وتد تُحدث نقلة نوعية كبيرة للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت وتد الطاقة والاتصالات، الشركة الرائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية في المملكة العربية السعودية، و ThirdAI، المختصة في مجال برمجيات الذكاء الاصطناعي، اليوم عن شراكة إستراتيجية لتسريع تبني التكنلوجيا الذكية في المملكة، التي تهدف إلى تسريع تطوير حلول اللغويات الكبرى (Large Language Model) باستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) بدلاً من وحدة المعالجة الرسومية التقليدية (GPU) ؛ وهذا يشكل نقلة كبيرة للمملكة، باستخدام تقنية متطورة لا تعتمد على البنية التحتية التي ترتكز حول استخدام وحدات GPU وتكاليفها المرتفعة.

وتأتي هذه الاتفاقية الإستراتيجية لتيح فرص التعاون بين وتد وThirdAI في مجموعة واسعة من المشاريع لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مختلف الصناعات، ومنها: صناعة النفط والغاز، والتصنيع، والرعاية الصحية، والنقل؛ وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمد المطيري، العضو المنتدب لشركة وتد للطاقة والاتصالات: “تمثل هذه الشراكة بين وتد وThirdAI إنجازاً مهماً لتطوير مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية؛ إذ سيُسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً رائداً للابتكار والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وخلق فرص جديدة للشركات”.

تجدر الإشارة إلى أن وتد للطاقة والاتصالات هي شركة سعودية سريعة النمو ورائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية في المملكة العربية السعودية.

وشركة ThirdAI هي شركة متخصصة في مجال البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تستخدم حلولها شركات ومؤسسات عدة في جميع أنحاء العالم؛ لتحسين كفاءتها وإنتاجيتها واتخاذ القرارات الصحيحة.