HMD Global تعتزم إطلاق هواتف ذكية تحمل علامتها التجارية
أجهزة محمولة

HMD Global تعتزم إطلاق هواتف ذكية تحمل علامتها التجارية

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أعلنت شركة HMD Global الفنلندية أنها تخطط لإطلاق هواتف ذكية تحمل العلامة التجارية الخاصة بها “إتش إم دي HMD” خلال الفترة المقبلة.

وعُرفت HMD Global بأنها الشركة التي تتولى تصنيع هواتف ذكية وإطلاقها تحت علامة نوكيا التجارية، وذلك ضمن اتفاق وقعته مع شركة نوكيا منذ أكثر من 6 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة HMD Global، جان-فرانسوا باريل، في منشور على منصة لينكد إن – إن شركته تُعد حاليًا “أسرع الشركات نموًا على أساس سنوي في سوق الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس”، كما أنها رائدة في مجال الاستدامة؛ إذ أطلقت الشركة هواتف ذكية لها قابلية عالية للإصلاح خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية.

وأضاف باريل أن HMD Global مستعدة الآن للدخول إلى سوق الهواتف الذكية بشكل مستقل “لإنشاء عالم جديد للاتصالات يركز على احتياجات المستهلك”.

وأوضحت الشركة أنها هواتفها الذكية التي ستحمل علامتها التجارية ستكون موجودة بجانب هواتف نوكيا.

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وقالت الشركة إنها تفخر بكونها “واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في أوروبا”، وهي تخطط لتقديم “أجهزة محمولة عالية الجودة بأسعار ميسورة” للمستهلكين حول العالم خلال وقت قريب.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تصبح فيه سوق الهواتف الذكية أكثر تنافسية من أي وقت مضى، حيث تتنافس الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج وبعض الشركات الصينية على الحصص السوقية مع تراجع المبيعات خلال الآونة الأخيرة.

وتأمل الشركة الفنلندية أن تجد مكانة لها في السوق العالمي للهواتف الذكية من خلال التركيز على جانبي الاستدامة والتسعير.

ولم تعلن الشركة بعد عن جدول زمني محدد لإطلاق هواتفها الجديدة التي ستحمل علامتها التجارية.

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