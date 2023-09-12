مؤلفون آخرون يقاضون OpenAI لأن ChatGPT «يسرق» أعمالهم الأدبية

رفعت مجموعة من المؤلفين الأمريكيين، ومن ذلك: الفائز بجائزة (بوليتزر) Pulitzer، (مايكل شابون)، دعوى قضائية على (أوبن أي آي) OpenAI في المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو، متهمينها بإساءة استخدام أعمالهم الكتابية لتدريب روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال تشابون، والكاتب المسرحي (ديفيد هنري هوانج)، والمؤلفون (ماثيو كلام)، و(راشيل لويز سنايدر)، و(أييليت والدمان) في الدعوى القضائية التي رفعوها يوم الجمعة إن (أوبن أي آي) نسخت أعمالهم دون إذنهم لتعليم (شات جي بي تي) ChatGPT الاستجابة لمطالبات النصوص البشرية.

وأحال ممثلو (شابون) الاستفسارات المتعلقة بالدعوى القضائية إلى محامي الكُتّاب.

وقد تكون هذه الدعوى الدعوى الجماعية الثالثة المقترحة لانتهاك حقوق الطبع والنشر التي رفعها المؤلفون على (أوبن أي آي)، الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تدعمها عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت بقوة، وتستثمر فيها مليارات الدولارات الأمريكية.

وقد رفع مالكو حقوق الطبع والنشر أيضًا دعاوى قضائية على شركات أخرى ناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل: مايكروسوفت، وميتا، و(إستابيليتي أي آي) Stability AI، وذلك بشأن استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وجادلت شركة (أوبن أي آي) وشركات أخرى بأن التدريب على الذكاء الاصطناعي يحقق الاستخدام العادل للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخرجة من الإنترنت.

وأصبح (شات جي بي تي) ChatGPT أسرع تطبيقات المستهلكين نموًا في التاريخ في وقت سابق من هذا العام، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك قبل أن يحل محله تطبيق التراسل النصي الجديد من ميتا، (ثردز).

وقالت الدعوى القضائية الجديدة في سان فرانسيسكو إن لأعمال، مثل: الكتب، والمسرحيات، والمقالات قيمة خاصة بالنسبة لتدريب (شات جي بي تي) ChatGPT بوصفها «أفضل الأمثلة على الكتابة الطويلة العالية الجودة».

وادعى المؤلفون أن كتاباتهم صُمِّنت في مجموعة بيانات التدريب الخاصة بـ (شات جي بي تي) ChatGPT دون إذنهم، بحجة أن النظام يمكنه تلخيص أعمالهم بدقة وإنشاء نص يحاكي أساليبهم.

وطلبت الدعوى القضائية مبلغًا غير محدد من التعويضات المالية وأمرًا بحظر «الممارسات التجارية غير القانونية وغير العادلة» لشركة (أوبن أي آي).