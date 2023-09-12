سامسونج تعتزم طرح إصدارات مُخفضّة السعر من منتجاتها الراقية

تخطط سامسونج لإطلاق عدد من الإصدارات الجديدة من بعض منتجاتها الراقية التي قدمتها للجمهور هذا العام، ولكن بسعر منخفض نسبيًا.

وستحمل تلك الإصدارات المنتظرة في اسمها اختصار FE الذي يرمز إلى مصطلح “Fan Edition” أو “إصدار المعجبين”، وستشمل تلك المنتجات سماعة أذن لاسلكية، وهاتف ذكي، بالإضافة إلى جهاز لوحي.

وأفادت الكثير من التقارير الصحفية خلال الأشهر الأخير بأن سامسونج تعمل على هاتف ذكي باسم جالاكسي S23 FE، حيث سيحمل مواصفات مرتفعة تضاهي سلسلة جالاكسي S23 التي أطلقتها سامسونج مطلع العام الجاري، إلا أنه سيكون أقل ثمنًا منها.

وتشير تسريبات أخيرة إلى عزم سامسونج تقديم إصدار جديد من سماعات الأذن اللاسلكية لديها باسم جالاكسي Buds FE، ويتوقع أن تحمل السماعة تصميمًا مشابهًا لسماعات جالاكسي Buds 2 بتصميم مربع مستدير، لكن لا يُعرف حتى الآن المزايا الاحترافية الإضافية التي يمكن أن تقدمها للمستخدمين.

وعلى مستوى الأجهزة اللوحية، تسعى الشركة الكورية إلى إطلاق إصدارات FE من سلسلة الأجهزة اللوحية جالاكسي تاب S9 التي كشفت عنها الشركة حديثًا، حيث تشير التقارير إلى وجود جهازين لوحيين قادمين بشاشة قياسها 11 و 12.4 إنشًا.

وحصلت تلك الأجهزة على عدد من التراخيص والموافقات من الجهات المعنية باختبار الأجهزة الإلكترونية قبل إطلاقها، كما رُصدت وثائق وصور ومستندات دعم خاصة بها، مما يشير إلى قرب الكشف عنها على نحو رسمي.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن تلك الأجهزة مجتمعةً خلال الربع الأخير من العام الجاري، من أجل دفع مبيعاتها مستغلةً ردود الفعل الإيجابية تجاه منتجاتها الراقية التي صدرت خلال العام.