مايكروسوفت تعلن بطاقة إكس بوكس ماستركارد الجديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت إكس بوكس ماستركارد، وهي بمثابة بطاقة ائتمان جديدة دون رسوم سنوية يصدرها بنك باركليز متاحة حصريًا لمختبري إكس بوكس في الولايات المتحدة.

وقال ديف مكارثي، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات لاعبي إكس بوكس: ” يكسب اللاعبون باستخدام بطاقة ائتمان إكس بوكس ماستركارد نقاط البطاقة من خلال عمليات الشراء اليومية لاستبدالها بالألعاب والوظائف الإضافية. هذه البطاقة حصرية في الوقت الحالي لمختبري إكس بوكس في الولايات المتحدة، مع توفرها في عام 2024 لجميع لاعبي إكس بوكس في الولايات المتحدة”.

وتؤدي عمليات الشراء باستخدام البطاقة إلى توليد نقاط قابلة للاستبدال بألعاب إكس بوك والوظائف الإضافية. ولا ترتبط إكس بوكس ماستركارد ببرنامج مكافآت مايكروسوفت، لذا فإنها عبارة عن مجموعة منفصلة من النقاط القابلة للربح من خلال عمليات الشراء باستخدام البطاقة.

ويولد كل دولار ينفق نقطة بطاقة واحدة، وتستبدل كل 1500 نقطة بطاقة ببطاقة هدايا بقيمة خمسة عشر دولارًا قابلة للاسترداد في متجر إكس بوكس الإلكتروني.

ويكسب مالكو البطاقة خمس نقاط مقابل كل دولار ينفق على المنتجات المؤهلة من متجر إكس بوكس الإلكتروني، وثلاث نقاط مقابل كل دولار ينفق على خدمات البث، مثل نتفليكس، وثلاث نقاط مقابل كل دولار ينفق على خدمات التوصيل، مثل Grubhub و DoorDash.

وتتراوح معدلات الفائدة السنوية من 20.99 بالمئة إلى 31.99 بالمئة على أساس الائتمان. ويحصل أعضاء البطاقة على مكافأة قدرها 5000 نقطة (بقيمة 50 دولارًا) بعد عملية الشراء الأولى باستخدام البطاقة، إلى جانب ثلاثة أشهر من Xbox Game Pass Ultimate لأعضاء Game Pass الجدد.

ويمكن أيضًا تقديم هذه الأشهر الثلاثة للأصدقاء أو العائلة إذا كنت عضوًا في Game Pass. وهناك خمسة تصميمات يمكنك الاختيار من بينها لبطاقة إكس بوكس ماستركارد نفسها، مع خيار تخصيصها باستخدام معرف اللاعب.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تقدم فيها مايكروسوفت بطاقة إكس بوكس، حيث سمحت الشركة سابقًا لمشتركي Xbox Live بالحصول على بطاقة ولاء Xbox Live Diamond مجانًا في عام 2005 التي قدمت تخفيضات لدى تجار التجزئة المشاركين.

وتقدم سوني أيضًا بطاقة ائتمان PlayStation، مع نظام قائم على النقاط التي يمكن استبدالها بالألعاب والأفلام والإلكترونيات والمزيد.