر مُعتاد من آبل كل عام.