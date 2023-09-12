ميتا تضيف خيارات جديدة لمنصتها للواقع الافتراضي

أعلنت ميتا مجموعة من الميزات الجديدة، من ذلك المزيد من خيارات تخصيص الصورة الرمزية، وميزة الرسائل غير المرسلة، وروابط المجموعة، والقدرة على التنقل بشكل حر في Horizon Home، وخلاصة الاستكشاف المعاد تسميتها، وذلك كجزء من التحديث البرمجي الجديد لنظارة كويست.

كما أجرت الشركة تحسينات على تسجيل الفيديو والمهام المتعددة، وتطرح ميتا التحديث البرمجي تدريجيًا لنظارات الرأس كويست 2 وكويست برو.

ومن المحتمل أن تكشف ميتا عن المزيد من الميزات في وقت لاحق من هذا الشهر خلال حدث Connect.

وإلى جانب الإعلان، أوضحت ميتا أنها أزالت ميزة البث من تطبيق iOS، التي سمحت للمستخدمين ببث ما يرونه عبر نظارة الرأس في وقت واحد إلى تطبيق كويست للهاتف المحمول عبر جهاز آيفون.

ومع التحديث الجديد، أصبح لدى منشئ الصور الرمزية الآن أشرطة تمرير ملونة حتى يتمكن المستخدمون من تخصيص لون بشرتهم وشعرهم ولون حواجبهم بشكل أفضل.

وتعد هذه إضافة ملحوظة حيث يمكن للمستخدمين تحديد اللون الدقيق الذي يريدونه، مما يسمح لهم بتمثيل شكلهم في الحياة الواقعية بشكل أكثر دقة.

وقدمت الشركة مؤخرًا العديد من التحسينات لمنشئ الصور الرمزية، مثل أشكال الجسم الجديدة وتحسين قوام الشعر والملابس. ومع ذلك، كان أهم تحديث هو منح الصور الرمزية أرجلًا، وهي ميزة موجودة حاليًا في المرحلة التجريبية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إلغاء إرسال الرسائل المصورة أثناء تواجدهم في الواقع الافتراضي وتطبيق كويست للهاتف المحمول.

ويتلقى المرسل والمستلم إشعارًا بعدم إرسال الرسالة، وهذه الميزة متاحة في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وأيسلندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان.

وأطلقت ميتا روابط المجموعة، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين دعوة الأصدقاء للانضمام إلى مجموعتهم عن طريق إنشاء رابط ومشاركته إما في الواقع الافتراضي أو لصقه في أي منصة مراسلة، مثل فيسبوك أو إنستاجرام.

وأصبح الاجتماع افتراضيًا مع الأصدقاء أسهل لأنه يمكن للمستخدمين الآن دعوة مجموعة إلى أحد التطبيقات من علامة التبويب الأشخاص، حيث تعرض الدعوة في الدردشة الجماعية حتى يتمكن الجميع من رؤيتها والانضمام إليها.

وحصل Horizon Home، وهو المكان الذي يزور فيه الأشخاص بعضهم بعضًا في المنازل الافتراضية، على قدرة مهمة تتمثل في السماح للمستخدمين بالتنقل بحرية داخل المنزل لاستكشاف كل زاوية وركن في بيئتهم المنزلية، وذلك بالإضافة إلى القدرة على التنقل الفوري في تطبيقات الواقع الافتراضي.

وأعادت ميتا تسمية خلاصة الاستكشاف، التي تقترح التطبيقات، لتصبح خلاصة Horizon، بحيث تصبح متسقة مع العلامة التجارية Horizon Worlds.

وتتضمن التحديثات الصغيرة الأخرى خيارًا افتراضيًا جديدًا للمستخدمين لإيقاف صوت الميكروفون عند تسجيل الفيديو والقدرة على استخدام التطبيقات المتعددة في وقت واحد والتبديل بين طرق العرض، وأوقفت الشركة تشغيل تحذير الحدود في بعض تطبيقات الواقع المختلط لمنع مقاطعة المستخدمين.